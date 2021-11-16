Un conjunto de funciones de última generación que facilitan la creación, la gestión y la implementación de aplicaciones de Slack personalizadas

En la actualidad, más de 1 millón de desarrolladores de Slack utilizan la plataforma cada semana para crear aplicaciones personalizadas que ayuden a sus organizaciones a hacer mejor su trabajo. Estas aplicaciones son tan únicas como las organizaciones que las crean. Sabemos que clientes con necesidades empresariales y estilos operativos muy diferentes, como Target, Starling Bank y Loblaw Digital, se han beneficiado de la posibilidad de agrupar sus herramientas digitales en Slack, lo que les ha permitido combinar eventos de distintos sistemas para permitir a sus equipos colaborar en tiempo real.

Somos conscientes de que estas herramientas incrementan el valor de Slack dentro de las organizaciones, y que, a su vez, facilitan a estas el proceso de organización de los datos y la automatización de procesos. También comprendemos que crear una aplicación personalizada no siempre ha sido tarea fácil. Por eso, Slack ha anunciado la siguiente generación de su plataforma, con herramientas, componentes y servicios que facilitan la creación de aplicaciones personalizadas. A continuación, puedes obtener más información sobre nuestra sección más reciente en el sitio de la API de Slack, desde la cual podrás descargar la interfaz de línea de comandos (CLI) y aprender a usar todas estas nuevas e increíbles funciones.

Desarrolladores, os presentamos la CLI de Slack

Gracias a nuestros clientes, sabemos que el proceso de creación de las aplicaciones de Slack podría ser más rápido y sencillo. ​Por esta razón, vamos a lanzar un nuevo conjunto de herramientas para desarrolladores que mejora considerablemente la experiencia de crear aplicaciones de Slack: una nueva herramienta CLI y un nuevo kit de desarrollo de software (SDK).

La nueva CLI de Slack se encarga de crear una nueva ID de aplicación, por lo que puede gestionar tus suscripciones a eventos y generar el código por ti mediante scaffolding con el sencillo comando slack create . Con ella, puedes crear proyectos que respeten el código de buenas prácticas para estructurar tus aplicaciones mediante las funciones más recientes.

La CLI te permitirá ejecutar aplicaciones de forma local, realizar pruebas en una amplia variedad de entornos e incluso implementar código directamente desde tu terminal. Gracias a estas mejoras orientadas a la productividad, los desarrolladores pueden integrar el desarrollo de aplicaciones de Slack en el conjunto de su ciclo de vida de desarrollo de software. Esto, unido a los manifiestos de aplicaciones, hace que gestionar las aplicaciones de Slack sea más fácil que nunca (además de un proceso totalmente automatizable), por lo que puedes centrarte en el código de tu aplicación sin necesidad de copiar parámetros de configuración entre sistemas. La CLI y los manifiestos de aplicaciones también pueden integrarse en procesos de integración continua u otro tipo de automatizaciones.

El nuevo SDK se basa en TypeScript y está orientado a la ejecución de Deno. Además, será compatible con todas las funciones de la plataforma y mejorará la productividad y la ergonomía de los desarrolladores con funciones integradas como la opción Autocompletar y las sugerencias de código. Si aprovechas la arquitectura segura por defecto, la portabilidad y la compatibilidad con TypeScript que te ofrece Deno, podrás crear aplicaciones de nivel empresarial antes incluso de escribir una sola línea de código.

Implementar aplicaciones de Slack-First es más rápido y fácil

Por primera vez, Slack ofrece hosting no solo para sus aplicaciones, sino también para datos. Eso significa que puedes centrarte en crear aplicaciones personalizadas increíbles, y los administradores podrán gestionarlas de forma segura utilizando la misma infraestructura que el propio Slack. Nuestro hosting es un complemento opcional totalmente administrado y diseñado para aplicaciones de nivel empresarial. Incluye un completo conjunto de controles de administración y admite la integración con las herramientas más populares para desarrolladores.

Además de las aplicaciones aprobadas por el administrador, un nuevo conjunto de controles de administración permite a los propietarios y a los administradores controlar quién puede crear e implementar estas aplicaciones personalizadas en su espacio de trabajo. Asimismo, el nuevo SDK ofrece a los desarrolladores la posibilidad de especificar quién puede acceder a los comandos de una aplicación, de modo que ya no tienen que preocuparse por la posibilidad de que alguien del departamento de Marketing realice implementaciones en Producción o de que un ingeniero pueda iniciar la nueva campaña de marketing de forma accidental.

En pocas palabras, desarrollar aplicaciones de Slack será un proceso más predecible, rápido y sencillo para todos. Puedes crear rápidamente una nueva aplicación con la CLI de slack , llevar a cabo el proceso de desarrollo en tu máquina local, utilizar el SDK basado en TypeScript para detectar de forma más rápida los errores, ejecutar pruebas automatizadas e integrar tu código en un ciclo de vida de desarrollo de software completo. Por ejemplo, el hecho de comprobar tu código en un repositorio Git puede desencadenar un flujo de trabajo que requiera realizar una revisión del código y que implemente el código nuevo una vez finalizada esta.

Solucionar problemas con flujos de trabajo

Cuando lanzamos el creador de flujos de trabajohace dos años, el objetivo era facilitar la automatización de tareas a todos los usuarios del espacio de trabajo de Slack y contribuir a mejorar la productividad de todo su equipo. Desde entonces, clientes como Hearst Media, DocuSign y McAfee han creado más de 1,5 millones de flujos de trabajo que se han iniciado más de 200 millones de veces. Y todo sin escribir una sola línea de código.

Queríamos que los desarrolladores que se enfrentan a problemas más complejos también pudieran beneficiarse de esta facilidad de uso. Las funciones, los flujos de trabajo y los desencadenantes permiten crear automatizaciones potentes sin ningún esfuerzo. Las funciones definen un único paso (como consultar una base de datos o llamar a una API) que se puede combinar en el código en forma de flujos de trabajo. A su vez, estos también pueden incluir funciones nativas de Slack, como la creación de canales. Los desencadenantes definen cómo se llama a los flujos de trabajo, e incluirán comandos como accesos directos o eventos que pueden responder a metadatos de aplicaciones.

La nueva API Tables te permitirá almacenar todos los datos necesarios en la infraestructura administrada de Slack. Tables incluye todas las operaciones CRUD (crear, leer, actualizar y eliminar, respectivamente) estándares que esperas, y puede operar a cualquier escala independientemente de si necesitas gestionar un estado de forma temporal o de si estás creando un sistema de análisis de datos completo para utilizarlo en Slack.

Esta combinación de funciones te ofrece la posibilidad de agregar un acceso a herramientas adicionales creando sencillas funciones wrapper que llamen a sus respectivas API. Agrupa funciones con las funciones integradas, las cuales permiten llamar fácilmente a flujos de trabajo con nuevos desencadenantes. Por ejemplo, un flujo de trabajo con un sistema de aprobación de vacaciones puede usar el acceso directo de un mensaje como desencadenante para almacenar la solicitud en una tabla de datos, llamar a una API para generar automáticamente la solicitud y enviarla a la persona adecuada de la cadena de aprobación, y todo ello mientras informa al solicitante y actualiza los sistemas externos a lo largo de todos los pasos del proceso.

Empieza a construir algo extraordinario

Crear aplicaciones y automatizaciones personalizadas escalables y seguras es más fácil que nunca gracias a las nuevas herramientas para desarrolladores, el hosting de infraestructura de Slack y la posibilidad de escribir funciones personalizadas y de agruparlas sin esfuerzo en forma de flujos de trabajo. Además, hemos mejorado la seguridad de nuestra plataforma agregando más herramientas administrativas para satisfacer las necesidades de todo tipo de clientes, desde pequeñas startups a empresas con cientos de miles de personas.

Para empezar, visita la última sección del sitio de la API de Slack, desde donde podrás descargar la CLI y aprender a usar todas estas nuevas e increíbles funciones. Crea una aplicación y genera funciones personalizadas en cuestión de minutos. Puedes probarlas directamente desde tu máquina de desarrollo antes de implementarlas en la infraestructura administrada de Slack.

Estamos deseando ver qué vas a crear con la última adición a nuestra plataforma.