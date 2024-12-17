La recherche Slack permet aux collaborateurs de trouver rapidement les réponses dont ils ont besoin, en s’appuyant sur les messages et fichiers, dans le respect des normes de conformité et des règles internes. L’index de recherche Slack est conçu pour respecter les exigences de visibilité et de conformité de l’écosystème organisationnel de la plateforme, tout en générant les résultats précis et fiables que les utilisateurs attendent.

Ces fonctionnalités sont plus essentielles que jamais à l’ère des agents IA. Avec Agentforce, des agents IA autonomes peuvent tirer parti des informations contenues dans Slack afin de produire des réponses toujours plus pertinentes. En permettant aux membres d’équipe – humains ou IA – d’accéder facilement et rapidement aux informations et connaissances de votre entreprise, vous pouvez travailler plus rapidement, plus intelligemment et de manière plus productive.

Découvrez comment la recherche Slack facilite la visibilité des messages et fichiers, garantit le respect des normes de conformité et de sécurité, et optimise le travail de tous vos salariés grâce à des agents IA.

Messages : visibilité granulaire spécifique

Il existe différents types de canaux Slack (publics, privés, partagés, et même partagés entre différents espaces de travail), chacun soumis à ses propres exigences en matière de visibilité. Notre système de recherche garantit que les utilisateurs verront uniquement les messages qu’ils sont autorisés à voir, grâce à une indexation basée sur les types de canaux et des filtres appliqués lors des requêtes. Ainsi, les résultats présentés aux utilisateurs seront toujours pertinents.

Visibilité des messages en fonction des canaux

Les messages héritent des règles de visibilité du canal dans lequel ils se trouvent. Chaque canal peut disposer de règles uniques :

Canaux publics (non partagés) : visibles pour tous les membres de l’espace de travail. Ils sont indexés avec l’identifiant de l’espace de travail, et filtrés au moment des requêtes en fonction des souscriptions de l’utilisateur dans l’espace de travail.

visibles pour tous les membres de l’espace de travail. Ils sont indexés avec l’identifiant de l’espace de travail, et filtrés au moment des requêtes en fonction des souscriptions de l’utilisateur dans l’espace de travail. Canaux privés : visibles uniquement aux membres de ces canaux. La souscription aux canaux est vérifiée directement, pour éviter de lister tous les identifiants de membre de l’index.

visibles uniquement aux membres de ces canaux. La souscription aux canaux est vérifiée directement, pour éviter de lister tous les identifiants de membre de l’index. Canaux publics partagés entre entreprises : la visibilité dépend du partage d’un canal entre entreprises ou à l’échelle d’une entreprise. Les mises à jour d’index sont effectuées par des tâches hors connexion, tandis que les requêtes en temps réel s’ajustent de manière dynamique aux changements récents dans le partage de l’espace de travail.

la visibilité dépend du partage d’un canal entre entreprises ou à l’échelle d’une entreprise. Les mises à jour d’index sont effectuées par des tâches hors connexion, tandis que les requêtes en temps réel s’ajustent de manière dynamique aux changements récents dans le partage de l’espace de travail. Messages directs et messages directs entre plusieurs personnes : les listes de souscriptions étant de taille réduite et statiques, les messages sont indexés avec les identifiants des membres.

Canaux partagés avec un partenaire externe

Lorsqu’un canal est partagé entre plusieurs entreprises via Slack Connect, chaque partenaire externe reçoit sa propre copie indexée des messages. Cela permet de garantir la conformité aux règles de visibilité pour chaque entreprise, quel que soit le type de canal.

Visibilité des fichiers par partage

Les fichiers dans Slack suivent un modèle similaire pour leur visibilité, en fonction des canaux, messages directs ou messages directs entre plusieurs personnes dans lesquels ils sont partagés. L’indexation représente les partages de fichiers comme des documents enfants, ce qui permet d’utiliser des règles de visibilité complexes au moment des requêtes.

Schémas d’indexation pour les fichiers

Les fichiers partagés dans des canaux publics sont indexés en fonction de l’identifiant de l’espace de travail du canal.

sont indexés en fonction de l’identifiant de l’espace de travail du canal. Les fichiers dans les canaux privés sont limités sur la base des souscriptions.

sont limités sur la base des souscriptions. Les canaux partagés entre entreprises utilisent des identifiants d’espace de travail ou d’entreprises, avec ajustements dynamiques au moment des requêtes pour la gestion des modifications de partage.

utilisent des identifiants d’espace de travail ou d’entreprises, avec ajustements dynamiques au moment des requêtes pour la gestion des modifications de partage. Les fichiers partagés dans des messages directs ou messages directs entre plusieurs personnes sont indexés avec les identifiants de tous les membres concernés.

L’utilisation de documents enfants permet de gérer efficacement les fichiers partagés entre plusieurs canaux sans dupliquer les données dans l’index.

Agentforce : une IA plus intelligente, alimentée par la recherche Slack

La recherche Slack est optimisée par des systèmes intelligents comme Agentforce, qui tire parti de techniques de génération augmentée de récupération (RAG). Ces systèmes analysent et récupèrent les données dans les canaux autorisés en temps réel, pour proposer des résultats précis et contextualisés. En accédant facilement aux informations dont elles ont besoin, les équipes sont en mesure de prendre des décisions plus rapidement que jamais.

Comment ça marche

Recherche à la demande : lorsque les utilisateurs envoient une requête à Agentforce, le système détermine automatiquement s’il est nécessaire d’invoquer l’action de recherche Slack. Si nécessaire, cette action récupère les résultats dans Slack, y compris les messages et fichiers que l’utilisateur est autorisé à consulter.

lorsque les utilisateurs envoient une requête à Agentforce, le système détermine automatiquement s’il est nécessaire d’invoquer l’action de recherche Slack. Si nécessaire, cette action récupère les résultats dans Slack, y compris les messages et fichiers que l’utilisateur est autorisé à consulter. Résultats contextualisés : Agentforce récupère uniquement le contenu (messages, fichiers ou données de l’espace de travail) que l’utilisateur à l’origine de la requête est autorisé à consulter.

Agentforce récupère uniquement le contenu (messages, fichiers ou données de l’espace de travail) que l’utilisateur à l’origine de la requête est autorisé à consulter. Informations en temps réel : les résultats sont basés sur le contexte de l’utilisateur, pour garantir des réponses à jour et pertinentes.

Confidentialité et sécurité avant tout

Les options de recherche Slack sont conçues pour privilégier la fiabilité et la sécurité :

Accès basé sur la visibilité : Agentforce peut récupérer uniquement le contenu que l’utilisateur peut consulter, pour éviter les accès non autorisés.

Agentforce peut récupérer uniquement le contenu que l’utilisateur peut consulter, pour éviter les accès non autorisés. Contrôles de l’administration : les administrateurs de l’espace de travail peuvent contrôler l’activation et la configuration de l’action de recherche Slack pour leurs équipes.

les administrateurs de l’espace de travail peuvent contrôler l’activation et la configuration de l’action de recherche Slack pour leurs équipes. Limitation du partage de données : les données restent sécurisées dans l’écosystème Slack pour éviter les duplications superflues ou les transferts vers l’extérieur. En centralisant les données, nous pouvons plus facilement suivre les changements, comme le passage d’un canal en mode privé ou la suppression de certains membres dans un canal.

Grâce à ces mesures, Agentforce garantit une expérience de qualité optimisée par l’IA, sans sacrifier la confidentialité des données des utilisateurs et la sécurité de l’espace de travail.

Conformité : le juste équilibre entre visibilité, sécurité et contrôle

Slack est conçu pour donner aux entreprises la visibilité dont elles ont besoin pour collaborer, tout en se pliant aux exigences strictes en matière de conformité. Cette approche fait de Slack une plateforme fiable pour les secteurs fortement réglementés, afin de garantir la sécurité des données et la conformité aux normes internationales.

Certification FedRAMP

Slack prend en charge les environnements FedRAMP Moderate et FedRAMP High. Les environnements FedRAMP High sont pris en charge par GovSlack, un environnement distinct et isolé, exécuté dans AWS GovCloud. Si ces deux environnements disposent de fonctionnalités de recherche robustes, cette isolation garantit que les informations ne pourront pas être recherchées ou partagées dans différents environnements.

Gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise

La gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise renforce la sécurité des données en permettant aux entreprises de gérer leurs propres clés par le biais d’un service tiers. Les messages et fichiers sont chiffrés et déchiffrés en temps réel pour faciliter une collaboration fluide tout en conservant le contrôle des accès. Les clés peuvent être changées ou révoquées pour répondre aux exigences de conformité et réglementaires.

Résidence des données à l’international

Slack prend en charge les besoins de résidence des données dans des régions spécifiques en hébergeant les clusters de recherche dans plusieurs zones géographiques. Cela garantit que les données restent dans leurs régions, dans le respect des réglementations locales et des normes de conformité.

Règles personnalisées de conservation

Les entreprises peuvent définir des règles de conservation pour les messages et fichiers afin de garantir la conservation des données pour une durée spécifique. Slack applique ces règles en supprimant régulièrement les données expirées de la base de données et de l’index de recherche pour renforcer la flexibilité et répondre aux besoins en matière de gouvernance des données.

S’adapter aux besoins de demain

Qu’il s’agisse de gérer le partage dynamique de canaux, de garantir la conformité aux normes les plus complexes ou de répondre aux besoins des plus grandes entreprises, l’équipe d’ingénierie de Slack repousse les limites de l’innovation pour proposer une fonctionnalité de recherche rapide, fiable et sécurisée.

Contactez notre équipe pour en savoir plus sur la gestion de systèmes complexes distribués, et le fonctionnement de la recherche dans Slack dans le respect des normes de sécurité.