Slack 검색을 사용하면 팀원들이 메시지와 파일, 다양한 조직 및 규정 준수 범위 내에서 필요한 응답을 빠르게 찾을 수 있습니다. Slack의 검색 색인은 Slack의 여러 채널, 다중 조직 에코시스템이 요구하는 복잡한 가시성과 규정 준수 요건을 준수하는 동시에 사용자가 기대하는 빠르고 정확하며 통찰력 있는 결과를 제공하도록 설계되었습니다.

이러한 기능은 에이전트 시대에 더욱 더 유용합니다. 자율형 AI 에이전트들은 Agentforce를 통해 Slack에서 권한 인식 정보를 활용하여 지속적으로 학습하고 더 스마트한 응답을 제공할 수 있도록 Agentforce의 역량을 강화할 수 있습니다. 사람이든 AI든 모든 팀원이 회사의 지식 기반에 간편하고 안전하게 액세스할 수 있게 되면 더욱 스마트하고 빠를 뿐 아니라 훨씬 생산적으로 일할 수 있습니다.

Slack의 검색 시스템을 통해 메시지와 파일 가시성을 지원하고, 외부 규정 준수 및 보안 표준에 맞게 조정하며, 에이전트 시대에서 글로벌 인력과 소통하기 위해 확장하는 방법을 알아보세요.

메시지: 설정에 따라 세분화된 가시성

Slack 채널은 공개, 비공개, 공유, 멀티 워크스페이스 등 다양한 유형으로 제공되며, 각 유형에는 특정한 가시성 요건이 있습니다. Slack 검색 시스템을 사용하면 채널 유형별로 메시지를 색인화하고 쿼리 시점에 가시성 필터를 적용하여 적격한 사용자에게만 메시지를 표시할 수 있습니다. 즉, 팀원은 액세스 권한이 있는 메시지의 검색 결과만 볼 수 있습니다.

채널에 기반한 가시성

메시지의 가시성은 메시지가 속한 채널에 따라 다릅니다. 채널에는 다음과 같은 고유한 규칙이 있을 수도 있습니다.

공개 채널(공유되지 않음): 모든 워크스페이스 멤버들이 볼 수 있습니다. 이 채널은 워크스페이스 ID로 색인화되고 사용자의 워크스페이스 멤버십을 통해 쿼리 시점에 필터링됩니다.

모든 워크스페이스 멤버들이 볼 수 있습니다. 이 채널은 워크스페이스 ID로 색인화되고 사용자의 워크스페이스 멤버십을 통해 쿼리 시점에 필터링됩니다. 비공개 채널: 채널 멤버만 볼 수 있습니다. 비공개 채널 멤버십은 색인에 모든 멤버 ID가 나열되지 않도록 직접 쿼리가 적용됩니다.

채널 멤버만 볼 수 있습니다. 비공개 채널 멤버십은 색인에 모든 멤버 ID가 나열되지 않도록 직접 쿼리가 적용됩니다. 조직 공유 공개 채널: 채널이 여러 워크스페이스(교차 워크스페이스 또는 조직 전체)에서 공유되는지의 여부에 따라 가시성이 달라집니다. 색인 업데이트는 오프라인 작업까지 연기되는 반면, 실시간 쿼리는 워크스페이스 공유의 최근 변경 사항에 맞춰 동적으로 조정됩니다.

채널이 여러 워크스페이스(교차 워크스페이스 또는 조직 전체)에서 공유되는지의 여부에 따라 가시성이 달라집니다. 색인 업데이트는 오프라인 작업까지 연기되는 반면, 실시간 쿼리는 워크스페이스 공유의 최근 변경 사항에 맞춰 동적으로 조정됩니다. 다이렉트 메시지(DM) 및 다자간 다이렉트 메시지(MPDM): 멤버십 리스트가 소규모이면서 고정적이므로, 메시지가 멤버 ID로 색인화됩니다.

외부 공유 채널

Slack Connect를 통해 여러 조직에서 채널을 공유하는 경우 참여하는 각 외부 파트너에게 색인화된 메시지 사본이 제공됩니다. 이렇게 하면 채널의 분류 방식에 관계없이 각 조직의 가시성 규칙에 관한 규정 준수를 유지할 수 있습니다.

파일: 공유를 통한 가시성

Slack 내 파일은 공유되는 채널, DM/MPDM에 따라 결정되는 유사한 가시성 모델을 따릅니다. Slack 검색 색인은 파일 공유를 “하위” 문서로 명시하여 쿼리 시점에 복잡한 가시성 규칙을 표시할 수 있습니다.

파일의 주요 색인화된 패턴

공개 채널 에서 공유된 파일은 채널의 워크스페이스 ID로 색인화됩니다.

에서 공유된 파일은 채널의 워크스페이스 ID로 색인화됩니다. 비공개 채널 내 파일은 채널 멤버십으로 제한됩니다.

내 파일은 채널 멤버십으로 제한됩니다. 조직 공유 채널 은 워크스페이스 또는 조직 ID를 사용하며, 최근 공유 변경 사항에 맞춰 동적으로 쿼리를 조정합니다.

은 워크스페이스 또는 조직 ID를 사용하며, 최근 공유 변경 사항에 맞춰 동적으로 쿼리를 조정합니다. DM 또는 MPDM에서 공유된 파일은 대화에 포함된 모든 사용자의 멤버 ID로 색인화됩니다.

하위 문서를 사용하면 색인에 중복되는 데이터 없이 여러 채널에서 공유되는 파일을 효율적으로 처리할 수 있습니다.

Agentforce: Slack 검색을 기반으로 더욱 스마트해진 AI

Slack의 검색 기능은 검색-증강 생성(RAG) 기술을 활용하는 Agentforce와 같은 지능형 시스템을 통해 강화됩니다. 이러한 시스템은 승인된 채널 내 데이터를 실시간으로 분석하고 검색하여 정확하게 정보가 담긴 결과를 제공합니다. 이를 통해 팀은 관련 정보를 쉽게 확인하여 그 어느 때보다 빠르게 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

이용 방법

온디맨드 검색: 사용자가 Agentforce에 쿼리를 보내면 시스템은 Slack 검색 작업의 호출 여부를 자동으로 판단합니다. 필요에 따라 이 작업은 사용자가 승인한 정보 내의 메시지와 파일을 포함하여 Slack에서 검색 결과를 검색합니다.

사용자가 Agentforce에 쿼리를 보내면 시스템은 Slack 검색 작업의 호출 여부를 자동으로 판단합니다. 필요에 따라 이 작업은 사용자가 승인한 정보 내의 메시지와 파일을 포함하여 Slack에서 검색 결과를 검색합니다. 맥락에 맞는 결과: Agentforce는 메시지, 파일 또는 기타 워크스페이스 데이터 등 쿼리를 작성한 사용자가 볼 수 있는 콘텐츠만 검색합니다.

Agentforce는 메시지, 파일 또는 기타 워크스페이스 데이터 등 쿼리를 작성한 사용자가 볼 수 있는 콘텐츠만 검색합니다. 실시간 인사이트: 사용자의 현재 맥락에 기반한 결과를 제공하므로 관련성 높고 실행 가능한 최신 응답을 받을 수 있습니다.

보안 및 개인정보 보호 우선

Slack 검색 작업은 신뢰와 안전을 우선시하도록 설계하였습니다.

가시성에 기반한 액세스: Agentforce는 현재 사용자가 볼 수 있는 콘텐츠만 검색하므로 의도치 않게 데이터가 노출되지 않습니다.

Agentforce는 현재 사용자가 볼 수 있는 콘텐츠만 검색하므로 의도치 않게 데이터가 노출되지 않습니다. 관리자 제어: 워크스페이스 관리자는 팀의 Slack 검색 작업을 활성화하고 구성하는 제어 권한을 전적으로 갖게 됩니다.

워크스페이스 관리자는 팀의 Slack 검색 작업을 활성화하고 구성하는 제어 권한을 전적으로 갖게 됩니다. 최소화된 데이터 공유: 데이터는 Slack의 안전한 에코시스템 내에 유지되므로 불필요한 복제나 외부 전송을 방지할 수 있습니다. 데이터를 한 곳에 보관하기 때문에 채널을 비공개로 전환하거나 채널에서 팀원을 삭제하는 등의 모든 변경 사항을 즉시 추적할 수 있습니다.

Agentforce는 이와 같은 예방책을 갖춤으로써 사용자 개인정보 보호 또는 워크스페이스 보안을 그대로 유지하면서 강력한 AI 기반 환경을 제공합니다.

규정 준수: 가시성, 보안, 제어의 균형 유지

Slack은 엄격한 규정 준수 요건을 충족하는 동시에 조직이 협업에 필요한 가시성을 제공받도록 설계되었습니다. 이를 통해 Slack은 데이터 보안과 국제 표준 준수를 보장함으로써 엄격하게 규제를 받는 업계에서 신뢰할 수 있는 플랫폼으로 인정 받았습니다.

FedRAMP 인증

Slack은 FedRAMP Moderate와 FedRAMP High 환경을 모두 지원합니다. FedRAMP High 환경은 AWS GovCloud에서 실행되는 별도의 격리 환경인 GovSlack에서 지원됩니다. 두 환경 모두 강력한 검색 기능을 갖추고 있지만 격리되어 있으므로 환경 간에 정보를 검색하거나 공유할 수 없습니다.

Enterprise Key Management

EKM(Enterprise Key Management)은 조직이 타사 키 관리 서비스를 통해 자체 암호화 키를 관리하도록 하여 데이터 보안을 강화합니다. 메시지와 파일은 실시간으로 암호화 및 암호 해제되므로 지속적으로 액세스를 제어하며 원활하게 협업할 수 있습니다. 규정 준수 및 규제 요건을 충족하기 위해 키가 순환되거나 철회될 수 있습니다.

국가 간 데이터 저장 위치

Slack은 여러 지리적 지역에 검색 클러스터를 호스팅하여 지역별로 데이터 저장 위치 요구 사항이 있는 고객을 지원합니다. 이를 통해 데이터를 지정된 지역 내에 보관하여 현지 규제 및 규정 준수 표준을 충족하도록 만들 수 있습니다.

사용자 지정 보존 정책

조직은 메시지와 파일에 대한 보존 정책을 정의하여 데이터를 필요한 기간 동안만 보관할 수 있습니다. Slack은 데이터베이스와 검색 색인에서 만료된 데이터를 정기적으로 제거하여 이 정책을 시행함으로써 데이터 거버넌스 요구 사항에 관한 유연성과 규정 준수를 제공합니다.

미래로의 확장

Slack의 엔지니어링 팀은 동적 채널 공유, 복잡한 표준에 관한 규정 준수 보장 또는 대규모 조직의 요구 사항에 맞는 확장 등 어떤 작업을 수행하더라도 언제나 빠르고 안정적이며 안전하게 검색할 수 있도록 끊임없이 혁신을 거듭하고 있습니다.

Slack 전문가와의 상담을 통해 분산 시스템, 검색 기술, 보안에 대한 흥미로운 교점을 자세히 알아보세요.