Agilizar el crecimiento de nuestros clientes y la retención de los socios de Slack

Los empleados son, sin duda, los encargados de dar forma a nuestro nuevo entorno híbrido. Las últimas investigaciones de Future Forum establecen que las personas quieren tener la flexibilidad para elegir no solo dónde y cuándo trabajar, sino también las herramientas que quieren utilizar. De acuerdo con la empresa de investigación Gartner, los líderes de TI de las impresas destacan que las pruebas de herramientas de espacios de trabajo digitales prácticamente se han duplicado hasta alcanzar un 82 % en 2020, en comparación con el 44 % de 2019.

Para cualquier desarrollador de software, esta evolución en las tecnologías de los espacios de trabajo suponen una oportunidad de llegar a nuevos usuarios directamente, en lugar de hacerlo a través del equipo de TI. Además, añadir aplicaciones al directorio de Aplicaciones de Slack se ha convertido en una forma muy eficaz de atraer y conservar usuarios. Algunos socios, como Zapier, han demostrado que la integración con Slack hace que el usuario tenga un 10 % más de probabilidades de pasarse a un plan de pago de Zapier.

Queremos ir todavía más allá para ayudarte a llegar a nuevos usuarios y a que tu negocio siga creciendo. Hoy, en nuestra conferencia para usuarios anual Frontiers 2021, se anunciarán nuevas funciones, por lo que las aplicaciones de Slack seguirán trabajando al máximo para ti. Prepárate, tus clientes seguirán estando felices, pero también conseguirás aumentar tu alcance y crecer más que nunca.

Consigue más usuarios mediante enlaces de contenido compartido

Al rediseñar los límites de las instalaciones de aplicaciones, hemos creado un nuevo conjunto de funciones que te permitirán llegar a cualquier usuario potencial que no haya instalado tu aplicación. Los enlaces son la puerta hacia un mundo maravilloso. Nuestros datos internos demuestran que, cada día, se comparten decenas de millones de enlaces en Slack. Esto genera una abrumadora cantidad de oportunidades para presentar tu producto a nuevos usuarios y sus compañeros y que disfruten de él.

Cuando se comparte un enlace de tu producto o se hace clic en él en Slack, se pide a los usuarios (aunque no hayan instalado la aplicación) que se conecten usando su cuenta actual para tu producto o que creen una nueva. Esta experiencia no sería posible sin la ayuda de Conectarse con enlaces de Slack, una forma rápida y segura de administrar los procesos de autorización.

Ya es todo un éxito, como pueden afirmar los socios que han probado la versión beta: Atlassian, Lucid, Loom y Miro. En solo un mes, un socio ha conseguido 54 000 nuevos usuarios y ha conectado 130 000 cuentas existentes a Slack con solo un clic sobre su producto.

“El impacto ha sido cuantitativo en cuanto a términos empresariales y cualitativo, dados los comentarios de nuestros usuarios. El servicio Conectarse con Slack ha permitido conseguir decenas de miles de nuevos registros. Los creadores de Loom están encantados, y así nos lo hacen saber. Ahora, pueden cerrar el ciclo de comentarios de los espectadores de un vídeo”. Janie Lee Directora senior de Producto, Loom

Lanzamiento programado: verano de 2022

Primeros socios incluidos: Atlassian, Lucid, Loom, Miro

Personaliza las notificaciones con total facilidad

Seamos realistas, configurar notificaciones puede ser una tarea algo tediosa. Una vez instalada una aplicación, se debe descubrir cómo configurar las notificaciones dentro de las preferencias. Nuestra nueva generación de notificaciones de Slack, Suscribirse en Slack, permite a los usuarios inscribirse en herramientas de terceros y configurar las notificaciones solo con hacer clic en un botón en la plataforma. Una vez configuradas, las notificaciones se reciben en los canales sin tener que instalar una aplicación ni invitarla al canal.

Suscribirse en Slack ayuda a nuestros socios en los siguientes aspectos:

Proporciona a los usuarios una forma rápida y sencilla de configurar notificaciones, lo que elimina las barreras iniciales relacionadas con usar una nueva aplicación.

Ofrece un control granular, lo que permite a los usuarios recibir solamente las alertas que necesitan, para gestionar mejor su atención.

Expone las aplicaciones a más usuarios, ya que comparte las notificaciones en canales abiertos y no en mensajes directos privados.

Lanzamiento: verano de 2022

Primeros socios incluidos: Smartsheet, Mural

Participación mejorada con los metadatos de mensajes

Cada empresa cuenta con algunos procesos comerciales que dependen de sistemas independientes, algunos no son muy compatibles e, inevitablemente, afectan a la forma de evolucionar de la empresa. Cuando tu producto se integra con otro software, debe adaptarse a cualquier combinación de herramientas utilizada por los usuarios, esto puede entorpecer algunos procesos de tu producto.

Con los metadatos de mensajes, los desarrolladores de aplicaciones pueden enviar datos junto a las notificaciones. Esto ayuda a otros sistemas a procesar esta información y a reaccionar frente a ella. Por ejemplo, si un mensaje de una aplicación indica que una incidencia tiene la prioridad “urgente”, el cliente puede activar de forma automática una secuencia de eventos que distribuya la incidencia, lo que garantiza que se resolverá de una manera rápida. Con estos datos incluidos, los clientes podrán integrar rápidamente tu producto en las aplicaciones y flujos de trabajo que desarrollen de forma interna usando las API de Slack o herramientas sin código como el creador de flujos de trabajo.

No importa si estás consiguiendo un nuevo cliente potencial o realizando procesos de triaje con tickets de soporte para tu cliente más importante, los flujos de trabajo podrán informar sobre eventos destacables en los canales y responder a ellos, lo que permitirá que tus compañeros actúen de inmediato y sin necesidad de código. Con el tiempo, los equipos empezarán a depender de tu producto para iniciar una secuencia de acciones entre sus sistemas. Esto mejorará la retención de tu producto.

Lanzamiento programado: verano de 2022

Primeros socios incluidos: PagerDuty, Datadog, Jira Integration+

Desarrollar pensando en la extensibilidad gracias a las funciones

Otra forma de integrar tu producto en Slack es hacerlo a través de funciones. De forma similar a Kit de Bloques, nuestro marco de IU reutilizable para crear el front-end de una aplicación de Slack, las funciones sirven como cimientos para el back-end. Son como pequeños bloques de funcionalidades que se pueden agrupar en Slack usando código o herramientas sin código como el creador de flujos de trabajo.

Lo bueno de las funciones es que solo necesitarás desarrollarlas una vez y, automáticamente, se adaptarán a diferentes lugares de la interfaz de Slack, en el presente y en el futuro. Si se combinan con las nuevas y mejoradas herramientas para desarrolladores para administrar, desarrollar e implementar aplicaciones, el proceso de desarrollo de aplicaciones de Slack será más sencillo que nunca. Aunque las funciones no están disponibles todavía para que los socios del directorio de Aplicaciones comiencen a desarrollar, puedes probarlas si te inscribes en nuestro programa beta para desarrolladores de aplicaciones de Slack privado.

Lanzamiento programado: verano de 2022

Estas innovaciones no solo te ayudarán a ofrecer una experiencia excepcional para tus usuarios, también tendrán un impacto positivo en tu rentabilidad. ¿Quieres saber más sobre estas próximas funciones? Suscríbete y recibe novedades aquí.