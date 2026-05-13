Rilascio di funzioni Slack: una pioggia di “Fatto”

Marzo pazzerello, Aprile con l'ombrello: questo aprile il team di Slack ti ha inondato di nuove funzionalità per aiutarti a far fiorire la produttività tutto l'anno.

Il lavoro è più complesso che mai. Cerchi risposte, coordini diversi strumenti, gestisci richieste e provi a tenere tutto sotto controllo senza perdere il filo. Le app si moltiplicano. Le schede si accumulano. I cambi di contesto sono continui.

Questo aprile abbiamo rilasciato aggiornamenti pensati per cambiare tutto questo. Slackbot non si limita più a rispondere alle domande: ora agisce, esegue automazioni, redige le e-mail e pianifica le riunioni, il tutto senza uscire da Slack. E una nuovissima scheda Attività significa che finalmente c'è un unico posto dove vedere tutto ciò che richiede la tua attenzione.

Slackbot fa il lavoro: azioni, automazioni e consapevolezza

La novità più importante di questo mese è la trasformazione di Slackbot da semplice assistente intelligente a vero e proprio collega IA: non si limita a rispondere alle domande, ma porta davvero a termine le attività. Non solo Slackbot svolge il lavoro, ma sa cosa fare, quando farlo e ha il contesto giusto per farlo correttamente. Non devi chiedere due volte, ricordargli a cosa stavi lavorando o ripeterti. Slackbot se ne sta già occupando, e tu puoi dedicarti ad altro.

Creale una volta, eseguile sempre: le Abilità di Slackbot

Questo mese presentiamo le Abilità di Slackbot, un nuovo modo per trasformare i workflow più efficaci del tuo team in azioni ripetibili, condivisibili e pronte all'uso. Invece di rispiegare ogni volta la stessa attività a Slackbot, le Abilità ti permettono di scriverla una sola volta e riutilizzarla quando ne hai bisogno, dalla preparazione delle riunioni e le revisioni della pipeline fino alla definizione degli obiettivi e oltre.

Puoi iniziare con una libreria in continua espansione di abilità predefinite, pensate per il lavoro quotidiano, oppure creare le tue e condividerle con il tuo team. E poiché Slackbot ha pieno accesso a tutto il contesto di Slack, Salesforce, delle app connesse e del calendario, non si tratta di modelli generici, ma di workflow che comprendono il tuo lavoro e lo eseguono in modo coerente, ogni volta.

Priorità giornaliere: ogni mattina, Slackbot analizza la tua attività in Slack, il calendario e i dati di Salesforce e ti consegna un piano d'azione con le priorità. Non dovrai più chiederti da dove iniziare.

ogni mattina, Slackbot analizza la tua attività in Slack, il calendario e i dati di Salesforce e ti consegna un piano d'azione con le priorità. Non dovrai più chiederti da dove iniziare. Preparazione alle riunioni: prima di ogni riunione, Slackbot recupera il contesto dal tuo calendario e cerca in Slack conversazioni, file e decisioni correlate, così hai sempre tutte le informazioni di cui hai bisogno.

prima di ogni riunione, Slackbot recupera il contesto dal tuo calendario e cerca in Slack conversazioni, file e decisioni correlate, così hai sempre tutte le informazioni di cui hai bisogno. Sintesi delle ricerche: indica a Slackbot un argomento, un canale o un insieme di file e lui evidenzierà temi chiave, modelli e lacune in tutto il materiale, trasformando informazioni sparse in un resoconto chiaro e strutturato in pochi secondi.

indica a Slackbot un argomento, un canale o un insieme di file e lui evidenzierà temi chiave, modelli e lacune in tutto il materiale, trasformando informazioni sparse in un resoconto chiaro e strutturato in pochi secondi. Gestione degli incidenti: quando qualcosa va storto, Slackbot legge la cronologia del canale degli incidenti e genera automaticamente un'analisi post-intervento strutturata con tempistiche, causa principale e azioni da intraprendere.

quando qualcosa va storto, Slackbot legge la cronologia del canale degli incidenti e genera automaticamente un'analisi post-intervento strutturata con tempistiche, causa principale e azioni da intraprendere. Aggiornamento settimanale: Slackbot analizza la tua settimana in Slack e nel tuo calendario e produce un aggiornamento di stato conciso e condivisibile. Il tuo manager penserà che tu abbia preso appunti per tutto il tempo.

Slackbot analizza la tua settimana in Slack e nel tuo calendario e produce un aggiornamento di stato conciso e condivisibile. Il tuo manager penserà che tu abbia preso appunti per tutto il tempo. Avvio di progetti: inserisci un brief o un canale di riferimento e Slackbot sviluppa un progetto completamente configurato: canale, canvas, tracker delle date importanti e automazioni suggerite. Da zero a organizzato in pochi minuti.

In implementazione nelle prossime settimane per le aree di lavoro con piani Business+ V2, Business+ V1 (componente aggiuntivo IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (componente aggiuntivo IA) ed Enterprise Grid (componente aggiuntivo IA).

Attività programmate con Slackbot

Slackbot non si ferma qui, e non aspetta nemmeno che tu glielo chieda. Ora puoi programmare attività ricorrenti e automazioni direttamente tramite Slackbot. Riepiloghi settimanali, check-in periodici, qualsiasi cosa tu faccia ripetutamente: tutto verrà eseguito automaticamente e puntualmente senza bisogno di alcun intervento da parte tua.

In implementazione nelle prossime settimane per le aree di lavoro con piani Business+ V2, Business+ V1 (componente aggiuntivo IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (componente aggiuntivo IA) ed Enterprise Grid (componente aggiuntivo IA).

Azioni in Slack di Slackbot

Devi inviare un MD, creare un canale o invitare un collega? Ora Slackbot può agire direttamente in Slack per tuo conto: creare canali, inviare messaggi, invitare persone e persino avviare workflow. Descrivi ciò di cui hai bisogno e passa ad altro. Slackbot si occuperà di tutto.

In implementazione nelle prossime settimane per le aree di lavoro con piani Business+ V2, Business+ V1 (componente aggiuntivo IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (componente aggiuntivo IA) ed Enterprise Grid (componente aggiuntivo IA).

Esci meno da Slack: azioni di Slackbot su e-mail e calendario

Slackbot ora va oltre Slack. Puoi chiedere a Slackbot di redigere un’e-mail o programmare un evento nel calendario, e lui lo gestirà direttamente in Google o Microsoft Office senza che tu debba cambiare scheda. Scrivi un follow-up, pianifica a blocchi, conferma una riunione. Tutto senza uscire da Slack.

Disponibile ora per Google Workspace e Microsoft 365 nei piani Enterprise+ V2, Enterprise Select (componente aggiuntivo IA) ed Enterprise Grid (componente aggiuntivo IA).

Consapevolezza in Slack di Slackbot

Ecco cosa rende tutto quanto descritto sopra ancora più potente: Slackbot ora rileva ciò che hai aperto in Slack (un record di Salesforce, un elenco, un canale) e utilizza automaticamente quel contesto per rispondere di conseguenza. Non c'è bisogno di ricominciare da capo o di rispiegare su cosa stai lavorando: Slackbot è già allineato e pronto a svolgere il lavoro. In implementazione nelle prossime settimane per le aree di lavoro con piani Business+ V2, Business+ V1 (componente aggiuntivo IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (componente aggiuntivo IA) ed Enterprise Grid (componente aggiuntivo IA).

Alcuni altri vantaggi del tuo collega IA definitivo:

Miglioramenti di Slackbot per dispositivi mobili: il lavoro vero non aspetta una scrivania, e ora nemmeno Slackbot. Una navigazione più fluida, un accesso più semplice alla cronologia recente delle chat e la condivisione con un solo tocco delle risposte di Slackbot rendono più facile portare avanti il lavoro ovunque tu sia.

Disponibile ora per le aree di lavoro con piani Business+ V2, Business+ V1 (componente aggiuntivo IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (componente aggiuntivo IA) ed Enterprise Grid (componente aggiuntivo IA).

il lavoro vero non aspetta una scrivania, e ora nemmeno Slackbot. Una navigazione più fluida, un accesso più semplice alla cronologia recente delle chat e la condivisione con un solo tocco delle risposte di Slackbot rendono più facile portare avanti il lavoro ovunque tu sia. Disponibile ora per le aree di lavoro con piani Business+ V2, Business+ V1 (componente aggiuntivo IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (componente aggiuntivo IA) ed Enterprise Grid (componente aggiuntivo IA). Lettore PDF di Slackbot: trova le risposte di cui hai bisogno da qualsiasi file, indipendentemente dalle dimensioni o dal formato. Slackbot ora è in grado di gestire PDF di grandi dimensioni e complessi, inclusi file ricchi di immagini, documenti in lingue CJK e tabelle, e di fornirti le risposte, i riepiloghi e il contesto necessari.

In implementazione nelle prossime settimane per le aree di lavoro con piani Business+ V2, Business+ V1 (componente aggiuntivo IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (componente aggiuntivo IA) ed Enterprise Grid (componente aggiuntivo IA).

trova le risposte di cui hai bisogno da qualsiasi file, indipendentemente dalle dimensioni o dal formato. Slackbot ora è in grado di gestire PDF di grandi dimensioni e complessi, inclusi file ricchi di immagini, documenti in lingue CJK e tabelle, e di fornirti le risposte, i riepiloghi e il contesto necessari. In implementazione nelle prossime settimane per le aree di lavoro con piani Business+ V2, Business+ V1 (componente aggiuntivo IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (componente aggiuntivo IA) ed Enterprise Grid (componente aggiuntivo IA). Fasi di elaborazione riprogettate: ora puoi vedere esattamente come Slackbot è arrivato alla conclusione. Una nuova timeline in tempo reale ti guida attraverso ogni passaggio compiuto da Slackbot per giungere alla sua risposta, in modo espandibile e trasparente, così saprai sempre cosa ha trovato e perché.

In implementazione nelle prossime settimane per le aree di lavoro con piani Business+ V2, Business+ V1 (componente aggiuntivo IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (componente aggiuntivo IA) ed Enterprise Grid (componente aggiuntivo IA).

ora puoi vedere esattamente come Slackbot è arrivato alla conclusione. Una nuova timeline in tempo reale ti guida attraverso ogni passaggio compiuto da Slackbot per giungere alla sua risposta, in modo espandibile e trasparente, così saprai sempre cosa ha trovato e perché. In implementazione nelle prossime settimane per le aree di lavoro con piani Business+ V2, Business+ V1 (componente aggiuntivo IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (componente aggiuntivo IA) ed Enterprise Grid (componente aggiuntivo IA). Nuovo design del riquadro di composizione: porre domande a Slackbot è diventato molto più semplice. Il riquadro di composizione riprogettato elimina il superfluo e mette gli elementi essenziali in primo piano, così niente si frappone tra te e la risposta di cui hai bisogno. In implementazione nelle prossime settimane per le aree di lavoro con piani Business+ V2, Business+ V1 (componente aggiuntivo IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (componente aggiuntivo IA) ed Enterprise Grid (componente aggiuntivo IA).

Workflow più intelligenti e una piattaforma più aperta

Passaggio Genera risposta IA in Workflow Builder

L'IA è ora una parte nativa di qualsiasi workflow creato in Slack. Aggiungi un nuovo passaggio Genera risposta IA a qualsiasi automazione, scrivi un prompt, indica le tue fonti di conoscenza (canali, canvas, elenchi) e lascia che un LLM faccia il lavoro. Riassumi una conversazione, traduci un messaggio, prepara una bozza di risposta. I tuoi workflow sono appena diventati molto più intelligenti. In implementazione dal 21 al 30 aprile per le aree di lavoro con piani Business+ v2 ed Enterprise+.

Kit di sviluppo Slack per agenti

Creare agenti di IA per Slack non è mai stato così veloce. Una nuova raccolta di strumenti per sviluppatori, tra cui un singolo comando slack create agent , un supporto potenziato per il framework Bolt e la flessibilità di utilizzare il proprio LLM, permette agli sviluppatori di creare un agente pronto per la produzione in pochi minuti. Due app open source di esempio (Starter Agent e Support Agent) offrono ai team un punto di partenza immediato, con supporto per Claude SDK, OpenAI SDK e Pydantic AI. Un’esperienza di documentazione completamente rinnovata e la nuova guida rapida per gli agenti completano il tutto.

Disponibile ora.

Riduci il rumore

Un unico posto per tutto ciò che richiede la tua attenzione: la nuova scheda Attività

Tag, conversazioni, MD, notifiche dei canali: tutto si accumula rapidamente. La nuova scheda Attività riunisce tutto in un'unica vista organizzata, così puoi avere facilmente una visione chiara di ciò che è in corso e cosa richiede la tua attenzione. Filtra ciò che conta, elimina quello che non ti interessa e senti finalmente di avere tutto sotto controllo.

In implementazione dal 21 al 30 aprile per le aree di lavoro con piani Pro, Business+ ed Enterprise.

Questo è tutto per aprile! Consulta la nostra pagina web sulle innovazioni per i rilasci precedenti.

Anteprima della roadmap: in arrivo su Slackbot

A marzo abbiamo condiviso la visione futura di Slackbot e mostrato i modi entusiasmanti in cui Slackbot ti aiuta a lavorare in modo più efficiente, diventando il tuo collega IA più potente. Oltre a quanto già disponibile da questo mese, ecco gli altri miglioramenti che completano le nostre 30 funzionalità principali pianificate per Slackbot quest'anno:

Data di inizio disponibilità generale prevista tra maggio e giugno 2026 Creazione e aggiornamento di record di Salesforce con Slackbot: consente agli utenti di creare e aggiornare record di Salesforce direttamente da una conversazione con Slackbot senza uscire da Slack. Azione su qualsiasi app con Slackbot MCP Client: consente a Slackbot di eseguire azioni su app di terze parti utilizzando il protocollo di contesto del modello (MCP). Campionamento Slackbot per team Free e Pro: estende le funzionalità IA di Slackbot ai team dei piani Free e Pro tramite un modello di campionamento basato sull'utilizzo (implementazione in corso). Automazioni attivate da eventi: esegue automaticamente azioni di Slackbot in risposta a eventi specifici che avvengono in Slack o nelle app connesse. Generazione di documenti, fogli e presentazioni: consente agli utenti di generare documenti, fogli di calcolo e presentazioni direttamente tramite Slackbot. Comandi vocali: permette agli utenti di interagire con Slackbot usando la voce invece della tastiera. Ricerca su web: consente a Slackbot di effettuare ricerche sul web e restituire informazioni in tempo reale nella conversazione. Ricerca approfondita: permette a Slackbot di condurre ricerche complete e articolate su un argomento, sintetizzando informazioni provenienti da diverse fonti. Handoff IA integrato: consente un passaggio fluido tra Slackbot e altri agenti di IA o umani all'interno di una conversazione. Grafici nativi: permette a Slackbot di generare e mostrare visualizzazioni di dati come grafici e diagrammi direttamente in Slack. Memoria: consente a Slackbot di ricordare il contesto e le preferenze tra le conversazioni nel tempo. Link delle spiegazioni generate dall'IA a Slackbot: consente agli utenti di collegare una spiegazione generata dall'IA a una conversazione con Slackbot per approfondimenti. Link dei riepiloghi di file a Slackbot: collega i risultati dei riepiloghi dei file a una conversazione con Slackbot per ulteriori approfondimenti e sessioni di domande e risposte.

Disponibilità generale prevista per il terzo e quarto trimestre Slackbot per desktop: offre un'esperienza Slackbot dedicata nell'applicazione desktop per interazioni IA più ricche e accessibili. Intelligenza per le riunioni: fornisce approfondimenti, riepiloghi e azioni da intraprendere generati dall'IA a partire dalle riunioni. Generazione di immagini: consente a Slackbot di creare immagini da prompt di testo direttamente all'interno di una conversazione. Orchestrazione multi-agente: permette a Slackbot di coordinare più agenti di IA che lavorano insieme per completare attività complesse. Riquadro di composizione personalizzato di Slackbot: consente a utenti o amministratori di personalizzare il modo in cui Slackbot compone e formatta le risposte.



Tieni presente che alcune funzioni potrebbero non essere subito disponibili nella tua area di lavoro a seconda delle tempistiche di implementazione, del piano di licenza Slack o di requisiti di licenza aggiuntivi. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità delle funzioni, contatta l’amministratore per i piani di licenza per la tua area di lavoro.

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