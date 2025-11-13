FAQ: Slack Marketplace Prüfungsprozess

Was ist der Slack Marketplace?

Der Slack Marketplace" ist der Ort, an dem du nach Apps suchen kannst, die die von dir verwendeten Tools integrieren. Alle im Slack Marketplace verfügbaren Apps wurden von einem Team des Slack Marketplace überprüft und genehmigt. Wenn du eine App eines Drittanbieters verwenden möchtest, empfehlen wir dringend, eine zu wählen, die für den Slack Marketplace zugelassen wurde. Sei bitte vorsichtig bei der Nutzung jeder Drittanbieter-App, die nicht für den Slack Marketplace genehmigt wurde.

Was überprüft Slack bei der Einreichung einer neuen App für den Slack Marketplace?

Alle Apps, die für eine Auflistung im Slack Marketplace eingereicht werden, werden vom Slack Marketplace-Team auf Konformität mit unseren Richtlinien und Vorschriften überprüft. Während der Überprüfung:

Prüft unser Team, ob der Anwendungsfall der App für den Slack Marketplace geeignet ist

Prüft unser Team die aufgelisteten Informationen, die begleitenden Dokumente und Links zu den entsprechenden Seiten, um sicherzustellen, dass sie korrekt sind/funktionieren

Installiert unser Team die App und testet die Funktionalität, um sicherzustellen, dass die App wie beschrieben funktioniert und eine gute Benutzererfahrung bietet

Testet unser Team die Endpunkte der App für TLS und Anforderungssignaturüberprüfung (von Apps verwendet, um zu überprüfen, ob empfangene Anforderungen von Slack gesendet werden)

Überprüft unser Team, dass der angeforderte Datenzugang nur die sind, die die App zum Funktionieren benötigt

Bitte beachte: Auch wenn wir unser Bestes tun, um die Sicherheit unserer Plattform zu gewährleisten, führen wir nur eine Momentaufnahme-Überprüfung durch und keine Codeüberprüfung.

Was passiert, nachdem eine App für den Slack Marketplace genehmigt wurde?

Sobald eine App für die Auflistung genehmigt und im Slack Marketplace veröffentlicht wurde, können Entwickler:innen die Konfiguration der App (z. B. Bereiche, Endpunkte, Auflistungsdaten) nicht mehr aktualisieren, ohne sich erneut an das Slack Marketplace Team zu wenden und die Änderungen zur Überprüfung und Testung vorzulegen. Erst nach Abschluss der Überprüfung und Genehmigung der Änderungen werden diese auf der veröffentlichten App angewendet. Neben der Überprüfung von Änderungen führen wir auch regelmäßige Audits durch, um sicherzustellen, dass die Apps den Anforderungen und Richtlinien entsprechen.

In manchen Fällen wird ein zusätzlicher Test, wie zum Beispiel Penetrationstest, auf Slack's Ermessen durchgeführt. Die Berichte dieser Tests werden ausschließlich mit den Entwickler:innen der App geteilt.

Wo finde ich Informationen zu den Sicherheits- und Datenschutzpraktiken einer App?

Jede für den Slack Marketplace genehmigte App bietet im Tab „Sicherheit & Compliance” Informationen zu Sicherheit und Compliance. Dazu gehören unter anderem Datenschutzrichtlinien, gehaltene Zertifikate sowie Hinweise dazu, wie Sicherheitsfragen gemeldet werden können. Die Entwickler:innen übermitteln diese Informationen im Rahmen ihrer App-Überprüfung und bestätigen, dass sie zutreffend und wahr sind.

Diese Informationen sind zwar nützlich, um sich ein Bild von der Sicherheitseinstellung einer App/eines Dienstes zu machen und diese mit deiner abzugleichen, wir empfehlen dir aber, bei Fragen direkt mit den Entwickler:innen in Kontakt zu treten. Du kannst mit ihnen über die Slack Marketplace-Seite Kontakt aufnehmen.

Wie kann ich die in meinem Workspace verwendeten Apps am besten verwalten?

Slack bietet mehrere Tools, um den Einsatz von Apps in deinem Unternehmen zu verwalten. Hier erfährst du mehr.

Noch eine Sache

Bitte beachte, dass die Überprüfung nur einen Momentaufnahme der App-Funktionalität darstellt. Wenn eine App aus dem Slack Marketplace nicht wie erwartet funktioniert oder gegen unsere Nutzungsbedingungen verstößt, dann kontaktiere uns bitte unter feedback@slack.com."