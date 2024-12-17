La ricerca di Slack consente ai membri del team di trovare rapidamente le risposte di cui hanno bisogno, tra messaggi e file, e all'interno di vari confini organizzativi e di conformità. L'indice di ricerca di Slack è progettato per rispettare i complessi requisiti di visibilità e conformità dell'ecosistema multi-canale e multi-organizzativo di Slack, fornendo al contempo i risultati rapidi, accurati e approfonditi che gli utenti si aspettano.

Questo è ancora più rilevante in un'era basata sugli agenti. Con Agentforce, gli agenti di IA autonomi possono consultare le informazioni sensibili alle autorizzazioni in Slack, consentendo ad Agentforce di apprendere continuamente e fornire risposte più intelligenti. Quando i membri del team, umani o IA, possono accedere facilmente e in sicurezza alla base di conoscenze della tua azienda, puoi lavorare in modo più intelligente, rapido e produttivo.

Scopri come il sistema di ricerca di Slack supporta la visibilità di messaggi e file, rispetta gli standard di conformità e sicurezza esterni e si adatta per connettere una forza lavoro globale nell'era degli agenti.

Messaggi: visibilità granulare intrinseca

I canali di Slack sono disponibili in molte versioni: pubblici, privati, condivisi e persino multi-area di lavoro, ciascuna con requisiti di visibilità specifici. Il nostro sistema di ricerca garantisce che un messaggio sia visibile solo agli utenti giusti indicizzando i messaggi in base ai rispettivi tipi di canale e applicando filtri di visibilità al momento della query. Questo significa che i membri del team possono vedere solo i risultati di ricerca dei messaggi a cui hanno accesso.

Visibilità basata sul canale

I messaggi ereditano la visibilità dal canale a cui appartengono. I canali possono avere regole uniche:

Canali pubblici (non condivisi): visibili a tutti i membri dell'area di lavoro. Questi vengono indicizzati con l'ID dell'area di lavoro e filtrati in fase di query utilizzando l’appartenenza all'area di lavoro dell'utente.

visibili a tutti i membri dell'area di lavoro. Questi vengono indicizzati con l'ID dell'area di lavoro e filtrati in fase di query utilizzando l’appartenenza all'area di lavoro dell'utente. Canali privati: visibili solo ai membri del canale. Le appartenenze ai canali privati ​​vengono controllate direttamente per evitare di elencare ogni ID membro nell'indice.

visibili solo ai membri del canale. Le appartenenze ai canali privati ​​vengono controllate direttamente per evitare di elencare ogni ID membro nell'indice. Canali pubblici condivisi nell’organizzazione: la visibilità dipende dal fatto che un canale sia condiviso tra aree di lavoro (tra più aree di lavoro o a livello di organizzazione). Gli aggiornamenti dell'indice vengono rinviati ai processi offline, mentre le query in tempo reale si adattano dinamicamente alle modifiche recenti nella condivisione dell’area di lavoro.

la visibilità dipende dal fatto che un canale sia condiviso tra aree di lavoro (tra più aree di lavoro o a livello di organizzazione). Gli aggiornamenti dell'indice vengono rinviati ai processi offline, mentre le query in tempo reale si adattano dinamicamente alle modifiche recenti nella condivisione dell’area di lavoro. Messaggi diretti (MD) e messaggi diretti tra più persone (MPDM): gli elenchi di appartenenza sono ridotti e statici, quindi i messaggi vengono indicizzati con gli ID dei membri.

Canali condivisi esternamente

Quando un canale viene condiviso tra organizzazioni con Slack Connect, ciascun partner esterno partecipante riceve la propria copia indicizzata del messaggio. Questo mantiene la conformità con le regole di visibilità della rispettiva organizzazione, indipendentemente da come è classificato il canale.

File: visibilità tramite la condivisione

I file in Slack seguono un modello di visibilità simile, determinato dai canali/MD/MPDM in cui sono condivisi. Il nostro indice di ricerca rappresenta le condivisioni di file come documenti “figli”, consentendo di esprimere regole di visibilità complesse al momento della query.

Modelli di indicizzazione chiave per i file

I file condivisi nei canali pubblici vengono indicizzati in base all'ID dell'area di lavoro del canale.

vengono indicizzati in base all'ID dell'area di lavoro del canale. I file nei canali privati ​sono limitati dall'appartenenza al canale.

​sono limitati dall'appartenenza al canale. I canali condivisi nell'organizzazione utilizzano gli ID dell'area di lavoro o dell'organizzazione, con aggiustamenti dinamici delle query per le recenti modifiche di condivisione.

utilizzano gli ID dell'area di lavoro o dell'organizzazione, con aggiustamenti dinamici delle query per le recenti modifiche di condivisione. I file condivisi in MD o MPDM vengono indicizzati con gli ID membro di tutti gli utenti coinvolti.

L'uso di documenti figli ci consente di gestire in modo efficiente i file condivisi in più canali senza duplicare i dati nell'indice.

Agentforce: IA più intelligente, basata sulla ricerca di Slack

La funzionalità di ricerca di Slack è potenziata da sistemi intelligenti come Agentforce, che sfrutta le tecniche di retrieval-augmented generation (RAG). Questi sistemi analizzano e recuperano i dati all'interno dei canali autorizzati in tempo reale, fornendo risultati precisi e sensibili al contesto. Con le informazioni rilevanti a portata di mano, i team hanno la possibilità di prendere decisioni più velocemente che mai.

Come funziona

Ricerca on demand: quando gli utenti eseguono una query su Agentforce, il sistema determina automaticamente se richiamare l'azione di ricerca di Slack. Se necessario, questa azione recupera i risultati della ricerca da Slack, inclusi messaggi e file nel contesto approvato dall'utente.

quando gli utenti eseguono una query su Agentforce, il sistema determina automaticamente se richiamare l'azione di ricerca di Slack. Se necessario, questa azione recupera i risultati della ricerca da Slack, inclusi messaggi e file nel contesto approvato dall'utente. Risultati contestuali: Agentforce recupera solo il contenuto visibile all'utente che effettua la query, siano essi messaggi, file o altri dati dell'area di lavoro.

Agentforce recupera solo il contenuto visibile all'utente che effettua la query, siano essi messaggi, file o altri dati dell'area di lavoro. Approfondimenti in tempo reale: i risultati si basano sul contesto attuale dell'utente, garantendo che le risposte siano aggiornate, pertinenti e utili.

Sicurezza e privacy prima di tutto

Abbiamo progettato le azioni di ricerca di Slack per dare priorità ad affidabilità e sicurezza:

Accesso basato sulla visibilità: Agentforce può recuperare solo i contenuti che l'utente può già vedere, garantendo che non ci sia esposizione involontaria dei dati.

Agentforce può recuperare solo i contenuti che l'utente può già vedere, garantendo che non ci sia esposizione involontaria dei dati. Controlli degli amministratori: gli amministratori dell’area di lavoro hanno il pieno controllo sull'attivazione e la configurazione dell'azione di ricerca di Slack per i loro team.

gli amministratori dell’area di lavoro hanno il pieno controllo sull'attivazione e la configurazione dell'azione di ricerca di Slack per i loro team. Condivisione dei dati ridotta al minimo: i dati rimangono all'interno dell'ecosistema sicuro di Slack, evitando duplicazioni inutili o trasferimenti esterni. Mantenendo i dati in un unico luogo, possiamo seguire istantaneamente qualsiasi cambiamento, come la conversione di un canale in privato o la rimozione di membri dai canali.

Adottando queste misure di sicurezza, Agentforce offre potenti esperienze basate sull'IA senza compromettere la privacy degli utenti o la sicurezza dell’area di lavoro.

Conformità: equilibrio tra visibilità, sicurezza e controllo

Slack è progettato per fornire alle organizzazioni la visibilità necessaria per la collaborazione, rispettando al contempo rigorosi requisiti di conformità. Questo rende Slack una piattaforma affidabile per settori altamente regolamentati, garantendo la sicurezza dei dati e il rispetto degli standard internazionali.

Certificazione FedRAMP

Slack supporta sia gli ambienti FedRAMP Moderate che FedRAMP High. Gli ambienti FedRAMP High sono supportati da GovSlack, un ambiente isolato separato eseguito in AWS GovCloud. Sebbene entrambi questi ambienti abbiano potenti capacità di ricerca, questo isolamento garantisce che le informazioni non siano ricercabili né condivise tra gli ambienti.

Enterprise Key Management

Enterprise Key Management migliora la sicurezza dei dati consentendo alle organizzazioni di gestire le proprie chiavi di crittografia attraverso un servizio di gestione delle chiavi di terze parti. Messaggi e file sono criptati e decriptati in tempo reale, offrendo una collaborazione fluida e mantenendo il controllo sugli accessi. Le chiavi possono essere ruotate o revocate per soddisfare i requisiti di conformità e normativi.

Residenza dei dati internazionale

Slack supporta i clienti con requisiti di residenza dei dati in regioni specifiche ospitando cluster di ricerca in più aree geografiche. Ciò garantisce che i dati rimangano all'interno della regione designata, nel rispetto delle normative locali e degli standard di conformità.

Criteri di conservazione personalizzati

Le organizzazioni possono definire criteri di conservazione per messaggi e file, assicurandosi che i dati siano conservati solo per la durata necessaria. Slack applica questi criteri eliminando regolarmente i dati scaduti dal suo database e dall'indice di ricerca, fornendo al contempo flessibilità e conformità alle esigenze di governance dei dati.

Scalabilità per il futuro

Che si tratti di gestire la condivisione dinamica dei canali, garantire la conformità a standard complessi o adattarsi alle esigenze di grandi organizzazioni, il team di progettazione di Slack continua a innovare per garantire che la ricerca rimanga veloce, affidabile e sicura.

Parla con un esperto per scoprire di più su questa interessante intersezione tra sistemi distribuiti, tecnologia di ricerca e sicurezza.