Slack 搜尋可以讓團隊成員從整個訊息與檔案中、在各種組織與合規的界限內快速地找到所需的答案。精心設計的 Slack 搜尋索引旨在遵守 Slack 跨頻道、跨組織生態系統複雜的瀏覽權限與合規要求，同時提供快速、精確、有內涵的結果，滿足使用者的期待。
代理的時代，這項功能更具意義。有了 Agentforce，自主式 AI 智慧代理能利用 Slack 中的權限感知資訊，賦予 Agentforce 能力持續學習並且能更聰明地回應。當你的人類或 AI 團隊成員能輕鬆又安全地存取公司的知識庫時，你就能更聰明、更快速、更有效率地完成工作囉。
瞭解 Slack 的搜尋系統如何幫助你找到所需的訊息和檔案、因應外部的合規與安全性標準調整，以及如何在代理時代幫助大型全球工作團隊協作。
訊息：透過設計精細劃分瀏覽權限
Slack 頻道功能各不相同，公開的、私人的、共用的，甚至是跨工作空間的；每個頻道要求特定的瀏覽權限。我們的搜尋系統根據使用者各自的頻道類型將訊息編製索引，並且在查詢時套用瀏覽權限篩選工具，藉此確保只有對的使用者才有權限瀏覽訊息；亦即團隊成員只能從他們存取的訊息中看到搜尋結果。
頻道為主的瀏覽權限
訊息的瀏覽權限源自於其所屬的頻道。頻道可能有特別的規則：
- 公開頻道 (非共用)：所有工作空間成員都能瀏覽。這些頻道以工作空間識別碼做為索引，在查詢時利用使用者的工作空間成員資格篩選。
- 私人頻道：只有頻道成員可以瀏覽。私人頻道成員資格是直接查詢，以避免在索引中列出每位成員的識別碼。
- 組織共用的公開頻道：瀏覽權限取決於是否跨工作空間共用頻道 (跨工作空間或整個組織)。索引更新作業延至離線後進行，而即時查詢則根據工作空間共用的最新變更動態調整。
- 私訊 (DM) 與多人私訊 (MPDM)：成員資格清單量少且是靜態的，因此訊息以成員識別碼編入索引。
外部共用的頻道
以 Slack Connect跨組織共用頻道時，每一位參與的外部夥伴會得到自己的那一份編有索引的訊息。因此，無論頻道分類為何，都能符合各別組織的瀏覽權限要求。
檔案：透過共享的瀏覽權限
Slack 中的檔案遵循類似的瀏覽權限模式，依它們共享的頻道/私訊/多人私訊來決定。我們的搜尋索引用「子」文件來代表檔案共享，這樣我們才能在查詢時表達複雜的瀏覽權限規則。
檔案的關鍵索引模式
- 公開頻道中共享的檔案，以該頻道的工作空間識別碼做為索引。
- 私人頻道中的檔案受頻道成員資格的限制。
- 組織共用的頻道使用工作空間或組織識別碼，並且根據最近的共享變更，於查詢時動態調整。
- 私訊或多人私訊中共享的檔案，以所有參與的使用者的成員識別碼做為索引。
使用子文件，我們就可以有效率地處理在多個頻道中共享的檔案，而無需複製索引中的資料。
Agentforce：由 Slack 搜尋支援，是更聰明的 AI
運用檢索擴增生成 (RAG) 技術的智慧系統 Agentforce 強化了 Slack 的搜尋功能。這類系統即時分析並檢索授權頻道中的資料，提供精準且具情境感知的結果。既然相關資訊唾手可得，團隊就更有自信快速地做出決策了。
運作方法
- 依需求搜尋：使用者查詢 Agentforce 時，系統自動決定是否啟動 Slack 搜尋操作。如果需要，這個操作將從 Slack 檢索搜尋結果，包括使用者核准的情境中的訊息與檔案。
- 情境結果：Agentforce 只會檢索提出查詢的使用者能夠看到的內容，無論是訊息、檔案或其他工作空間資料。
- 即時深入分析：搜尋的結果是根據使用者目前的情境，確保回應都是最新、最有相關意義的，而且是可操作的。
安全性與隱私權優先
我們設計 Slack 搜尋操作，首重可靠性與安全性：
- 根據瀏覽權限存取：Agentforce 只檢索使用者已經可以看到的內容，確保資料不會意外外洩。
- 管理員控制：工作空間管理員可以為團隊完全掌控 Slack 搜尋操作的啟用與設定。
- 資料共享最小化：資料保留在 Slack 的安全生態系統中，避免不必要的複製或外部傳輸。將資料保存在同一處，我們就能立刻追蹤任何變動，例如將頻道設為私人或將團隊成員從頻道中刪除等。
透過維護這些防護措施，Agentforce 能提供強大的 AI 支援體驗，不會損及使用者隱私或工作空間安全性。
合規性：平衡瀏覽權限、安全性與管控
Slack 能提供組織在協作時所需的瀏覽權限，同時符合嚴格的合規性要求。這樣的特色讓 Slack 成為可靠的平台，適合管理嚴格的產業使用，能確保資料安全且符合國際標準。
FedRAMP 認證
Slack 同時支援 FedRAMP 中等風險和 FedRAMP 高等風險環境。FedRAMP 高等風險環境受 GovSlack 支援；GovSlack 是一獨立的隔離環境，在 AWS GovCloud 中運行。雖然這兩種環境都有強大的搜尋功能，但是隔離能保證無法跨環境搜尋或共享資訊。
企業金鑰管理
企業金鑰管理可讓組織透過第三方金鑰管理服務來管理自己的加密金鑰，強化資料安全性。訊息與檔案都能即時加密與解密，讓團隊順暢協作同時管控存取權限。金鑰可以輪換或廢止，以符合合規性與法規要求。
跨境資料常駐
Slack 透過在數個地理區域中託管搜尋叢集，以支援有特定區域資料常駐需求的客戶。這種做法能保證資料保留在它的指定區域內，並符合當地的法規與合規性標準。
自訂保留政策
組織可以訂定訊息與檔案保留政策，確保資料僅保留一段必要的時間。Slack 落實這些政策，定期清除其資料庫與搜尋索引中的過期資料，不僅具有彈性還符合資料治理需求。
擴充以因應未來需求
不論是處理動態頻道共享、確保符合複雜的標準，或是擴充以滿足大型組織的需求，Slack 工程團隊持續創新，確保搜尋功能保有快速、可靠與安全等優勢。
與專家對談深入瞭解令人期待的分散式系統、搜尋技術與安全性的三方交會。
