Aujourd’hui, plus de 1 million de développeurs Slack utilisent chaque semaine notre plateforme pour créer des applications personnalisées afin d’optimiser la performance de leurs entreprises. Et ces applications sont aussi uniques que les entreprises qui les créent. Nous avons constaté que des clients tels que Target, Starling Bank et Loblaw Digital, dont les besoins et les modèles opérationnels sont très différents, gagnent à rassembler leurs outils sur Slack, en réunissant des événements de différents systèmes pour permettre à leurs équipes de collaborer en temps réel.

Nous savons que ces outils augmentent la valeur de Slack dans l’entreprise en lui permettant d’organiser plus facilement ses données et d’automatiser ses processus. Nous savons également que créer une application personnalisée n’a pas toujours été facile. C’est pourquoi Slack a annoncé le lancement de sa plateforme nouvelle génération qui dispose d’outils, de composants et de services qui facilitent la création d’applications personnalisées. Les pages qui suivent vous permettront d’en savoir davantage sur la toute nouvelle section de notre site API Slack, où vous pourrez télécharger l’interface en ligne de commande et découvrir comment utiliser chacune de ces formidables nouvelles fonctionnalités.

Chers développeurs, découvrez l’interface en ligne de commande Slack

Les retours de nos clients nous ont fait comprendre que la création d’applications Slack devait gagner en simplicité et en rapidité. ​C’est pourquoi nous lançons un nouvel ensemble d’outils pour les développeurs, destinés à simplifier la création d’applications Slack : une nouvelle interface en ligne de commande, ainsi qu’un kit de développement logiciel.

La nouvelle interface en ligne de commande Slack permet de créer un nouvel identifiant d’application, de gérer vos inscriptions à des événements et de structurer du code par le biais de la simple commande slack create . Grâce à l’interface en ligne de commande, vous pouvez créer des projets conformes aux bonnes pratiques lorsque vous structurez vos applications, en utilisant les dernières fonctionnalités.

L’interface en ligne de commande vous permettra d’exécuter vos applications localement, de les tester dans différents environnements, et même de déployer du code depuis votre terminal. Grâce à ces améliorations de productivité, les développeurs peuvent intégrer le développement d’applications Slack dans leur cycle général de développement logiciel. La gestion des applications Slack est très simple et entièrement automatisable quand elle est combinée avec les manifestes d’application. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur le code de votre application sans avoir à copier les paramètres de configuration d’un système à l’autre. L’interface en ligne de commande et les manifestes d’application peuvent également être intégrés dans les processus d’intégration continus ou dans d’autres automatisations.

Le nouveau kit de développement logiciel, créé via TypeScript et ciblant l’exécution de Deno, prendra en charge toute la gamme de fonctionnalités de la plateforme et améliorera la productivité et l’ergonomie des développeurs grâce à des fonctionnalités intégrées telles que la saisie semi-automatique et la suggestion de code. En vous appuyant sur l’architecture sécurisée par défaut de Deno, sur sa portabilité et sur sa prise en charge de TypeScript, vous pouvez créer des applications de qualité professionnelle avant même d’écrire une seule ligne de code.

Accélérez et simplifiez le déploiement des applications Slack

Pour la première fois, Slack propose l’hébergement non seulement d’applications Slack, mais également de données. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur la création d’applications personnalisées, que les administrateurs pourront gérer en toute sécurité en utilisant la même infrastructure que celle de Slack. L’hébergement Slack est un module complémentaire facultatif et entièrement géré, conçu pour des applications de qualité professionnelle ; il dispose de commandes d’administrateur et permet l’intégration des outils préférés des développeurs.

S’appuyant sur les applications approuvées par l’administrateur, un nouvel ensemble de commandes d’administrateur permet aux propriétaires et aux administrateurs de gérer les personnes pouvant créer et déployer ces applications personnalisées au sein de leur espace de travail. Par ailleurs, le nouveau kit de développement logiciel permet aux développeurs de spécifier qui peut accéder aux commandes d’une application. Vous supprimez ainsi le risque de voir un collaborateur marketing déployer l’application à la production, ou bien un ingénieur lancer par erreur la nouvelle campagne marketing.

En résumé, le développement d’applications Slack sera plus prévisible, plus rapide et plus simple pour tout le monde. Vous pouvez créer une nouvelle application rapidement grâce à l’interface en ligne de commande Slack , développer tous les composants sur votre terminal local, utiliser le kit de développement logiciel basé sur TypeScript pour repérer les erreurs plus rapidement, exécuter des tests automatisés et intégrer votre code dans un cycle de développement logiciel complet. Si vous vérifiez votre code dans un référentiel Git, par exemple, cela permettra de lancer un processus qui demandera une vérification du code et déploiera le nouveau code une fois que tout est validé.

Résolvez les problèmes grâce aux flux de travail

Lorsque nous avons lancé le Générateur de flux de travail il y a deux ans, l’objectif était de faciliter l’automatisation des tâches pour n’importe quelle personne opérant au sein d’un espace de travail Slack, et de l’aider à améliorer la productivité de toute son équipe. Depuis, des clients tels que Hearst Media, DocuSign et McAfee ont créé plus de 1,5 million de flux de travail qui ont été lancés plus de 200 millions de fois, le tout sans avoir à écrire une seule ligne de code.

Nous souhaitions fournir les mêmes facilités d’utilisation aux développeurs, qui font face à des problèmes plus complexes. Grâce aux fonctions, aux flux de travail et aux déclencheurs, il est possible de créer facilement des automatisations performantes. Les fonctions définissent une seule étape (par exemple, une requête à une base de données ou bien un appel à une API) qui peut être combinée à un code sous la forme d’un flux de travail, ce qui peut également inclure des fonctions Slack natives telles que la création d’un canal. Les déclencheurs, quant à eux, définissent les modalités pour appeler un flux de travail et incluront des commandes telles que des raccourcis ou des événements qui peuvent répondre aux métadonnées de l’application.

La nouvelle interface API Tables vous permettra de stocker n’importe quelle donnée nécessaire sur l’infrastructure gérée de Slack. L’interface API Tables inclut toutes les opérations standard (créer, lire, mettre à jour et supprimer) auxquelles vous pouvez vous attendre et peut fonctionner à n’importe quelle échelle, qu’il s’agisse d’une gestion d’état temporaire ou de la création d’un système complet d’analyse des données à intégrer à Slack.

Cette combinaison de fonctionnalités signifie que vous pouvez rapidement créer un accès à des outils supplémentaires en créant de simples fonctions wrapper qui appelleront leur API. Regroupez les fonctions grâce à la fonctionnalité fonctions intégrées de Slack, qui appelle facilement des flux de travail par le biais de nouveaux déclencheurs. Un flux de travail dédié à la validation des congés, par exemple, peut utiliser un raccourci de message comme déclencheur afin d’enregistrer la requête dans une table de données, appeler une API pour générer automatiquement la requête, et envoyer celle-ci à la personne adéquate dans la chaîne de validation, tout en informant la personne émettrice de la requête et en mettant à jour les systèmes externes à chaque étape du processus.

Commencez dès aujourd’hui à créer des applications performantes

En s’appuyant sur les nouveaux outils destinés aux développeurs, sur l’hébergement au sein d’une infrastructure alimentée par Slack, ainsi que sur la capacité à produire des fonctions personnalisées et à les regrouper facilement sous la forme de flux de travail, il n’a jamais été aussi simple de créer des applications et des automatisations personnalisées à la fois adaptables et sécurisées. Slack a par ailleurs renforcé la sécurité de sa plateforme en ajoutant davantage d’outils administratifs afin de répondre aux exigences de chaque client, depuis les petites start-up jusqu’aux grandes entreprises composées de plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs.

Pour commencer, rendez-vous sur la toute nouvelle section du site API Slack, où vous pourrez télécharger l’interface en ligne de commande et découvrir comment utiliser chacune de ces nouvelles fonctionnalités très pratiques. Créez une application et intégrez des fonctions personnalisées en quelques minutes, puis testez-les directement sur votre terminal de développement avant de les déployer dans l’infrastructure gérée par Slack.

Nous sommes impatients de découvrir ce que vous allez créer grâce à notre nouvel ajout sur la plateforme Slack.