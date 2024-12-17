La búsqueda en Slack permite a tus compañeros de equipo encontrar con rapidez las respuestas que necesitan en todos los mensajes y archivos, y dentro de diversos límites organizativos y de conformidad. El índice de búsquedas de Slack está diseñado para respetar los complejos requisitos de visibilidad y conformidad del ecosistema de varios canales y organizaciones de Slack, al tiempo que ofrece los resultados rápidos, certeros e informativos que esperan los usuarios.

En la era de los agentes, esto resulta aún más pertinente. Con Agentforce, los agentes de IA autónomos pueden aprovechar en Slack información que tiene en cuenta los permisos, lo que faculta a Agentforce para aprender continuamente y proporcionar respuestas más inteligentes. Cuando los compañeros de equipo (humanos o de IA) pueden acceder de forma sencilla y segura a la base de conocimientos de tu empresa, puedes trabajar de forma más inteligente, rápida y productiva.

Descubre cómo el sistema de búsqueda de Slack visibiliza mensajes y archivos, se adapta a las normativas externas de conformidad y seguridad, y se amplía para conectar una fuerza de trabajo internacional en la era de los agentes.

Mensajes: visibilidad detallada por diseño

Hay muchos tipos de canales de Slack (abiertos, cerrados, compartidos e incluso que pertenecen a varios espacios de trabajo), cada uno con requisitos de visibilidad específicos. Nuestro sistema de búsqueda garantiza que un mensaje sea visible únicamente para los usuarios pertinentes mediante la indexación de mensajes en función de sus tipos de canales respectivos y aplicando filtros de visibilidad en el momento de la consulta. Es decir, que los compañeros de equipo solo pueden ver los resultados de búsqueda de los mensajes a los que pueden acceder.

Visibilidad basada en canales

Los mensajes heredan la visibilidad del canal al que pertenecen. Los canales pueden tener reglas exclusivas:

Canales abiertos (no compartidos): están visibles para todos los miembros del espacio de trabajo. Se indexan con la ID del espacio de trabajo y se filtran en el momento de la consulta en función de los miembros del espacio de trabajo del usuario.

están visibles para todos los miembros del espacio de trabajo. Se indexan con la ID del espacio de trabajo y se filtran en el momento de la consulta en función de los miembros del espacio de trabajo del usuario. Canales cerrados: están visibles solo para los miembros del canal. A los miembros de los canales cerrados se les consulta directamente para no incluir todas las ID de los miembros en el índice.

están visibles solo para los miembros del canal. A los miembros de los canales cerrados se les consulta directamente para no incluir todas las ID de los miembros en el índice. Canales abiertos compartidos con la organización: la visibilidad depende de si un canal se comparte con todos los espacios de trabajo (entre todos los espacios de trabajo y en toda la organización). Las actualizaciones de los índices se difieren a los trabajos sin conexión, mientras que las consultas en tiempo real se ajustan dinámicamente conforme a los cambios recientes en el uso compartido en espacios de trabajo.

la visibilidad depende de si un canal se comparte con todos los espacios de trabajo (entre todos los espacios de trabajo y en toda la organización). Las actualizaciones de los índices se difieren a los trabajos sin conexión, mientras que las consultas en tiempo real se ajustan dinámicamente conforme a los cambios recientes en el uso compartido en espacios de trabajo. Mensajes directos y mensajes directos dirigidos a varias personas: las listas de miembros son reducidas y estáticas, por lo que los mensajes se indexan con las ID de los miembros.

Canales compartidos externamente

Cuando un canal se comparte con todas las organizaciones mediante Slack Connect, todos los socios que en él participan reciben su propia copia indexada del mensaje. De este modo, se mantiene la conformidad con las reglas de visibilidad de la organización correspondiente, independientemente de la clasificación del canal.

Archivos: visibilidad a través del uso compartido

Los archivos de Slack siguen un modelo de visibilidad semejante, que se determina en función de los canales, mensajes directos o mensajes directos dirigidos a varias personas en los que se comparten. Nuestro índice de búsqueda representa los archivos compartidos como documentos “secundarios”, lo que nos permite expresar las complejas reglas de visibilidad en el momento de la consulta.

Patrones de indexación claves para los archivos

Los archivos compartidos en canales abiertos se indexan en función de la ID del espacio de trabajo del canal.

se indexan en función de la ID del espacio de trabajo del canal. Los archivos de los canales cerrados se restringen en función de la suscripción al canal.

se restringen en función de la suscripción al canal. Los canales compartidos con la organización utilizan las ID del espacio de trabajo o la organización, con ajustes de consulta dinámica conforme a los cambios recientes en el uso compartido.

utilizan las ID del espacio de trabajo o la organización, con ajustes de consulta dinámica conforme a los cambios recientes en el uso compartido. Los archivos compartidos en mensajes directos o mensajes directos dirigidos a varias personas se indexan con las ID de miembro de todos los usuarios implicados.

El uso de documentos secundarios nos permite manejar con eficiencia los archivos compartidos en varios canales sin duplicar los datos en el índice.

Agentforce: IA más inteligente, potenciada por la búsqueda de Slack

La funcionalidad de búsqueda de Slack se mejora mediante sistemas inteligentes como Agentforce, que aprovecha técnicas de generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés). Estos sistemas analizan y recuperan datos de canales autorizados en tiempo real, que ofrecen resultados precisos y que tienen en cuenta el contexto. Con la información pertinente al alcance de la mano, a los equipos se les faculta para tomar decisiones con una rapidez nunca vista.

Funcionamiento

Búsqueda a la carta: cuando los usuarios plantean una consulta a Agentforce, el sistema determina automáticamente si debe invocar la acción de búsqueda de Slack. Si es necesario, esta acción recupera los resultados de búsqueda de Slack, incluidos los mensajes y archivos del contexto aprobado por el usuario.

cuando los usuarios plantean una consulta a Agentforce, el sistema determina automáticamente si debe invocar la acción de búsqueda de Slack. Si es necesario, esta acción recupera los resultados de búsqueda de Slack, incluidos los mensajes y archivos del contexto aprobado por el usuario. Resultados contextuales: Agentforce recupera únicamente el contenido visible para el usuario que hace la consulta, ya se trate de mensajes, archivos u otros datos del espacio de trabajo.

Agentforce recupera únicamente el contenido visible para el usuario que hace la consulta, ya se trate de mensajes, archivos u otros datos del espacio de trabajo. Información en tiempo real: los resultados se basan en el contexto actual del usuario, lo que garantiza la frescura, pertinencia y utilidad de las respuestas.

Priorización de la seguridad y la privacidad

Hemos diseñado las acciones de búsqueda de Slack para priorizar la confianza y la seguridad:

Acceso basado en la visibilidad: Agentforce solo puede recuperar el contenido que el usuario ya puede ver, lo que garantiza que no se exponga ningún dato accidentalmente.

Agentforce solo puede recuperar el contenido que el usuario ya puede ver, lo que garantiza que no se exponga ningún dato accidentalmente. Controles administrativos: los administradores del espacio de trabajo tienen un control total para habilitar y configurar la acción de búsqueda de Slack para sus equipos.

los administradores del espacio de trabajo tienen un control total para habilitar y configurar la acción de búsqueda de Slack para sus equipos. Minimización del intercambio de datos: los datos permanecen en el ecosistema seguro de Slack, lo que evita duplicaciones innecesarias o transferencias externas. Al conservar los datos en un solo lugar, podemos hacer un seguimiento instantáneo de todos los cambios, como el cierre de un canal o la eliminación de compañeros de equipo de los canales.

Al mantener estas protecciones, Agentforce proporciona experiencias eficaces impulsadas con IA sin poner en peligro la privacidad de los usuarios ni la seguridad del espacio de trabajo.

Conformidad: el equilibrio entre visibilidad, seguridad y control

Slack está diseñado para brindar a las organizaciones la visibilidad que necesitan para colaborar y, al mismo tiempo, cumplir los estrictos requisitos de conformidad, lo que hace que Slack sea una plataforma fiable para sectores sumamente regulados, que garantiza la seguridad de los datos y el cumplimiento de las normativas internacionales.

Certificación del FedRAMP

Slack admite entornos tanto FedRAMP Moderate como FedRAMP High. Los entornos FedRAMP High son compatibles con GovSlack, un entorno aislado e independiente que se ejecuta en AWS GovCloud. Aunque ambos entornos poseen unas potentes prestaciones de búsqueda, este aislamiento garantiza que la información no se pueda buscar ni compartir en todos los entornos.

Administración de claves de cifrado (EKM)

La Administración de claves de cifrado (EKM) mejora la seguridad de los datos al permitir a las organizaciones gestionar sus propias claves de cifrado a través de un servicio externo de gestión de claves. Los mensajes y archivos se cifran y descifran en tiempo real, lo que proporciona una colaboración impecable y, al mismo tiempo, mantiene el control del acceso. Las claves se pueden rotar o revocar para cumplir las reglas de conformidad y los requisitos regulatorios.

Residencia de datos internacionales

Slack satisface las necesidades de residencia de datos específicos de cada región de sus clientes al alojar grupos de búsquedas en varias regiones geográficas. De este modo, se garantiza que los datos permanezcan dentro de la región designada, en cumplimiento de las normativas regulatorias y de conformidad locales.

Políticas personalizadas de retención

Las organizaciones pueden definir las políticas de retención de los mensajes y archivos, lo que asegura que los datos se conserven únicamente durante el tiempo necesario. Slack aplica estas políticas al purgar con regularidad los datos caducados de su base de datos y su índice de búsqueda, lo que aporta tanto flexibilidad como conformidad con los requisitos de gobernanza de datos.

Ampliación para el futuro

Ya se trate de gestionar el uso compartido dinámico en canales, garantizar la conformidad con normativas complejas o ampliarse para satisfacer las necesidades de grandes organizaciones, el equipo de ingeniería de Slack continúa innovando para garantizar que la búsqueda siga siendo rápida, fiable y segura.

Consulta a un experto para obtener más información sobre esta interesante intersección de sistemas distribuidos, tecnología de búsqueda y seguridad.