새로운 하이브리드 업무 환경을 이끌고 있는 주체는 의심할 여지 없이 직원입니다. Future Forum에서 최근 진행한 연구에 따르면 사람들은 근무 시간과 장소뿐만 아니라 업무 도구를 선택할 수 있는 유연성을 원합니다. 시장조사기관 Gartner에 따르면 2019년에는 엔터프라이즈 IT 리더의 44%가 디지털 업무환경 도구를 실험적으로 운용한다고 했으나, 2020년에는 이러한 응답이 82%로 두배 가까이 늘었습니다.

소프트웨어 개발사에게, 이런 빠른 속도로 진화하는 업무환경 기술은 회사의 IT팀을 경유하지 않고도 새로운 유저들을 직접 만날 수 있는 기회를 제공합니다. 그리고 Slack의 앱 디렉토리에 앱을 추가하면 기존 사용자를 효과적으로 참여시키고 유지할 수 있습니다. Zapier 등의 파트너는 Slack과 통합한 결과 10% 더 많은 사용자가 유료 Zapier 사용자로 전환되었다고 합니다.

Slack은 여러분이 새로운 사용자에게 도달하고 사업을 확장할 수 있도록 돕기 위해 이 이상을 제공합니다. 연례 사용자 컨퍼런스인 Frontiers 2021에서 발표한 새로운 기능을 사용하면 Slack 앱을 더 효율적으로 운영할 수 있습니다. 기존 사용자를 행복하게 만들고, 도달 범위를 극적으로 늘리고, 전례 없는 확장성을 경험할 준비를 하십시오.

링크 공유를 통한 사용자 확보

Slack은 앱 설치의 어려움을 기초부터 다시 생각했습니다. 그 결과, 아직 앱을 설치하지 않은 잠재 사용자에게 도달하도록 돕는 새 기능을 만들었습니다. 그 핵심은 링크에서 시작합니다. 당사의 내부 데이터에 따르면 매일 Slack에서 공유되는 링크는 수백만 개이며 이들 링크는 새로운 사용자와 그들의 팀원에게 귀사 제품을 소개하고 제품을 구매하도록 할 많은 기회를 제공합니다.

제품에 대한 링크가 Slack에서 공유되거나 클릭되면 앱을 설치하지 않은 사용자를 포함한 사용자에게 귀사 제품에 대한 기존 계정에 로그인하거나 새로운 계정을 만들도록 요청합니다. 인증을 빠르고 안전하게 관리하는 방법인 Slack 링크로 로그인을 사용하여 원활한 경험을 제공합니다.

당사는 이미 얼리 베타 파트너의 성공을 목도하고 있습니다. 이들은 Atlassian, Lucid, Loom 및 Miro입니다. 파트너 중 한 곳은 불과 한 달 만에 54,000명의 신규 사용자 계정을 확보했으며 클릭 한 번으로 제품에 액세스하도록 해주는 기능으로 130,000개의 기존 계정을 Slack과 연결했습니다.

“비즈니스 부문에서는 양적인 성장을, 사용자 피드백 부문에서는 질적인 성장을 확인하였습니다. Slack으로 로그인 기능 덕분에 수만 개의 새로운 계정을 확보했습니다. 저희는 또한 동영상 시청자에 대한 피드백 루프를 닫는 기능으로 많은 Loom 크리에이터로부터 찬사를 받았습니다.” Janie Lee 수석 제품 관리자 Loom의

릴리스 예정: 2022년 여름

최초로 상품화를 완료한 파트너: Atlassian, Lucid, Loom 및 Miro

손쉬운 알림 사용자 지정

솔직히, 알림을 설정하는 작업은 성가십니다. 사용자는 앱을 설치하고 나서 환경설정을 샅샅이 살펴보고 알림을 설정하는 방법을 찾아내야 합니다. 차세대 알림 기능인 Slack에서 구독을 사용하면 사용자가 제삼자 도구를 구독하고 플랫폼에서 버튼을 클릭하는 것으로 간단하게 알림을 구성할 수 있습니다. 알림을 설정하고 나면 앱을 설치하거나 사용자를 채널로 초대하지 않아도 채널에서 알림이 표시됩니다.

아래는 Slack에서 구독 기능이 파트너를 어떻게 도울 수 있는지를 보여줍니다.

사용자가 빠르고 쉽게 알림을 설정하도록 하여 시작할 때의 어려움을 덜어줍니다.

모듈식 제어 기능을 제공해 사용자가 원하는 알림만 받도록 하여 알림 관리를 더욱 효율적으로 하도록 돕습니다.

비공개 DM이 아니라 공개 채널에서 알림을 공유해 앱을 더 많은 사용자에게 노출시킵니다.

릴리스 시기: 2022년 여름

최초로 상품화를 완료한 파트너: Smartsheet, Mural

메시지 메타데이터를 통한 참여 개선

기업마다 독립적인 시스템에 의지하는 프로세스가 있습니다. 이러한 시스템은 다른 도구와 함께 사용하기 곤란한 경우가 많으며 비즈니스가 진화함에 따라 반드시 바뀌어야 합니다. 귀사 제품을 다른 소프트웨어와 통합하면 고객이 사용하는 어떤 도구와도 대응하므로 제품이 더욱 매력적으로 보입니다.

앱 제작자는 메시지 메타데이터 기능을 사용해 알림과 함께 데이터를 보낼 수 있으므로 다른 시스템에서 더 쉽게 해당 정보를 처리하고 이에 반응할 수 있습니다. 예를 들어 앱에서 “긴급한” 우선순위를 가진 장애를 메시지로 공유하는 경우 고객이 자동으로 일련의 이벤트를 트리거해 해당 장애를 보고하고 빠르게 해결되도록 합니다. 이러한 발군의 데이터 덕분에 고객은 Slack API 또는 워크플로 빌더 같은 코딩이 필요없는 도구를 사용해 내부적으로 제작한 앱 또는 워크플로와 귀하의 제품을 빠르게 통합할 수 있습니다.

새로운 잠재 고객을 얻든 중요한 고객의 지원 티켓을 처리하든, 워크플로는 채널에서 발생하는 주목해야 할 이벤트에 반응하고 이를 보고해 팀원이 즉시 반응할 수 있도록 해줍니다. 이러한 과정에서 코딩은 필요하지 않습니다. 시간이 흐르면 팀이 귀하의 제품에 의지해 시스템 전체에서 일련의 액션을 시작하게 되어 제품 사용자의 충성도를 높일 수 있습니다.

릴리스 예정: 2022년 여름

최초로 상품화를 완료한 파트너: PagerDuty, Datadog 및 Jira Integration+

함수를 사용한 확장성 구축

함수(functions)를 사용해 귀사 제품을 Slack에 내장시킬 수도 있습니다. Slack 앱의 프론트 엔드를 구축할 때 재사용 가능한 당사의 UI 프레임워크인 Block Kit와 비슷하게 함수는 백 엔드 구축에서 기본 개발 단위로 사용됩니다. 이들은 워크플로 빌더와 같은 도구 또는 코드를 통해 Slack에서 그룹으로 묶을 수 있는 작은 기능 블록이라고 생각하면 쉽습니다.

이러한 함수의 장점은 한 번 구축하면 여러 Slack UI에서 향후에 자동으로 작동한다는 것입니다. 여기에 앱 관리, 구축 및 배포와 관련한 새롭고 개선된 개발자 도구를 함께 사용하면 Slack 앱 개발 경험이 더욱 원활해질 수 있습니다. 앱 디렉터리 파트너는 함수를 아직 직접 개발할 수는 없지만 Slack의 비공개 앱 개발자용 베타 프로그램 참여를 고려해 볼 수 있습니다.

릴리스 예정: 2022년 여름

이러한 혁신은 사용자에게 수준 높은 경험을 제공해줄 뿐만 아니라 비즈니스의 핵심 요소에 긍정적인 영향을 줍니다. 곧 출시될 기능에 대해 더 자세히 알아보고 싶으십니까? 여기에서 새로운 업데이트를 구독하십시오.