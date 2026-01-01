常見問答集：Slack 的 Marketplace 審查流程

什麼是 Slack Marketplace？

在 Slack Marketplace 裡，你可以找到能把你已知且喜愛的工具整合到 Slack 的應用程式。Slack Marketplace 裡所有可用的應用程式，都已經過 Slack Marketplace 團隊審查並核准。如果你想使用第三方開發人員建置的應用程式，我們強烈建議使用已核准列入 Slack Marketplace 的應用程式。使用任何未經 Slack Marketplace 核准的第三方應用程式時，請務必提高警覺。

有新的應用程式提交到 Slack Marketplace 時，Slack 會審查哪些內容？

Slack Marketplace 團隊會審查所有希望列入 Slack Marketplace 而提交的應用程式；團隊會檢查其是否符合我們的準則與政策。審查期間，我們的團隊：

審查該應用程式的使用案例是否適合 Slack Marketplace

審查所列資訊、隨附的說明文件和相關頁面的連結，以確保該應用程式是準確/可運作的。

安裝該應用程式並測試其功能，確保該應用程式功能如所述一般，並能提供使用者良好的體驗。

測試應用程式的 TLS 端點並請求簽名驗證 (應用程式用來驗證它們收到的請求係來自 Slack)。

審查所請求的資料存取只是該應用程式運作所需的資料。

請注意：儘管我們竭盡所能確保平台的安全，但是我們只進行即時審查，並未執行程式碼審查。

應用程式經核准列入 Slack Marketplace 時將會如何？

應用程式一經核准列入並發布到 Slack Marketplace 時，開發人員即無法更新該應用程式的組態 (例如範圍、端點、列出的資料)，除非他們重新提交到 Slack Marketplace 團隊進行變更審查與測試。只有在完成審查且核准變更後，才會套用到已發布的應用程式。除了審查變更之外，我們也執行定期稽核，確保該應用程式符合我們的要求與準則。

某些情況下，Slack 會自行決定是否進行額外測試 (例如滲透測試)。測試報告只分享給該應用程式的開發人員。

在哪裡可以找到應用程式的安全性和隱私權實務的資訊？

每個獲得 Slack Marketplace 核准的應用程式，都會在其應用程式清單的「安全性與合規性」標籤內提供安全性與合規性資訊。這些資訊涵蓋諸如與資料處理有關的政策、所持有的認證，以及如何報告安全問題。開發人員提交此類資訊做為其應用程式審查的一部分，並自我證明這是準確且真實的應用程式。

儘管此類資訊有助於瞭解應用程式/服務的安全態勢，以及該應用程式如何與你的應用程式協同一致，如果想知道更多資訊，我們始終建議直接與開發人員聯絡。可以在他們的 Slack Marketplace 清單頁面找到他們的聯絡資訊。

如何最有效地管理工作空間使用的應用程式？

Slack 提供幾種工具協助貴公司使用應用程式。可以在此處找到更多資訊。

還有一件事

請注意：審查是檢視應用程式功能的即時狀態。如果你遇到 Slack Marketplace 所列的應用程式未如預期的運作，或可能違反我們的服務條款，請傳送電子郵件至 feedback@slack.com 與我們聯絡。