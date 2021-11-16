Fidélisation des clients : accélérer sa croissance avec Slack

Ce sont les salariés qui façonnent notre nouvel environnement de travail hybride. Selon la dernière étude du Future Forum, les salariés souhaitent non seulement choisir où et quand ils travaillent, mais aussi les outils qu’ils utilisent. La société d’études Gartner indique que selon les responsables informatiques des entreprises, la mise en place d’outils de travail numériques a presque doublé en 2020 par rapport à 2019, passant ainsi de 44 % à 82 %.

Pour les créateurs de logiciels, cette évolution rapide des technologies de travail permet d’atteindre de nouveaux utilisateurs directement, sans passer par les services informatiques. Ajouter vos applications à la liste des applications Slack est un moyen efficace d’attirer et de fidéliser les utilisateurs existants. Des sociétés partenaires telles que Zapier ont montré que l’intégration dans Slack augmente de 10 % les chances que les utilisateurs optent pour une formule payante.

Nous souhaitons vous aider encore plus à atteindre de nouveaux utilisateurs et à développer votre activité. Les nouvelles fonctionnalités annoncées aujourd’hui aux utilisateurs lors de notre conférence annuelle Frontiers 2021 rendront vos applications Slack encore plus performantes. Non seulement vos clients seront ravis, mais votre entreprise connaîtra un essor spectaculaire et se développera comme jamais auparavant.

Acquérir des utilisateurs grâce au partage de liens

En redéfinissant les contraintes liées à l’installation des applications, nous avons créé un nouvel ensemble de fonctionnalités qui vous permettent d’atteindre des utilisateurs potentiels n’ayant pas installé votre application. Tout se passe avec un simple lien. Nos données internes montrent que des dizaines de millions de liens sont partagés quotidiennement dans Slack, ce qui représente autant d’occasions de présenter vos produits aux nouveaux utilisateurs et à leurs collègues et de les inciter à les utiliser.

Lorsqu’un lien qui renvoie à l’un de vos produits est partagé ou que quelqu’un clique dessus dans Slack, les utilisateurs sont invités à se connecter à leur compte existant ou à en créer un nouveau pour y accéder, même s’ils n’ont pas installé l’application. Cette fluidité est rendue possible grâce à la fonction Sign in with Slack links, un système de gestion des autorisations rapide et sécurisé.

Nos premiers partenaires bêta connaissent déjà le succès : Atlassian, Lucid, Loom et Miro. En un mois seulement, l’un de nos partenaires a réussi à créer 54 000 nouveaux comptes et à connecter 130 000 comptes existants à Slack grâce à l’accès à son produit en un seul clic.

« Nous avons constaté un impact à la fois quantitatif sur le plan commercial et qualitatif dans les commentaires des utilisateurs. Sign in with Slack a généré des dizaines de milliers de nouvelles inscriptions. Les créateurs Loom sont également très satisfaits, car ils peuvent désormais savoir qui regarde leurs vidéos. » Janie Lee Cheffe de produit principale chez, Loom

Date de sortie prévue : été 2022

Partenaires pionniers : Atlassian, Lucid, Loom, Miro

Personnalisez facilement vos notifications

C’est sûr, la configuration des notifications peut être fastidieuse pour les utilisateurs. Après avoir installé une application, ils doivent tester les différents paramètres pour les configurer. Subscribe in Slack, la nouvelle génération de notifications Slack, permet aux utilisateurs de se connecter à des outils tiers et de configurer les notifications en cliquant simplement sur un bouton de la plateforme. Une fois configurées, les notifications apparaissent dans les canaux sans avoir besoin d’installer l’application ou de l’inviter dans un canal.

Voici les avantages de Subscribe in Slack pour les partenaires :

Les utilisateurs disposent d’un moyen simple et rapide de configurer les notifications, ce qui réduit les difficultés rencontrées au départ.

Ils peuvent choisir de ne recevoir que les alertes qui les intéressent afin de réduire au maximum les distractions.

Les applications sont visibles par un plus grand nombre d’utilisateurs car les notifications sont partagées dans des canaux publics et non dans des messages directs privés.

Date de sortie : été 2022

Partenaires pionniers : Smartsheet, Mural

Renforcez l’engagement grâce aux métadonnées des messages

Toutes les entreprises appliquent des processus commerciaux qui utilisent des systèmes spécifiques. Souvent, ces systèmes ne fonctionnent pas bien ensemble et changent à mesure que l’entreprise évolue. Lorsque votre produit est intégré à d’autres logiciels, il peut s’adapter à n’importe quelle combinaison d’outils utilisés par un client, ce qui le rend plus attractif.

Grâce aux métadonnées des messages, les développeurs d’applications peuvent envoyer des données en parallèle des notifications, ce qui permet aux autres systèmes de traiter ces informations et d’y réagir facilement. Par exemple, si un message provenant d’une application indique qu’un problème est « urgent », un client peut automatiquement déclencher une série d’événements qui font remonter l’incident jusqu’aux services compétents, afin qu’il soit résolu rapidement. Avec ces données clés en main, les clients peuvent rapidement intégrer votre produit dans les applications et les flux de travail qu’ils développent en interne en utilisant les API de Slack ou des outils sans code tels que Générateur de flux de travail.

Qu’il s’agisse de trouver un nouveau client ou de trier les demandes d’assistance de votre plus gros client, les flux de travail peuvent réagir et signaler les événements importants dans les canaux afin que les équipes puissent réagir immédiatement, sans avoir à coder. À terme, les équipes finiront par dépendre de votre produit pour déclencher une séquence d’actions sur les différents systèmes, ce qui renforcera la fidélisation des utilisateurs.

Date de sortie prévue : été 2022

Partenaires pionniers : PagerDuty, Datadog, Jira Integration+

Concevez des solutions évolutives grâce aux fonctions

Vous pouvez également intégrer votre produit à Slack par le biais de fonctions. Tout comme Block Kit, notre framework d’interface utilisateur réutilisable pour le développement front-end des applications Slack, les fonctions constituent les blocs de construction du back-end. Considérez-les comme des petits blocs de fonctionnalités qui peuvent être regroupés dans Slack grâce à des outils avec ou sans code tels que le Générateur de flux de travail.

L’avantage des fonctions est qu’il suffit de les créer une seule fois et qu’elles seront automatiquement opérationnelles dans plusieurs parties de l’interface utilisateur de Slack, aujourd’hui et à l’avenir. Avec les nouveaux outils de développement améliorés permettant de gérer, de créer et de déployer des applications, le développement de vos applications Slack sera simplifié. Si les partenaires de la Liste des applications ne peuvent pas encore créer de fonctions, vous pouvez commencer à les tester en vous inscrivant à notre programme de bêta privé pour les développeurs d’applications Slack.

Date de sortie prévue : été 2022

Non seulement ces nouveautés vous permettront d’offrir à vos utilisateurs un service de qualité exceptionnelle, mais elles auront également un impact positif sur vos résultats. Vous souhaitez en savoir plus sur ces futures fonctionnalités ? Abonnez-vous à notre actualité ici.