La búsqueda de Slack hace posible que los compañeros de equipo encuentren las respuestas que necesitan rápidamente en mensajes y archivos, dentro de los límites de diversas disposiciones organizacionales y de cumplimiento. La indexación de la búsqueda de Slack está diseñada para adherirse a los complejos requisitos de visibilidad y cumplimiento del ecosistema multicanal y multiorganización de Slack y, al mismo tiempo, producir los resultados rápidos, precisos y esclarecedores que los usuarios esperan recibir.

Esto es todavía más importante en la era de los agentes. Con Agentforce, los agentes de IA autónomos pueden usar información condicionada por permisos en Slack, lo que permite que Agentforce aprenda y aporte respuestas más inteligentes continuamente. Cuando los compañeros de equipo, ya sean humanos o de IA, pueden acceder de manera fácil y segura a la base de conocimientos de la empresa, se puede trabajar de un modo más inteligente, rápido y productivo.

Obtén información sobre cómo el sistema de búsqueda de Slack favorece la visibilidad de mensajes y archivos, se adapta a las normas de cumplimiento y seguridad externas y puede ampliarse para conectar a todos los empleados a nivel global en la era de los agentes.

Mensajes: visibilidad detallada por diseño

Los canales de Slack son muy variados (los hay públicos, privados, compartidos e incluso para varios espacios de trabajo), y cada uno de ellos tiene requisitos de visibilidad específicos. Nuestro sistema de búsqueda garantiza que un determinado mensaje sea visible solo para los usuarios correctos mediante la indexación de los mensajes en función de los tipos de canal correspondientes y la aplicación de filtros de visibilidad al momento de la consulta. Esto significa que los compañeros de equipo solo pueden ver los resultados de búsqueda de los mensajes a los que tienen acceso.

Visibilidad basada en canales

Los mensajes heredan su visibilidad del canal al que pertenecen, y es posible que los canales tengan reglas específicas:

Canales públicos (no compartidos): son visibles para todos los miembros del espacio de trabajo. Se indexan con el ID del espacio de trabajo y se filtran al realizar la búsqueda según las membresías de espacios de trabajo del usuario.

son visibles para todos los miembros del espacio de trabajo. Se indexan con el ID del espacio de trabajo y se filtran al realizar la búsqueda según las membresías de espacios de trabajo del usuario. Canales privados: son visibles solo para los miembros del canal. Las membresías de los canales privados se consultan directamente para evitar incluir el ID de cada miembro en el índice.

son visibles solo para los miembros del canal. Las membresías de los canales privados se consultan directamente para evitar incluir el ID de cada miembro en el índice. Canales públicos compartidos a nivel de la organización: la visibilidad depende de si se trata de un canal compartido entre espacios de trabajo (entre espacios de trabajo o a nivel de toda la organización). Las actualizaciones del índice se ejecutan en procesos fuera de línea y las consultas en tiempo real se ajustan de manera dinámica a los cambios recientes en el uso compartido del espacio de trabajo.

la visibilidad depende de si se trata de un canal compartido entre espacios de trabajo (entre espacios de trabajo o a nivel de toda la organización). Las actualizaciones del índice se ejecutan en procesos fuera de línea y las consultas en tiempo real se ajustan de manera dinámica a los cambios recientes en el uso compartido del espacio de trabajo. Mensajes directos y mensajes directos de varios participantes (MPDM): las listas de membresías son pequeñas y estáticas, por lo que los mensajes se indexan con los ID de los miembros.

Canales compartidos externamente

Cuando un canal se comparte entre organizaciones con Slack Connect, cada socio externo participante obtiene su propia copia indexada del mensaje. De esta manera, se mantiene el cumplimiento de las reglas de visibilidad de cada organización, independientemente de la clasificación del canal.

Archivos: visibilidad a través del uso compartido

Los archivos en Slack siguen un modelo de visibilidad similar determinado por los canales/mensajes directos/MPDM en los que se comparten. En el índice de la búsqueda, los archivos compartidos se representan como documentos secundarios, lo que nos permite aplicar reglas de visibilidad complejas en el momento de la consulta.

Patrones clave de indexación para los archivos

Los archivos que se comparten en canales públicos se indexan en función del ID del espacio de trabajo del canal.

se indexan en función del ID del espacio de trabajo del canal. Los archivos que se comparten en los canales privados se restringen en función de la membresía del canal.

se restringen en función de la membresía del canal. Los canales compartidos a nivel de la organización usan los ID de espacio de trabajo o la organización, y se hacen ajustes dinámicos en la consulta para reflejar cambios recientes en el uso compartido.

usan los ID de espacio de trabajo o la organización, y se hacen ajustes dinámicos en la consulta para reflejar cambios recientes en el uso compartido. Los archivos compartidos en mensajes directos o MPDM se indexan con los ID de miembro de todos los usuarios involucrados.

El uso de documentos secundarios nos permite gestionar con eficiencia archivos compartidos entre varios canales sin duplicar la información en el índice.

Agentforce: IA más inteligente potenciada por la búsqueda de Slack

La función de búsqueda de Slack se mejora con sistemas inteligentes como Agentforce, que hace uso de técnicas de generación aumentada por recuperación (RAG). Estos sistemas analizan y recuperan datos dentro de los canales autorizados en tiempo real y producen resultados precisos y adaptados al contexto. Al disponer de información pertinente al alcance de su mano, los equipos pueden tomar decisiones más rápidamente que nunca.

Cómo funciona

Búsqueda bajo demanda: cuando los usuarios hacen una consulta a Agentforce, el sistema determina automáticamente si debe aplicarse una acción de búsqueda de Slack. En caso afirmativo, esta acción recupera los resultados de la búsqueda en Slack, incluidos mensajes y archivos dentro del contexto aprobado para el usuario.

cuando los usuarios hacen una consulta a Agentforce, el sistema determina automáticamente si debe aplicarse una acción de búsqueda de Slack. En caso afirmativo, esta acción recupera los resultados de la búsqueda en Slack, incluidos mensajes y archivos dentro del contexto aprobado para el usuario. Datos contextuales: Agentforce recupera solo el contenido visible para el usuario que hace la consulta, ya sean mensajes, archivos u otros datos en el espacio de trabajo.

Agentforce recupera solo el contenido visible para el usuario que hace la consulta, ya sean mensajes, archivos u otros datos en el espacio de trabajo. Información en tiempo real: los resultados se basan en el contexto actual del usuario, con lo que se garantiza que las respuestas sean recientes, pertinentes y procesables.

La seguridad y la privacidad como prioridad

Diseñamos las acciones de búsqueda de Slack de modo tal que se priorice la confianza y la seguridad:

Acceso basado en la visibilidad: Agentforce puede recuperar únicamente contenido que el usuario ya puede ver, lo que garantiza que no se produzca una divulgación involuntaria de datos.

Agentforce puede recuperar únicamente contenido que el usuario ya puede ver, lo que garantiza que no se produzca una divulgación involuntaria de datos. Controles de administradores: los administradores de los espacios de trabajo tienen control total sobre la activación y configuración de la acción de búsqueda de Slack para sus equipos.

los administradores de los espacios de trabajo tienen control total sobre la activación y configuración de la acción de búsqueda de Slack para sus equipos. Minimización del uso compartido de datos: los datos permanecen dentro del ecosistema seguro de Slack, lo que evita duplicaciones innecesarias y transferencias externas. Al mantener los datos en un solo lugar, podemos llevar un control instantáneo de cualquier cambio que se produzca, como hacer que un canal sea privado o eliminar compañeros de equipo de los canales.

Al poner en práctica estas salvaguardas, Agentforce ofrece valiosas experiencias impulsadas por IA sin poner en riesgo la privacidad de los usuarios ni la seguridad de los espacios de trabajo.

Cumplimiento: equilibrio entre visibilidad, seguridad y control

La plataforma de Slack está diseñada a fin de ofrecer a las organizaciones la visibilidad que necesitan para la colaboración y, al mismo tiempo, cumplir con estrictos requisitos de cumplimiento. Esto la convierte en una plataforma de confianza para industrias fuertemente reguladas y garantiza la seguridad de los datos y la observancia de normas internacionales.

Certificación FedRAMP

Slack es compatible con los entornos de nivel moderado y de impacto alto de FedRAMP. Los entornos de impacto alto funcionan con GovSlack, un entorno aislado independiente que se ejecuta en AWS GovCloud. SI bien ambos entornos cuentan con capacidades de búsqueda potentes, este aislamiento garantiza que la información no pueda buscarse ni compartirse entre entornos.

Administración de claves Enterprise

La administración de claves Enterprise mejora la seguridad de los datos al permitir que las organizaciones administren sus propias claves de cifrado a través de un servicio de administración de claves externo. Los mensajes y archivos se cifran y descifran en tiempo real, lo que facilita una colaboración sin problemas al tiempo que se retiene el control del acceso. Las claves pueden reemplazarse o revocarse para cumplir con requisitos de cumplimiento y regulatorios.

Residencia de datos internacionales

Slack ayuda a los clientes con sus necesidades de residencia de datos específicas de la región mediante la gestión de clústeres de búsqueda en varias regiones geográficas. Esto garantiza que los datos se conserven dentro de su región designada y se satisfagan las normas regulatorias y de cumplimiento locales.

Políticas de conservación personalizadas

Las organizaciones pueden establecer políticas de conservación para los mensajes y archivos para asegurarse de que los datos solo se conserven por el plazo requerido. Slack aplica estas políticas depurando regularmente los datos caducados de su base de datos e índice de búsqueda, con lo que se aporta flexibilidad y el cumplimiento de las necesidades de gobernanza de datos.

Escalabilidad para el futuro

Ya sea a través del uso compartido dinámico de los canales, la garantía del cumplimiento de normas complejas o la ampliación de las capacidades para satisfacer las necesidades de organizaciones de gran tamaño, el equipo de ingeniería de Slack sigue innovando para procurar que la búsqueda siga siendo rápida, confiable y segura.

Habla con un experto para obtener más información sobre esta emocionante confluencia de sistemas distribuidos, tecnología de búsqueda y seguridad.