A pesquisa do Slack permite que colegas de equipe encontrem as respostas de que precisam rapidamente em mensagens e arquivos e dentro de diversas fronteiras organizacionais e de conformidade. O índice de pesquisa do Slack foi projetado para respeitar os complexos requisitos de visibilidade e conformidade do ecossistema multicanal e multiorganizacional do Slack, oferecendo os resultados rápidos, precisos e perspicazes que os usuários esperam.

Na era dos agentes inteligentes, isso se torna ainda mais crucial. Com o Agentforce, agentes de IA autônomos acessam informações no Slack com total respeito às permissões, permitindo um aprendizado contínuo e respostas ainda mais inteligentes. Quando sua equipe (humana ou de IA) tem acesso fácil e seguro à base de conhecimento da empresa, o trabalho flui de forma mais inteligente, rápida e produtiva.

Saiba como o sistema de Pesquisa do Slack garante a visibilidade de mensagens e arquivos, se adapta a padrões externos de segurança e conformidade e escala para conectar a força de trabalho global na era dos agentes.

Mensagens: visibilidade sob medida

Os canais do Slack vêm em diversos formatos: públicos, privados, compartilhados e até mesmo com vários workspaces, cada um com requisitos específicos de visibilidade. Nosso sistema de pesquisa garante que uma mensagem seja visível apenas para os usuários corretos ao fazer a indexação com base nos respectivos tipos de canal e aplicar filtros de visibilidade no momento da consulta. Assim, os colegas de equipe só podem ver nos resultados da pesquisa as mensagens às quais têm acesso.

Visibilidade com base no canal

As mensagens herdam a visibilidade do canal onde são publicadas. Cada canal pode ter suas próprias regras:

Canais públicos (não compartilhados): visíveis para todos os membros do workspace. São indexados pelo ID do workspace e filtrados na hora da pesquisa, mostrando apenas o que cada membro tem permissão para ver.

visíveis para todos os membros do workspace. São indexados pelo ID do workspace e filtrados na hora da pesquisa, mostrando apenas o que cada membro tem permissão para ver. Canais privados: visíveis apenas para membros do canal. O sistema consulta diretamente as inscrições do canal para evitar mostrar uma lista de IDs de membros no índice.

visíveis apenas para membros do canal. O sistema consulta diretamente as inscrições do canal para evitar mostrar uma lista de IDs de membros no índice. Canais públicos compartilhados pela organização: a visibilidade depende de como o canal é compartilhado (entre diferentes workspaces da organização ou com toda a organização). As atualizações do índice acontecem em segundo plano, enquanto as consultas se adaptam em tempo real às alterações no compartilhamento do workspace.

a visibilidade depende de como o canal é compartilhado (entre diferentes workspaces da organização ou com toda a organização). As atualizações do índice acontecem em segundo plano, enquanto as consultas se adaptam em tempo real às alterações no compartilhamento do workspace. Mensagens diretas (MDs) e mensagens diretas para várias pessoas: as listas de inscrições são pequenas e estáticas, então as mensagens são indexadas usando os IDs dos membros.

Canais compartilhados externamente

Quando um canal é compartilhado entre organizações com o Slack Connect, cada parceiro externo recebe uma cópia da mensagem, indexada separadamente. Assim, é possível manter a conformidade com as regras de visibilidade da respectiva organização, independentemente do tipo de canal.

Arquivos: visibilidade no compartilhamento

Os arquivos no Slack seguem um modelo de visibilidade parecido, definido pelos canais, MDs ou mensagens diretas para várias pessoas onde são compartilhados. Nosso índice de pesquisa organiza os arquivos compartilhados como documentos “secundários”, o que permite aplicar regras complexas de visibilidade na hora da consulta.

Principais padrões de indexação para arquivos

Arquivos compartilhados em canais públicos são indexados pelo ID do workspace do canal.

são indexados pelo ID do workspace do canal. Arquivos em canais privados são restringidos pela inscrição no canal.

são restringidos pela inscrição no canal. Canais compartilhados na organização usam IDs do workspace ou da organização com ajustes na consulta dinâmica para alterações recentes no compartilhamento.

usam IDs do workspace ou da organização com ajustes na consulta dinâmica para alterações recentes no compartilhamento. Arquivos compartilhados em MDs ou mensagens diretas para várias pessoas são indexados com IDs de membro de todos os usuários envolvidos.

O uso de documentos secundários permite lidar com eficácia com os arquivos compartilhados em vários canais sem duplicar dados no índice.

Agentforce: IA mais inteligente, com tecnologia da pesquisa do Slack

A funcionalidade de pesquisa do Slack é aprimorada por sistemas inteligentes como o Agentforce, que usa técnicas de geração aumentada por recuperação (RAG). Esses sistemas analisam e recuperam dados em canais autorizados em tempo real, entregando resultados precisos e contextualizados. Com informações relevantes, as equipes tomam decisões mais rápido do que nunca.

Como funciona

Pesquisa sob demanda: quando usuários consultam o Agentforce, o sistema decide automaticamente se precisa usar a pesquisa do Slack. Se necessário, essa ação busca mensagens e arquivos dentro do contexto aprovado pelo usuário.

quando usuários consultam o Agentforce, o sistema decide automaticamente se precisa usar a pesquisa do Slack. Se necessário, essa ação busca mensagens e arquivos dentro do contexto aprovado pelo usuário. Resultados dentro do contexto: o Agentforce recupera apenas o conteúdo visível para o usuário que faz a consulta, ou seja, mensagens, arquivos e outros dados do workspace.

o Agentforce recupera apenas o conteúdo visível para o usuário que faz a consulta, ou seja, mensagens, arquivos e outros dados do workspace. Insights em tempo real: os resultados se baseiam no contexto atual do usuário, o que garante que as resposta sempre estejam atualizadas, relevantes e prontas para usar.

Segurança e privacidade em primeiro lugar

Desenvolvemos as ações de pesquisa do Slack para priorizar a confiança e a segurança:

Acesso com base na visibilidade: o Agentforce recupera apenas o conteúdo que o usuário já pode ver, o que garante que não haverá exposição de dados por engano.

o Agentforce recupera apenas o conteúdo que o usuário já pode ver, o que garante que não haverá exposição de dados por engano. Controles administrativos: administradores de workspace têm controle total para ativar e configurar a ação de pesquisa no Slack para as equipes.

administradores de workspace têm controle total para ativar e configurar a ação de pesquisa no Slack para as equipes. Compartilhamento de dados minimizado: os dados permanecem no ecossistema seguro do Slack, sem duplicações desnecessárias ou transferências externas. Manter tudo em um só lugar permite acompanhar as mudanças instantaneamente, como tornar um canal privado ou remover membros.

Com essas proteções, o Agentforce oferece experiências poderosas com IA sem abrir mão da privacidade dos usuários ou da segurança do workspace.

Conformidade: equilíbrio entre visibilidade, segurança e controle

O Slack foi desenvolvido para oferecer às organizações a visibilidade ideal para colaboração, atendendo aos mais rigorosos padrões de conformidade. Isso o torna uma plataforma confiável para setores altamente regulamentados, o que garante a segurança dos dados e o cumprimento de normas internacionais.

Certificação FedRAMP

O Slack opera em ambientes FedRAMP Moderate e FedRAMP High. O ambiente FedRAMP High é oferecido pelo GovSlack, um espaço isolado e independente que funciona no AWS GovCloud. Embora ambos os ambientes tenham recursos avançados de pesquisa, esse isolamento garante que as informações não sejam pesquisáveis nem compartilhadas entre eles.

Enterprise Key Management

O Enterprise Key Management aumenta a segurança dos dados ao permitir que organizações controlem as próprias chaves de criptografia por meio de um serviço terceirizado. Mensagens e arquivos são criptografados e descriptografados em tempo real, o que garante a colaboração fluida e o controle total sobre o acesso. As chaves podem ser trocadas ou revogadas para atender a requisitos de conformidade e regulamentações.

Residência de dados internacional

O Slack atende às necessidades de residência de dados específicas de cada região, hospedando clusters de pesquisa em diversas localidades geográficas. Isso garante que os dados permaneçam dentro da região designada, em conformidade com as leis e regulamentações locais.

Políticas de retenção personalizadas

As organizações podem definir políticas de retenção para mensagens e arquivos e garantir que os dados sejam armazenados apenas pelo período necessário. O Slack aplica essas políticas excluindo regularmente os dados expirados do banco de dados e do índice de pesquisa, o que dá flexibilidade e conformidade com as necessidades de governança de dados.

Prepare-se para o crescimento

Seja ao lidar com o compartilhamento dinâmico de canais, garantir a conformidade com padrões complexos ou escalar para atender as necessidades de grandes organizações, a equipe de engenharia do Slack continua inovando para assegurar que a pesquisa permaneça rápida, confiável e segura.

Converse com um especialista para saber mais sobre essa animadora interseção entre sistemas distribuídos, tecnologia de pesquisa e segurança.