자주 묻는 질문: Slack의 Marketplace 검토 프로세스

Slack Marketplace는 무엇인가요?

Slack Marketplace는 이미 잘 알고 즐겨 사용하는 도구를 Slack에 통합하는 앱들을 찾을 수 있는 공간입니다. Slack Marketplace에서 사용할 수 있는 모든 앱은 Slack Marketplace 팀에서 검토하고 승인하였습니다. 타사 개발자가 구축한 앱을 사용하려고 하는 경우, Slack Marketplace에 등록이 승인된 앱을 사용할 것을 적극 권장합니다. Slack Marketplace용으로 승인되지 않은 타사 앱을 사용할 때는 주의를 기울이시기 바랍니다.

새로운 앱이 Slack Marketplace에 제출되면 Slack에서는 무엇을 검토하나요?

Slack Marketplace 등록을 위해 제출되는 모든 앱은 Slack Marketplace 팀에서 해당 앱이 Slack의 규정 및 정책을 준수하는지 확인하기 위한 검토를 진행합니다. 팀은 검토를 진행하면서 다음 사항들을 확인합니다.

앱의 사용 사례가 Slack Marketplace에 적합한지 검토

등록 정보, 첨부 문서, 관련 페이지 링크를 검토하여 앱들이 정확하고 제대로 작동하는지 확인

앱을 설치하고 기능을 테스트하여 앱 기능이 설명된 것과 일치하고 좋은 사용자 경험을 제공하는지 확인

앱의 TLS 엔드포인트를 테스트하고 로그인 인증을 요청(앱이 수신한 요청이 Slack에서 보낸 것인지 확인하는 데 사용됨)

요청된 데이터 액세스를 앱이 작동하는 데 필요한 것만 검토

참고: Slack 플랫폼의 보안을 위해 최선을 다하고 있으며, 꼭 필요한 검토만 수행하고 코드는 검토하지 않습니다.

앱이 Slack Marketplace에 승인되면 어떻게 되나요?

앱이 등록 승인을 받고 Slack Marketplace에 게시되고 나면, 개발자가 앱의 구성(예: 범위, 엔드포인트, 등록 데이터)을 업데이트하려는 경우 Slack Marketplace 팀에 다시 제출하고 변경 사항에 대해 검토 및 테스트를 받아야 합니다. 검토가 완료되고 변경 사항이 승인된 경우에만 게시된 앱에 적용할 수 있습니다. 또한 변경 사항 검토 외에도 정기적인 감사를 시행하여 앱이 Slack의 요구 사항과 지침을 준수하고 있는지 확인합니다.

때때로 Slack의 결정에 따라 침투 테스트(모의 해킹 테스트)를 포함한 추가 테스트를 수행합니다. 이러한 테스트의 보고서는 앱 개발자에게만 공유됩니다.

앱의 보안 및 개인정보 보호 관행에 관한 정보는 어디에서 찾을 수 있나요?

Slack Marketplace용으로 승인된 모든 앱은 앱 등록 페이지의 ‘보안 및 규정 준수’ 탭에서 이용할 수 있는 보안 및 규정 준수 정보를 제공합니다. 이 정보에는 데이터 처리와 관련된 정책, 보유 인증, 보안 문제 보고 방법 등이 포함됩니다. 개발자는 앱 검토의 일부로 이 정보를 제출하며 그 내용이 정확하며 신뢰할 수 있음을 자체적으로 인증합니다.

이 정보는 앱 및 서비스의 보안 상태를 파악하고 고객의 보안 상태와 어떻게 부합하는지 파악하는 데 도움이 되지만, 자세히 알아보려면 개발자에게 직접 문의하는 것이 가장 좋습니다. 해당 개발자의 연락처 정보는 Slack Marketplace 등록 페이지에서 찾을 수 있습니다.

워크스페이스에서 사용하는 앱을 관리할 수 있는 가장 좋은 방법은 무엇인가요?

Slack은 고객의 회사에서 앱 사용을 관리하는 데 도움이 되는 여러가지 도구를 제공합니다. 여기에서 자세히 알아볼 수 있습니다.

마지막으로 알아둘 사항

검토는 앱 기능을 간략하게 확인하는 것입니다. Slack Marketplace에 등록된 앱이 예상대로 작동하지 않거나 Slack 이용 약관을 위반하는 경우를 발견하면 feedback@slack.com으로 연락해 주시기 바랍니다.