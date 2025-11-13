Domande frequenti: processo di revisione per Slack Marketplace

Che cos’è Slack Marketplace?

Slack Marketplace è il posto dove puoi trovare app che integrano in Slack gli strumenti che già conosci e apprezzi. Tutte le app disponibili in Slack Marketplace sono state riviste e approvate dal team di Slack Marketplace. Se vuoi utilizzare un'app creata da uno sviluppatore di terze parti, ti consigliamo vivamente di utilizzarne una approvata per Slack Marketplace. Presta attenzione quando utilizzi app di terze parti che non sono state approvate per Slack Marketplace.

Cosa esamina Slack quando una nuova app viene inviata a Slack Marketplace?

Tutte le app inviate per l'inserimento in Slack Marketplace vengono sottoposte a una revisione da parte del team di Slack Marketplace per verificare la conformità con le nostre linee guida e i nostri criteri. Durante la revisione, il nostro team:

Controlla che il caso d’uso dell’app sia adatto per Slack Marketplace.

Esamina le informazioni per l’elenco, la documentazione di accompagnamento e i link alle pagine correlate per assicurarsi che siano accurati/funzionanti.

Installa l'app e ne verifica la funzionalità per garantire che funzioni come descritto e offra una buona esperienza utente.

Testa gli endpoint dell’app per TLS e richiede la verifica della firma (utilizzata dalle app per convalidare che le richieste che ricevono provengono da Slack).

Verifica che l'accesso ai dati richiesto sia solo quello necessario per il funzionamento dell'app.

Nota: anche se facciamo del nostro meglio per garantire la sicurezza della nostra piattaforma, eseguiamo solo una revisione in un determinato momento e non effettuiamo una revisione del codice.

Cosa succede una volta che un'app viene approvata per Slack Marketplace?

Una volta che un'app è stata approvata e pubblicata su Slack Marketplace, la configurazione dell'app (ad esempio ambiti, endpoint, dati dell'elenco) non può essere aggiornata da uno sviluppatore senza che venga inviata di nuovo al team di Slack Marketplace e che le modifiche vengano riviste e testate. Solo dopo aver completato una revisione e approvato le modifiche, queste verranno applicate all'app pubblicata. Oltre a esaminare le modifiche, eseguiamo anche controlli regolari per garantire che le app rimangano conformi ai nostri requisiti e linee guida.

In alcuni casi, vengono eseguiti dei test aggiuntivi, incluso un test di penetrazione, a discrezione di Slack. I report di tali test vengono condivisi solo con lo sviluppatore dell'app.

Dove posso trovare informazioni sulle procedure relative alla sicurezza e alla privacy di un’app?

Ogni app approvata per Slack Marketplace fornisce informazioni su sicurezza e conformità disponibili nella scheda “Sicurezza e conformità” nell'elenco delle app. Queste informazioni riguardano aspetti quali i criteri relativi al trattamento dei dati, le certificazioni possedute e le modalità di segnalazione dei problemi di sicurezza. Gli sviluppatori inviano queste informazioni come parte della revisione dell’app e autocertificano che sono accurate e veritiere.

Sebbene queste informazioni siano utili per avere un'idea del livello di sicurezza di un'app/servizio e di come si allinea con il tuo, ti consigliamo sempre di contattare direttamente gli sviluppatori se desideri saperne di più. Puoi trovare le informazioni di contatto nella pagina dell’elenco di Slack Marketplace.

Come posso gestire al meglio le app utilizzate nella mia area di lavoro?

Slack offre diversi strumenti per aiutarti a gestire l'utilizzo delle app da parte della tua azienda. Puoi saperne di più qui.

Un’ultima cosa

Tieni presente che la revisione è un'istantanea nel tempo della funzionalità dell'app.Se rilevi che un’app elencata in Slack Marketplace non funziona come previsto o non rispetta le nostre condizioni d’uso, contattaci all’indirizzo feedback@slack.com.