Preguntas frecuentes sobre el proceso de revisión de Slack Marketplace

¿Qué es Slack Marketplace?

Slack Marketplace es el espacio en el que puedes encontrar aplicaciones que integran en Slack las herramientas que ya conoces y con las que te encanta trabajar. Todas las aplicaciones disponibles en Slack Marketplace han sido revisadas y aprobadas por un equipo de Slack Marketplace. Si quieres usar una aplicación creada por un desarrollador externo, recomendamos específicamente que uses alguna que se haya aprobado para su inclusión en el catálogo de Slack Marketplace. Ten mucho cuidado al usar aplicaciones de terceros que no estén aprobadas para Slack Marketplace.

¿Qué revisa Slack cuando se envía una nueva aplicación a Slack Marketplace?

Todas las aplicaciones que se incluyen en Slack Marketplace atraviesan un proceso de revisión en el que el equipo de Slack Marketplace comprueba que cumplan con nuestras directrices y políticas. Durante la revisión, nuestro equipo hará lo siguiente:

Revisar que el ejemplo de uso de la aplicación es adecuado para Slack Marketplace

Revisar la información de catálogo, la documentación complementaria y los enlaces a las páginas relacionadas para asegurarse de que todo está correcto y funciona bien.

Instalar la aplicación y probar la funcionalidad para garantizar que funciona como se describe y ofrece un buen servicio.

Probar los endpoints de la aplicación en cuanto a TLS y la verificación de la firma de solicitudes (que usan las aplicaciones para validar las solicitudes que reciben de Slack).

Revisar que los accesos de datos solicitados son solo los que necesita la aplicación para funcionar.

Recuerda que aunque hacemos todo lo posible para garantizar la seguridad de nuestra plataforma, solo llevamos a cabo una revisión puntual de la aplicación y no revisamos todo el código.

¿Qué sucede una vez que la aplicación se aprueba para Slack Marketplace?

Una vez que la aplicación se aprueba, se incluye y se publica en Slack Marketplace, el desarrollador no podrá actualizar su configuración (como los ámbitos, endpoints, datos de catálogo) sin que la vuelva a enviar al equipo de Slack Marketplace para que se revisen los cambios y se pruebe. Solo se aplicarán los cambios a la aplicación publicada una vez finalice la revisión y se aprueben los cambios. Además de revisar los cambios, también llevamos a cabo auditorías para asegurarnos de que las aplicaciones siguen cumpliendo nuestros requisitos y directrices.

En algunos casos, Slack decide si se realizan pruebas adicionales, como pruebas de penetración. Los informes relativos a dichas pruebas solo se comparten con el desarrollador de la aplicación.

¿Dónde puedo encontrar información sobre las prácticas de seguridad y privacidad de una aplicación?

Las aplicaciones que se aprueban para Slack Marketplace muestran la información sobre seguridad y cumplimiento en la pestaña “Seguridad y cumplimiento” del catálogo. Esta información abarca temas como las políticas relacionadas con el tratamiento de datos, las certificaciones que posee, así como el modo de informar sobre problemas de seguridad. Los desarrolladores envían esta información como parte de la revisión de su aplicación y certifican que es exacta y veraz.

Aunque esta información es útil para conocer el grado de seguridad de una aplicación o servicio y cómo se adapta al tuyo propio, siempre recomendamos contactar directamente con los desarrolladores en caso de que necesites más información. Puedes encontrar su información de contacto en la página del catálogo de Slack Marketplace.

¿Cuál es la mejor manera de gestionar las aplicaciones que uso en mi espacio de trabajo?

Slack proporciona varias herramientas para ayudarte a gestionar el uso que tu empresa hace de las aplicaciones. Descubre más información aquí.

¡Una última cosa!

Recuerda que la revisión es una instantánea temporal de la funcionalidad de la aplicación, Si encuentras alguna aplicación incluida en Slack Marketplace que no funcione como se espera o que pueda estar infringiendo nuestras condiciones de servicio, ponte en contacto con nosotros en feedback@slack.com.