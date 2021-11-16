다양한 차세대 기능을 통해 사용자 지정 Slack 앱을 더 쉽게 구축, 관리, 및 배포할 수 있습니다.

매주 백만 명이 넘는 전세계 개발자들이 Slack 플랫폼에서 조직이 최상의 역량을 발휘할 수 있도록 사용자 지정 앱을 구축하고 있습니다. 이러한 앱은 각 조직만큼이나 고유한 특성을 가지고 있습니다. 비즈니스 요구 사항 및 운영 스타일이 매우 다른 Target, Starling Bank 및 Loblaw Digital과 같은 고객들은 Slack에서 디지털 도구를 하나로 통합하고 시스템 간의 이벤트를 결합하여 팀이 실시간으로 협업하도록 지원하였습니다.

우리는 Slack을 통한 이러한 시도가 조직 내에서 더욱 많은 가치를 창출하며, 궁극적으로 조직이 데이터를 구성하고 프로세스를 자동화하기 쉽게 만들어 준다는 것을 잘 알고 있습니다. 하지만 사용자 지정 앱을 구축하기란 항상 쉽지만은 않다는 것도 잘 알고 있습니다. 이러한 이유로 Slack은 사용자 지정 앱을 더 쉽게 구축할 수 있는 도구, 구성 요소 및 서비스를 갖춘 차세대 플랫폼을 발표했습니다. 명령줄 인터페이스(CLI)를 다운로드하고 놀라운 새 기능의 사용 방법을 알아볼 수 있는 Slack API 사이트의 최신 섹션에 대해 아래에서 자세히 알아보세요.

개발자를 위한 Slack CLI 소개

더 쉽고 빠르게 Slack 앱을 만들 수 있도록 개선을 요청하는 고객분들의 의견을 들었습니다. ​이에 따라, Slack 앱 구축 경험을 크게 개선하는 새로운 개발자 도구 모음인 CLI 도구 및 소프트웨어 개발 키트(SDK)를 출시합니다.

새로운 Slack CLI는 간단한 명령어 slack create 로 새 앱 ID를 생성하고, 이벤트 구독을 관리하며 코드 스캐폴딩을 처리합니다. CLI를 사용하면 최신 기능을 사용하여 앱 구조화 모범 사례를 따르는 프로젝트를 만들 수 있습니다.

CLI를 통해 로컬에서 앱을 실행하고, 다양한 환경에서 테스트하며 터미널에서 코드를 바로 배포할 수도 있습니다. 이러한 생산성 개선을 통해, 개발자는 폭넓은 소프트웨어 개발 주기에 Slack 앱 개발을 통합할 수 있습니다. 앱 매니페스트와 함께 사용하면 Slack 앱 관리는 그 어느 때보다 쉬워지고 완전히 자동화되므로 시스템 간에 구성 매개변수를 복사할 필요 없이 앱의 코드에 집중할 수 있습니다. CLI 및 앱 매니페스트는 지속적 통합 파이프라인 또는 기타 자동화에 통합될 수도 있습니다.

TypeScript를 사용하여 구축되고 Deno 런타임을 대상으로 하는 새로운 SDK는 자동 완성 및 코드 힌트와 같은 기본 제공 기능으로 개발자 생산성을 개선할 뿐만 아니라 광범위한 플랫폼 기능을 지원합니다. Deno의 기본적으로 안전한 아키텍처, 이동성 및 TypeScript 지원을 활용하여 한 줄의 코드를 작성하기도 전에 엔터프라이즈급 앱을 구축할 수 있습니다.

빠르고 손쉬운 Slack 중심 앱 개발

Slack에서는 처음으로 Slack 애플리케이션뿐만 아니라 데이터 호스팅도 제공합니다. 즉, 뛰어난 사용자 지정 앱을 구축하는 데 집중할 수 있으며 관리자는 Slack과 동일한 인프라를 사용하여 자신 있게 이러한 앱을 관리할 수 있습니다. Slack 호스팅은 엔터프라이즈급 애플리케이션을 위해 구축된 선택적 애드온으로, 완전한 관리자 제어 기능 및 인기 있는 개발자 도구와의 통합 기능을 갖추고 있습니다.

소유자 및 관리자는 관리자가 승인한 앱을 기반으로 제작된 새 관리자 제어 기능의 모음을 통해 워크스페이스에 사용자지정 앱을 구축 및 배포할 수 있는 사용자를 제어할 수 있습니다. 또한 개발자는 새로운 SDK를 통해 앱의 명령에 액세스할 수 있는 사용자를 지정할 수 있으므로, 마케팅 팀이 프로덕션에 배포하거나 엔지니어가 실수로 새 마케팅 캠페인을 시작하는 것에 대해 더 이상 걱정할 필요가 없습니다.

간단히 말해, Slack 앱 개발이 모두에게 더 예측 가능하고, 빠르고, 쉬워집니다. Slack CLI를 통해 새 앱을 빠르게 만들고, 로컬 시스템에서 모든 것을 개발하며 TypeScript 기반의 SDK를 사용하여 오류를 더 빠르게 파악할 수 있습니다. 또한, 자동화된 테스트를 실행하고, 코드를 완전한 소프트웨어 개발 수명 주기에 통합할 수도 있습니다. 예를 들어 코드를 Git 리포지토리에 체크인하면 코드 검토를 요청하고 모든 것이 통과되면 새 코드를 배포하는 파이프라인이 시작될 수 있습니다.

워크플로를 통한 문제 해결

2년 전에 워크플로 빌더를 출시했을 때 저희 목표는 Slack 워크스페이스의 모든 사용자가 업무를 쉽게 자동화하고 전체 팀의 생산성을 개선하도록 돕는 것이었습니다. 그 이후로 Hearst Media, DocuSign 및 McAfee와 같은 고객은 단 한 줄의 코드도 작성하지 않고 150만 건 이상의 워크플로를 만들어 2억 회 이상 실행했습니다.

복잡한 문제를 해결해야 하는 개발자들에게 이와 동일한 사용 편의성을 제공하고자 했습니다. 함수, 워크플로 및 트리거를 통해 강력한 자동화를 쉽게 만들 수 있습니다. 함수는 데이터베이스 쿼리 또는 API 호출과 같은 단일 단계를 정의하며, 이는 코드로 워크플로에 결합될 수 있습니다.여기에는 채널 생성과 같은 기본 Slack 기능도 포함됩니다. 트리거는 워크플로가 호출되는 방식을 정의하며, 앱 메타데이터에 응답할 수 있는 바로 가기 또는 이벤트와 같은 명령을 포함합니다.

새로운 테이블 API를 사용하면 Slack이 관리하는 인프라에 필요한 모든 데이터를 저장할 수 있습니다. 테이블에는 예상하는 표준 CRUD(생성, 읽기, 업데이트 및 삭제) 작업이 모두 포함되며 일시적으로 하나의 상태를 관리해야 하거나 Slack에서 작동하기 위해 완전한 데이터 분석 시스템을 구축해야 하는지 여부에 관계없이 모든 규모에서 운영할 수 있습니다.

이러한 기능의 조합을 통해, API를 호출하는 간단한 래퍼 함수를 생성하여 추가적인 도구에 대한 액세스를 빠르게 구축할 수 있습니다. 그룹은 Slack의 내장 함수와 함께 작동하며, 새 트리거를 통해 쉽게 워크플로를 호출합니다. 예를 들어 휴가 승인 워크플로에서는 메시지 바로 가기를 트리거로 사용하여 요청을 데이터 테이블에 저장하고, API를 호출하여 요청을 자동으로 생성한 다음 승인 라인의 적절한 담당자에게 보낼 수 있습니다. 이 모든 작업은 프로세스의 모든 단계에서 요청자에게 정보를 제공하고 외부 시스템을 업데이트합니다.

지금 강력한 기능 구축을 시작하세요

새로운 개발자 도구, Slack 기반 인프라에서의 호스팅, 그리고 사용자 지정 함수를 작성하고 워크플로로 쉽게 그룹화하는 기능을 통해, 안전하고 확장 가능한 사용자 지정 앱 및 자동화를 구축하는 일이 그 어느 때보다도 쉬워졌습니다. 또한 Slack은 소규모 스타트업부터 수만 명의 직원을 둔 대기업에 이르기까지 모든 고객의 요구 사항을 충족하기 위해 더 많은 관리 도구를 추가하여 플랫폼의 보안을 구축했습니다.

먼저 CLI를 다운로드하고 놀라운 새 기능의 사용 방법을 알아볼 수 있는 Slack API 사이트의 최신 섹션으로 이동해보세요. 몇 분 만에 앱 및 사용자 지정 함수를 만들고 Slack이 관리하는 인프라에 배포하기 전에 개발 시스템에서 바로 테스트하세요.

Slack 플랫폼에 추가된 최신 기능으로 무엇을 구축할 수 있을지 무척 기대됩니다.