常见问题：Slack Marketplace 审核流程

什么是 Slack Marketplace？
在 Slack Marketplace 中，你可以找到将你熟悉和喜爱的工具集成到 Slack 中的应用。Slack Marketplace 中提供的所有应用都经过 Slack Marketplace 团队的审核和批准。如果你要使用第三方开发者构建的应用，我们强烈建议你使用已获准发布在 Slack Marketplace 中的应用。请谨慎使用任何未经 Slack Marketplace 批准的第三方应用。
在新应用提交到 Slack Marketplace 后，Slack 会审核哪些内容？
所有提交以供发布在 Slack Marketplace 中的应用都会经过 Slack Marketplace 团队的审核，以检查是否符合我们的指南和政策。在审核期间，我们的团队会：
- 审核应用的用例是否适合 Slack Marketplace。
- 审核应用页面信息、随附文件和相关页面链接，以确保其准确有效。
- 安装应用并测试功能，以确保应用功能与描述相符且能提供良好的用户体验。
- 测试应用的端点以进行 TLS 和请求签名验证（应用用于验证其收到的请求是否来自 Slack）。
- 审核所请求的数据访问权限是否仅限于应用正常运行所需的权限。
请注意：虽然我们会尽力确保平台的安全性，但我们只进行即时审核，不进行代码审核。
应用获准发布到 Slack Marketplace 后会发生什么？
应用获准发布到 Slack Marketplace 后，开发者就不能再更新应用的配置（例如权限、端点、应用页面数据），除非他们重新向 Slack Marketplace 团队提交应用，让该团队对相关更改进行审核和测试。这些更改只有在审核完成且获批后才会应用到已发布的应用。除了审核更改外，我们还会进行定期审核，以确保应用始终符合我们的要求和指南。
在某些情况下，Slack 会自行决定执行额外的测试，包括渗透测试。该测试的报告仅会分享给应用的开发者。
在哪里可以找到有关应用安全性和隐私实践的信息？
获准发布到 Slack Marketplace 的每个应用都会在其应用页面的“安全性与合规性”选项卡中提供安全性与合规性信息。这些信息涵盖与数据处理相关的政策、获得的认证以及如何报告安全问题等内容。在应用审核期间，开发者需要提交这些信息，并自证其准确性和真实性。
虽然这些信息有助于了解应用/服务的安全状况及其与你的安全状况是否一致，但如果你想了解更多信息，我们始终建议你直接与开发者联系。你可以在 Slack Marketplace 上的应用页面中找到开发者的联系信息。
如何妥善管理我的工作区中使用的应用？
Slack 提供多种工具来帮助你管理公司使用的应用。你可以在此处了解更多信息。
最后一点
请注意，审核是应用功能的即时快照。如果你发现 Slack Marketplace 中列出的应用无法正常运作，或者涉嫌违反我们的服务条款，请通过 feedback@slack.com 联系我们。
太棒了！
非常感谢你提供反馈！
收到！
感谢你提供反馈。
糟糕！我们遇到问题了。请稍后重试！