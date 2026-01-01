常見問答集：Slack 的 Marketplace 審查流程

什麼是 Slack Marketplace？
在 Slack Marketplace 裡，你可以找到能把你已知且喜愛的工具整合到 Slack 的應用程式。Slack Marketplace 裡所有可用的應用程式，都已經過 Slack Marketplace 團隊審查並核准。如果你想使用第三方開發人員建置的應用程式，我們強烈建議使用已核准列入 Slack Marketplace 的應用程式。使用任何未經 Slack Marketplace 核准的第三方應用程式時，請務必提高警覺。
有新的應用程式提交到 Slack Marketplace 時，Slack 會審查哪些內容？
Slack Marketplace 團隊會審查所有希望列入 Slack Marketplace 而提交的應用程式；團隊會檢查其是否符合我們的準則與政策。審查期間，我們的團隊：
- 審查該應用程式的使用案例是否適合 Slack Marketplace
- 審查所列資訊、隨附的說明文件和相關頁面的連結，以確保該應用程式是準確/可運作的。
- 安裝該應用程式並測試其功能，確保該應用程式功能如所述一般，並能提供使用者良好的體驗。
- 測試應用程式的 TLS 端點並請求簽名驗證 (應用程式用來驗證它們收到的請求係來自 Slack)。
- 審查所請求的資料存取只是該應用程式運作所需的資料。
請注意：儘管我們竭盡所能確保平台的安全，但是我們只進行即時審查，並未執行程式碼審查。
應用程式經核准列入 Slack Marketplace 時將會如何？
應用程式一經核准列入並發布到 Slack Marketplace 時，開發人員即無法更新該應用程式的組態 (例如範圍、端點、列出的資料)，除非他們重新提交到 Slack Marketplace 團隊進行變更審查與測試。只有在完成審查且核准變更後，才會套用到已發布的應用程式。除了審查變更之外，我們也執行定期稽核，確保該應用程式符合我們的要求與準則。
某些情況下，Slack 會自行決定是否進行額外測試 (例如滲透測試)。測試報告只分享給該應用程式的開發人員。
在哪裡可以找到應用程式的安全性和隱私權實務的資訊？
每個獲得 Slack Marketplace 核准的應用程式，都會在其應用程式清單的「安全性與合規性」標籤內提供安全性與合規性資訊。這些資訊涵蓋諸如與資料處理有關的政策、所持有的認證，以及如何報告安全問題。開發人員提交此類資訊做為其應用程式審查的一部分，並自我證明這是準確且真實的應用程式。
儘管此類資訊有助於瞭解應用程式/服務的安全態勢，以及該應用程式如何與你的應用程式協同一致，如果想知道更多資訊，我們始終建議直接與開發人員聯絡。可以在他們的 Slack Marketplace 清單頁面找到他們的聯絡資訊。
如何最有效地管理工作空間使用的應用程式？
Slack 提供幾種工具協助貴公司使用應用程式。可以在此處找到更多資訊。
還有一件事
請注意：審查是檢視應用程式功能的即時狀態。如果你遇到 Slack Marketplace 所列的應用程式未如預期的運作，或可能違反我們的服務條款，請傳送電子郵件至 feedback@slack.com 與我們聯絡。
超讚！
非常感謝你提供意見回饋！
知道了！
感謝你提供意見回饋。
糟糕！我們遇到問題了。請稍後再試一次！