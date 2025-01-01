常见问题：Slack Marketplace 审核流程

什么是 Slack Marketplace？

在 Slack Marketplace 中，你可以找到将你熟悉和喜爱的工具集成到 Slack 中的应用。Slack Marketplace 中提供的所有应用都经过 Slack Marketplace 团队的审核和批准。如果你要使用第三方开发者构建的应用，我们强烈建议你使用已获准发布在 Slack Marketplace 中的应用。请谨慎使用任何未经 Slack Marketplace 批准的第三方应用。

在新应用提交到 Slack Marketplace 后，Slack 会审核哪些内容？

所有提交以供发布在 Slack Marketplace 中的应用都会经过 Slack Marketplace 团队的审核，以检查是否符合我们的指南和政策。在审核期间，我们的团队会：

审核应用的用例是否适合 Slack Marketplace。

审核应用页面信息、随附文件和相关页面链接，以确保其准确有效。

安装应用并测试功能，以确保应用功能与描述相符且能提供良好的用户体验。

测试应用的端点以进行 TLS 和请求签名验证（应用用于验证其收到的请求是否来自 Slack）。

审核所请求的数据访问权限是否仅限于应用正常运行所需的权限。

请注意：虽然我们会尽力确保平台的安全性，但我们只进行即时审核，不进行代码审核。

应用获准发布到 Slack Marketplace 后会发生什么？

应用获准发布到 Slack Marketplace 后，开发者就不能再更新应用的配置（例如权限、端点、应用页面数据），除非他们重新向 Slack Marketplace 团队提交应用，让该团队对相关更改进行审核和测试。这些更改只有在审核完成且获批后才会应用到已发布的应用。除了审核更改外，我们还会进行定期审核，以确保应用始终符合我们的要求和指南。

在某些情况下，Slack 会自行决定执行额外的测试，包括渗透测试。该测试的报告仅会分享给应用的开发者。

在哪里可以找到有关应用安全性和隐私实践的信息？

获准发布到 Slack Marketplace 的每个应用都会在其应用页面的“安全性与合规性”选项卡中提供安全性与合规性信息。这些信息涵盖与数据处理相关的政策、获得的认证以及如何报告安全问题等内容。在应用审核期间，开发者需要提交这些信息，并自证其准确性和真实性。

虽然这些信息有助于了解应用/服务的安全状况及其与你的安全状况是否一致，但如果你想了解更多信息，我们始终建议你直接与开发者联系。你可以在 Slack Marketplace 上的应用页面中找到开发者的联系信息。

如何妥善管理我的工作区中使用的应用？

Slack 提供多种工具来帮助你管理公司使用的应用。你可以在此处了解更多信息。

最后一点

请注意，审核是应用功能的即时快照。如果你发现 Slack Marketplace 中列出的应用无法正常运作，或者涉嫌违反我们的服务条款，请通过 feedback@slack.com 联系我们。