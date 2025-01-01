Slack 搜索功能让团队成员能够快速找到所需答案，无论是在消息还是文件中，甚至能跨越不同的组织和合规界限。Slack 的搜索索引在设计时充分考虑了 Slack 的多频道、多组织生态系统中复杂的可见性和合规性要求，同时还能提供用户所期望的快速、准确、富有洞察力的结果。
在人工智能代理日益普及的时代，这一功能变得更加重要。借助 Agentforce，自主的 AI 代理可以访问 Slack 中的权限感知信息，使 Agentforce 能够持续学习并提供更智能的回复。当团队成员（无论是人类还是 AI）都能轻松安全地访问公司的知识库时，你就能更聪明、更快速、更高效地工作。
让我们了解 Slack 的搜索系统如何在人工智能代理时代支持消息和文件可见性，适应外部合规和安全标准，并扩展到连接全球范围内的员工。
消息：精细化的可见性设计
Slack 频道分为多种类型：公共频道、私人频道、共享频道，甚至是多工作区频道；每种类型都有特定的可见性要求。我们的搜索系统确保消息只对正确的用户可见，它根据消息各自所属的频道类型对消息进行索引，并在查询时应用可见性筛选条件。这意味着团队成员能看到的搜索结果中只包含他们有权访问的消息。
基于频道的可见性
消息的可见性继承自它所属的频道。不同频道可能有独特的规则：
- 公共频道（非共享）：对所有工作区成员可见。这些消息使用工作区 ID 进行索引，并在查询时根据用户的工作区成员身份进行筛选。
- 私人频道：仅对频道成员可见。直接查询私人频道的成员资格，避免在索引中列出每个成员 ID。
- 组织共享的公共频道：可见性取决于频道是否在工作区间共享（跨工作区或全组织范围）。索引更新推迟到离线任务处理，而实时查询会动态调整以适应最近的工作区共享变化。
- 私信 (DM) 和多人私信 (MPDM)：成员列表的规模较小且固定，因此消息会使用成员 ID 进行索引。
外部的共享频道
当通过 Slack Connect 在多个组织间共享频道时，每个参与的外部合作伙伴都会获得消息的独立索引副本。这确保了无论频道如何分类，都能遵守各自组织的可见性规则。
文件：通过共享实现可见性
Slack 中的文件遵循类似的可见性模型，由它们所共享的频道/私信/多人私信决定。我们的搜索索引将文件共享表示为“子”文档，使我们能在查询时表达复杂的可见性规则。
文件的主要索引模式
- 公共频道中的共享文件以频道的工作区 ID 进行索引。
- 私人频道中的文件受频道成员资格限制。
- 组织共享频道使用工作区或组织 ID，并通过动态查询调整以适应最近的共享变化。
- 私信或多人私信中的共享文件使用所有相关用户的成员 ID 进行索引。
使用子文档的方式让我们能够高效处理跨多个频道共享的文件，而无需在索引中重复数据。
Agentforce：由 Slack 搜索提供支持的更智能 AI
Slack 的搜索功能通过 Agentforce 等智能系统得到增强，这些系统利用检索增强生成 (RAG) 技术。它们实时分析和检索授权频道内的数据，提供精确且具有上下文感知的结果。团队所需的相关信息触手可及，能够比以往更快地做出决策。
运作方式
- 按需搜索：当用户向 Agentforce 查询时，系统自动判断是否需要调用 Slack 搜索功能。如果需要，这个功能会从 Slack 中检索搜索结果，包括用户有权访问的上下文中的消息和文件。
- 上下文相关结果：Agentforce 只检索发起查询的用户可见的内容，无论是消息、文件还是其他工作区数据。
- 实时洞察：结果基于用户当前的上下文，确保回复是最新的、相关的，并且可以作为行动依据。
安全和隐私优先
我们在设计 Slack 搜索功能时，将信任和安全放在首位：
- 基于可见性的访问：Agentforce 只能检索用户本已可见的内容，确保不会意外泄露数据。
- 管理员控制：工作区管理员可以完全控制是否为团队启用 Slack 搜索功能，以及如何配置这项功能。
- 尽量减少数据共享：数据始终保留在 Slack 的安全生态系统内，避免不必要的复制或外部传输。通过将数据集中在一个地方，我们可以迅速跟进任何变化，比如将频道设为私人频道或从频道中移除团队成员。
通过维持这些安全措施，Agentforce 能够提供强大的 AI 驱动体验，同时不会损害用户隐私或工作区安全。
合规性：平衡可见性、安全和控制
Slack 旨在为组织提供协作所需的可见性，同时满足严格的合规要求。因此，对于受到严格监管的行业来说，Slack 是一个可信的平台，确保数据安全并遵守国际标准。
FedRAMP 认证
Slack 支持 FedRAMP 中级和 FedRAMP 高级环境。FedRAMP 高级环境由 GovSlack 支持，这是一个在 AWS GovCloud 中运行的独立隔离环境。尽管这两种环境都具备强大的搜索功能，但这种隔离确保了信息不可在不同环境间搜索或共享。
企业密钥管理
企业密钥管理允许组织通过第三方密钥管理服务管理自己的加密密钥，从而增强了数据安全性。消息和文件实时加密和解密，在提供无缝协作的同时，保持对访问权限的控制。密钥可以轮换或撤销，以满足合规和监管要求。
国际数据驻留
Slack 通过在多个地理区域托管搜索集群，支持具有特定区域数据驻留需求的客户。这可以保证数据保留在指定区域内，符合当地的监管和合规标准。
自定义留存政策
组织可以为消息和文件定义保留政策，确保只将数据保留所需的时间。Slack 定期从其数据库和搜索索引中清除过期数据，从而执行这些政策，这样既提供了灵活性，又满足了数据治理需求。
面向未来的扩展
无论是处理动态的频道共享、确保符合复杂的标准，还是扩展以满足大型组织的需求，Slack 的工程团队持续创新，力保搜索始终快速、可靠且安全。
想要深入了解分布式系统、搜索技术和安全性这一令人兴奋的交叉领域？欢迎与我们的专家交流。
