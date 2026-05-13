Lanzamiento de funciones de Slack: Todo “Listo”

En abril aguas mil dice el dicho. Pues este mes de abril, Slack te trae una lluvia de nuevas funciones para mejorar tu productividad.

El trabajo es más complejo que nunca. Tenemos que buscar respuestas, coordinar diferentes herramientas y responder a solicitudes, todo mientras intentamos no perder el hilo de nada. Las aplicaciones se van multiplicando, las pestañas se van acumulando y no dejamos de cambiar de interfaz constantemente.

Este mes de abril, hemos lanzado novedades para cambiar esta situación. Slackbot ya no solo responderá a tus preguntas, también podrá realizar acciones, ejecutar automatizaciones, redactar correos electrónicos y programar tus reuniones sin tener que salir de Slack. La nueva pestaña Actividad te permitirá ver todo lo que necesite tu atención.

Slackbot se encarga de tu trabajo: acciones, automatizaciones e información

El auténtico protagonista de este mes es Slackbot, que ha pasado de ser un asistente inteligente a convertirse en un auténtico compañero de IA, que no solo responde a tus preguntas, sino que también realiza acciones. Sabe qué hacer, cuándo hacerlo y tiene la información necesaria para hacerlo correctamente. No tendrás que pedir nada dos veces, recordarle en qué estabas trabajando ni repetir lo mismo una y otra vez. Slackbot está al tanto de todo, para que puedas centrarte en lo que de verdad importa.

Habilidades de Slack: crea una y ejecútala todas las veces que haga falta

Este mes, presentamos las habilidades de Slack, una nueva manera de convertir los flujos de trabajo más usados por tus equipos en acciones prediseñadas que se pueden repetir y compartir. En lugar de tener que explicar una y otra vez una tarea a Slackbot, las habilidades te permiten preparar acciones una sola vez y reutilizarlas siempre que lo necesites, como para preparar una reunión, revisar una canalización o establecer objetivos y mucho más.

Puedes empezar con un amplio catálogo de habilidades prediseñadas que te ayudarán en tu día a día o crear una y compartirla con todo tu equipo. Además, como Slackbot tiene toda la información de Slack, Salesforce, tus aplicaciones conectadas y tu calendario, no se trata de plantillas genéricas, sino de flujos de trabajo que conocen tu manera de trabajar y realizan acciones de manera coherente en todo momento.

Prioridades diarias : cada mañana, Slackbot revisa tu actividad de Slack, tu calendario y los datos de Salesforce para ofrecerte un plan de acción con orden de prioridad. Se acabó eso de preguntarte por dónde empiezas cada día.

: cada mañana, Slackbot revisa tu actividad de Slack, tu calendario y los datos de Salesforce para ofrecerte un plan de acción con orden de prioridad. Se acabó eso de preguntarte por dónde empiezas cada día. Preparación para reuniones : antes de una reunión, Slackbot obtendrá información de tu calendario y buscará en Slack las conversaciones, los archivos y las decisiones relacionados, para que tengas todo lo necesario.

: antes de una reunión, Slackbot obtendrá información de tu calendario y buscará en Slack las conversaciones, los archivos y las decisiones relacionados, para que tengas todo lo necesario. Síntesis de investigaciones : indica a Slackbot un tema, un canal o un conjunto de archivos y te mostrará los temas, patrones y fallos clave en todo ello, convirtiendo la información dispersa en un resumen claro y estructurado en cuestión de segundos.

: indica a Slackbot un tema, un canal o un conjunto de archivos y te mostrará los temas, patrones y fallos clave en todo ello, convirtiendo la información dispersa en un resumen claro y estructurado en cuestión de segundos. Gestión de incidencias : cuando se produzca algún problema, Slackbot leerá el historial del canal de incidencias y generará una revisión del proceso con plazos, causa raíz y acciones, todo de manera automática.

: cuando se produzca algún problema, Slackbot leerá el historial del canal de incidencias y generará una revisión del proceso con plazos, causa raíz y acciones, todo de manera automática. Novedades semanales : Slackbot analiza tu semana en Slack y tu calendario para generar un informe de novedades preciso y que podrás compartir con tus equipos. Es como si estuvieras tomando notas de todo.

: Slackbot analiza tu semana en Slack y tu calendario para generar un informe de novedades preciso y que podrás compartir con tus equipos. Es como si estuvieras tomando notas de todo. Inicio de proyectos: carga un resumen o indica un canal de referencia y Slackbot creará un proyecto totalmente configurado: canal, canvas, seguimiento del progreso y automatizaciones recomendadas. Organización desde cero en cuestión de minutos.

Se irá implementando progresivamente en las próximas semanas en los espacios de trabajo de los planes Business+ V2, Business+ V1 (con complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (con complemento de IA) y Enterprise Grid (con complemento de IA).

Tareas programadas de Slackbot

Pero Slackbot no se para ahí, no es necesario ni pedirle nada. Ahora puedes programar tareas recurrentes y automatizaciones directamente a través de Slackbot. Sin tener que hacer nada, Slackbot se encargará de los resúmenes semanales, las comprobaciones de estado y de todos los procesos repetitivos.

Se irá implementando progresivamente en las próximas semanas en los espacios de trabajo de los planes Business+ V2, Business+ V1 (con complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (con complemento de IA) y Enterprise Grid (con complemento de IA).

Acciones de Slack en Slackbot

¿Tienes que enviar un mensaje directo, mencionar un canal o invitar a un compañero de equipo? Slackbot puede ponerse manos a la obra en Slack por ti. Puede crear canales, enviar mensajes, invitar a personas o dar comienzo a los flujos de trabajo. Describe qué necesitas y sigue a lo tuyo. Slackbot se encarga.

Se irá implementando progresivamente en las próximas semanas en los espacios de trabajo de los planes Business+ V2, Business+ V1 (con complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (con complemento de IA) y Enterprise Grid (con complemento de IA).

Más tiempo dentro de Slack: acciones de Slackbot para el correo electrónico y los calendarios

Slackbot ahora puede actuar más allá de Slack. Puedes pedirle que redacte un correo electrónico o que programe un evento en el calendario, y se encargará de ello directamente en Google o Microsoft Office, sin que tú tengas que cambiar de interfaz. Redacta un mensaje de seguimiento, bloquea tus espacios libres o confirma una reunión, todo sin salir de Slack.

Disponible ahora para Google Workspace y Microsoft 365 en los planes Enterprise+ V2, Enterprise Select (con complemento de IA) y Enterprise Grid (con complemento de IA).

Información de Slack en manos de Slackbot

Esto es lo que hace que el trabajo diario sea más llevadero: ahora, Slackbot analiza lo que tienes abierto en Slack (ya sea un registro de Salesforce, una lista o un canal) y usa esa información de manera automática para ofrecer las respuestas adecuadas. No tendrás que volver a abrir ni explicar nada sobe tu trabajo, Slackbot está al día y listo para trabajar. Se irá implementando progresivamente en las próximas semanas en los espacios de trabajo de los planes Business+ V2, Business+ V1 (con complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (con complemento de IA) y Enterprise Grid (con complemento de IA).

Algunas mejoras más para tu compañero de IA definitivo:

Mejoras de Slackbot para móviles: el trabajo no espera a que te sientes en la oficina, y Slackbot tampoco. Una navegación más fluida, un acceso más sencillo al historial de chat reciente y la posibilidad de compartir las respuestas de Slackbot con solo pulsar un botón hace que sacar el trabajo adelante cuando no estás delante del ordenador sea más fácil que nunca.

Ya disponible en los espacios de trabajo de los planes Business+ V2, Business+ V1 (con complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (con complemento de IA) y Enterprise Grid (con complemento de IA).

el trabajo no espera a que te sientes en la oficina, y Slackbot tampoco. Una navegación más fluida, un acceso más sencillo al historial de chat reciente y la posibilidad de compartir las respuestas de Slackbot con solo pulsar un botón hace que sacar el trabajo adelante cuando no estás delante del ordenador sea más fácil que nunca. Ya disponible en los espacios de trabajo de los planes Business+ V2, Business+ V1 (con complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (con complemento de IA) y Enterprise Grid (con complemento de IA). Lector de PDF de Slackbot: obtén las respuestas que necesitas de cualquier archivo, sin importar su tamaño ni su formato. Ahora, Slackbot puede gestionar PDF grandes y complejos, incluidos aquellos con muchas imágenes, documentos en lenguaje CJK y tablas, para ofrecerte las respuestas, los resúmenes y la información que necesitas.

Se irá implementando progresivamente en las próximas semanas en los espacios de trabajo de los planes Business+ V2, Business+ V1 (con complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (con complemento de IA) y Enterprise Grid (con complemento de IA).

obtén las respuestas que necesitas de cualquier archivo, sin importar su tamaño ni su formato. Ahora, Slackbot puede gestionar PDF grandes y complejos, incluidos aquellos con muchas imágenes, documentos en lenguaje CJK y tablas, para ofrecerte las respuestas, los resúmenes y la información que necesitas. Se irá implementando progresivamente en las próximas semanas en los espacios de trabajo de los planes Business+ V2, Business+ V1 (con complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (con complemento de IA) y Enterprise Grid (con complemento de IA). Procesos de razonamiento rediseñados: ahora puedes ver cómo Slackbot ha llegado hasta su respuesta. Un nuevo cronograma en tiempo real te muestra todos los pasos que Slackbot ha completado para ofrecerte la respuesta, de manera detallada y transparente, para que veas qué ha encontrado y por qué.

Se irá implementando progresivamente en las próximas semanas en los espacios de trabajo de los planes Business+ V2, Business+ V1 (con complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (con complemento de IA) y Enterprise Grid (con complemento de IA).

ahora puedes ver cómo Slackbot ha llegado hasta su respuesta. Un nuevo cronograma en tiempo real te muestra todos los pasos que Slackbot ha completado para ofrecerte la respuesta, de manera detallada y transparente, para que veas qué ha encontrado y por qué. Se irá implementando progresivamente en las próximas semanas en los espacios de trabajo de los planes Business+ V2, Business+ V1 (con complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (con complemento de IA) y Enterprise Grid (con complemento de IA). Redactor rediseñado: realizar una pregunta a Slackbot ahora es mucho más fluido. Un redactor rediseñado simplifica todo y mantiene lo que necesitas a la vista, para que nada se interponga entre tú y la respuesta que necesitas. Se irá implementando progresivamente en las próximas semanas en los espacios de trabajo de los planes Business+ V2, Business+ V1 (con complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (con complemento de IA) y Enterprise Grid (con complemento de IA).

Flujos de trabajo más inteligentes y una plataforma más abierta

Paso Generar respuesta de IA en el creador de flujos de trabajo

La IA ya se integra en todos los flujos de trabajo que crees en Slack. Añade un nuevo paso de Generar respuesta de IA en cualquier automatización, escribe una solicitud e indica tus fuentes de información (canales, canvas y listas) para que un modelo grande de lenguaje se encargue del trabajo. Resume un hilo, traduce un mensaje o redacta una respuesta. Tus flujos de trabajo ahora son más inteligentes. Se implementó entre el 21 y el 30 de abril en los espacios de trabajo de los planes Business+ v2 y Enterprise+.

Kit para desarrolladores de agentes de Slack

Crear agentes de IA para Slack nunca había sido tan rápido. Una nueva colección de herramientas para desarrolladores (incluido el comando slack create agent , una compatibilidad con el marco de Bolt mejorada y la flexibilidad de usar tu propio modelo grande de lenguaje) permite crear agentes listos para usar en cuestión de minutos. Dos aplicaciones de muestra de código abierto (Starter Agent y Support Agent) ofrecen a los equipos un punto de partida claro, compatible con los SDK de Claude, OpenAI y con Pydantic AI. Para mejorar todo esto, se incluye una experiencia de documentos totalmente nueva y un a nueva guía de incorporación de agentes.

Ya disponible:

Acaba con las distracciones

Un solo lugar para todo lo que necesita tu atención: la nueva pestaña Actividad

Todo se acumula muy rápido, entre menciones, hilos, mensajes directos y notificaciones de canales. La nueva pestaña Actividad lo reúne todo en una sola vista organizada para que puedas saber con claridad qué está pasando y qué necesita tu atención. Filtra solo lo que necesites, olvídate de lo que no sea importante y no te pierdas nada.

Se implementó entre el 21 y el 30 de abril en los espacios de trabajo de los planes Pro, Business+ y Enterprise

¡Eso es todo para el mes de abril! Echa un vistazo a nuestra página web de innovaciones para ver las novedades anteriores.

Vista previa de la hoja de ruta: próximamente en Slackbot

En marzo, compartimos nuestra visión de futuro para Slackbot y te mostramos las maneras en las que puede ayudarte a sacar el trabajo adelante como tu compañero de IA definitivo. Además de lo que ya podía hacer ese mes, aquí tienes el resto de mejoras que nos acercan al objetivo anual de 30 capacidades planificadas para Slackbot:

El lanzamiento al público general está planificado para mayo o junio de 2026 Crea y actualiza registros de Salesforce con Slackbot : permite a los usuarios crear y actualizar registros de Salesforce directamente desde una conversación de Slackbot sin salir de Slack. Realiza acciones en cualquier aplicación con el cliente de MCP de Slack : permite a Slackbot realizar acciones en aplicaciones externas usando el protocolo de contexto del modelo (MCP). Muestras de Slackbot para los equipos de los planes Gratuito y Pro : amplía las capacidades de IA de Slackbot a los equipos de los planes Gratuito y Pro a través de un modelo de muestra basado en el uso (implementación progresiva). Automatizaciones activadas por eventos : ejecuta automáticamente las acciones de Slackbot para responder a eventos concretos que se produzcan en Slack o en aplicaciones conectadas. Generación de documentos, hojas de cálculo y diapositivas : permite a los usuarios generar documentos, hojas de cálculo y presentaciones directamente a través de Slackbot. Comandos por voz : permite a los usuarios interactuar con Slackbot usando la voz en lugar del teclado. Búsqueda web : permite que Slackbot busque en la web y devuelva información en tiempo real en la conversación. Investigación detallada : permite a Slackbot realizar investigaciones completas de varios pasos sobre un tema sintetizando información de varias fuentes. Derivación de IA integrada : permite derivar sin problemas la información entre Slackbot y otros agentes de IA o humanos dentro de una conversación. Gráficos nativos : permite a Slackbot generar y mostrar visualizaciones de datos como gráficos y diagramas directamente en Slack. Memoria : permite a Slackbot recordar la información y las preferencias entre las conversaciones a lo largo del tiempo. Enlace de explicación de IA a Slackbot : permite a los usuarios vincular una explicación generada con IA a un hilo de Slackbot para investigar a fondo. Enlace de resúmenes de archivos a Slackbot : conecta los resultados de un resumen de archivos a una conversación de Slackbot para explicar todo en detalle y realizar preguntas y respuestas.

Fechas de disponibilidad general objetivo para el tercer o cuarto trimestre Slackbot para ordenador : crea una experiencia de Slackbot exclusiva de ordenadores para interactuar de manera más completa y accesible con la IA. Inteligencia de reuniones : ofrece información basada en IA, resúmenes y acciones a partir de las reuniones. Generación de imágenes : permite a Slackbot crear imágenes a partir de solicitudes escritas directamente en una conversación. Orquestación multiagente : permite a Slackbot coordinar varios agentes de IA que trabajan en conjunto para completar tareas complejas. Redactor personalizado de Slackbot : permite a los usuarios o administradores personalizar la manera en la que Slackbot redacta y prepara sus respuestas.



Ten en cuenta que algunas funciones pueden no estar disponibles de inmediato en tu espacio de trabajo, y dependerán del calendario de implementación, el plan de Slack contratado o cualquier otro requisito relacionado con tu licencia. Para obtener más información sobre la disponibilidad de funciones, habla con tu administrador sobre los planes de licencia de tu espacio de trabajo.

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