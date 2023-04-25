Slack Canvas ist eine neue Art, deine intelligente Produktivitätsplattform einzusetzen

Organisationen versuchen, innovativ zu sein, zu skalieren und ihr Potenzial zu verwirklichen, um den wirtschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden und ihre Produktivität zu steigern. Obwohl es mehr Tools und Möglichkeiten zum Ideenaustausch als je zuvor gibt, wird es für Teams immer schwieriger, Wissen und Teamressourcen zu verwalten, zu finden und zu teilen.

Einige dieser Informationen befinden sich bereits in Slack, z. B. Nachrichten, Apps und Workflows. Weitere Daten sind in den tausend anderen Tools und Apps, die Unternehmen tagtäglich verwenden. Darüber hinaus gibt es im Internet unzählige weitere Informationen in Form von Zeitungsartikeln, Fotos und Videos.

Damit die Arbeit tatsächlich funktioniert, sollten deine Tools dir helfen, geschäftskritisches Wissen den Personen zur Verfügung zu stellen, die es brauchen.

Im April haben wir Slack Canvas eingeführt, eine Oberfläche, mit der Teams wichtige Informationen erstellen, organisieren und teilen können – und das alles in deiner Produktivitätsplattform Slack.

Sammle und organisiere Wissen jeglicher Art

Wenn Slack der Ort ist, an dem alle zusammenarbeiten, ist Canvas der Ort, an dem Wissen gesammelt und in Teams geteilt wird. Canvases verbessern die Echtzeit-Zusammenarbeit in deinen Channels, indem sie einen permanenten Ort zum Organisieren und Teilen von Informationen jeglicher Art bieten. Sie stehen für eine neue Arbeitsweise und führen dazu, dass Teams weniger Zeit mit der Suche nach Informationen verbringen und stattdessen mehr Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben haben.

Canvases können von Text und Dateien bis hin zu Apps und Rich Media alles Mögliche umfassen. Sie können auch Link-Vorschauen enthalten, die einen Einblick in Datensysteme wie Salesforce Customer 360 geben. Egal, was du in deine Canvases einbindest, alles wird in einer einzigen Ansicht dargestellt. Genau wie Channel-Inhalte in Slack können Canvases durchsucht werden, was ein organisationsweites Wissensmanagement ermöglicht.

In Verbindung mit der aktualisierten Slack-Plattform kannst du zudem codefreie Workflows in ein Canvas einbetten, was die Auffindbarkeit dieser Automatisierungen erhöht und gleichzeitig mehr Kontext für ihre Verwendung bietet. So kannst du beispielsweise einen Button zum Anfordern eines Firmentelefons oder zum Erstellen einer IT-Anfrage direkt in das Canvas mit deinen Unternehmensrichtlinien einbetten.

Führe effektive Marketingkampagnen mit externen Partnern durch Ein Marketingteam kann zusammen mit seinen Agenturpartnern ein Canvas für die Einführung eines neuen Produkts erstellen. Durch die Einbindung eines Canvas mit einem Slack Connect-Projekt-Channel schaffen Teams eine zentrale Informationsquelle, die alle Inhalte, Dateien und Daten für interne Teams und Agenturpartner sammelt. Es gibt einen Ordner für Meeting-Notizen, Link-Vorschauen mit umfangreichen Einblicken in Drittanbieter-Apps zum Teilen von Design-Visualisierungen und Salesforce-Datensätze mit relevanten Sales Cloud- und Service Cloud-Daten.

Organisiere und optimiere Teamprozesse

Canvases können nicht nur für alles, woran du arbeitest, erstellt werden, sondern sie können mit jedem Channel oder jeder Unterhaltung verknüpft werden, um Informationen zu zentralisieren und die Abstimmung zu verbessern. Hier können Teams relevante, immer verfügbare Inhalte zum Thema speichern, auf die jederzeit verwiesen werden kann oder die aktualisiert werden können. Ein Canvas ist ein guter Ort, um:

✅ Aktionselemente zu verfolgen

📓 Meeting-Notizen zu protokollieren

🔗 Relevante Links und Ressourcen zu teilen

❓ Eine Übersicht für den Channel mit FAQs zu erstellen

🧑‍💻 Die wichtigsten Stakeholder:innen der Unterhaltung und ihre Zuständigkeiten aufzulisten

Optimiere Vertriebsabläufe für noch effektiveres Arbeiten Vertriebsteams können einen Kunden-Account-Channel mit einem entsprechenden Canvas einrichten, den das gesamte Account-Team nutzen kann, um optimal abgestimmt zu bleiben. Dort können die Teammitglieder etwa Links zu wichtigen Dateien und anderen Canvases, wie z. B. Account-Pläne und Briefing-Notizen von Führungskräften, sowie eine kuratierte Liste relevanter Channels teilen, die bei der Arbeit mit dem Account nützlich sind. Auch Opportunity-Daten sowie Nutzungs- und Ausgabendaten aus Salesforce Sales Cloud können automatisch in ein Canvas integriert werden. Mit Canvas können Vertriebsteams alle Beteiligten auf dem Laufenden halten, sodass sich die Mitarbeitenden schneller auf den Abschluss von Deals konzentrieren können.

Nutze das kollektive Wissen deines Teams optimal

Die intelligente Produktivitätsplattform von Slack ist auf Zusammenarbeit ausgerichtet und Canvas ist es auch. Mit den integrierten nativen Funktionen für die Zusammenarbeit können Teams sicherstellen, dass ihre Wissensdatenbank immer aktuell ist und die kollektiven Ideen aller Beteiligten widerspiegelt.

Wenn es Zeit für die Zusammenarbeit ist, können Projekt-Teams ein Canvas direkt in ein Huddle einbinden, sodass es sich die Teilnehmenden gemeinsam ansehen, ihre Arbeit besprechen und Änderungen in Echtzeit vornehmen können. Während eines wöchentlichen Team-Huddles kann ein Customer Experience-Team beispielsweise Vorfallsberichte überprüfen und den Fortschritt bei den Team-Prioritäten über ein Canvas aktualisieren, das Informationen aus verschiedenen Datenquellen einbezieht.

Genauso einfach ist es, wenn die Teammitglieder individuell zusammenarbeiten möchten. Die Funktionen zum Kommentieren und Reagieren sowie der Versionsverlauf sind direkt in Canvas integriert, sodass Projekt-Teams unabhängig von Standort und Zeitzone nahtlos zusammenarbeiten können.

Wenn das Canvas zur Freigabe bereit ist, können die Teams auswählen, wer Zugriff auf die Ansicht und die Bearbeitung hat, und sie können entscheiden, an welche Channels und Personen es gesendet werden kann.

Kunden wie Garner, ein Softwareunternehmen für die Energieversorgung, nutzen Canvases bereits, um Informationen zu zentralisieren, Geschäftsstrategien zu entwerfen und Teams aufeinander abzustimmen.

Slack Canvas ist ein einfaches Tool, mit dem Kolleg:innen zusammenarbeiten, Informationen erstellen, sammeln und an die Personen weitergeben können, die sie benötigen. Wir verwenden Canvases gerne, um unsere wöchentlichen Demos neuer Produktfunktionen für das gesamte Garner-Team zu organisieren und um Aktionselemente für die Woche festzulegen. Andriy Drozd Software Developer, Garner

Verwende Canvas-Vorlagen als Einstieg in deine Inhalte

Beispiel für eine Canvas-Vorlage für das Onboarding von Mitarbeitenden

Benötigst du Hilfe bei der Organisation deines Canvas? Dafür gibt es eine Vorlage. Unsere Canvas-Galerie ist ein zentraler Ort für Vorlagen, die du schnell und einfach verwenden oder an deine Anforderungen anpassen kannst. Du kannst aus 15 Vorlagen wählen und hast so einfachen Zugriff auf vorgefertigte Vorlagen für alles – von der Erstellung von Produktbeschreibungen bis hin zu Marketingprojekten und mehr. Im Folgenden findest du einige der praktischen Vorlagen für dein Team, mit denen du die Erstellung von Inhalten beschleunigen kannst:

Onboarding von Mitarbeitenden: Ganz egal, ob du zum ersten Mal ein Onboarding-Programm zusammenstellst oder dein bestehendes Programm überarbeitest – diese Vorlage hilft dir, neue Mitarbeitende durch die ersten Tage in deiner Organisation zu führen. Diese Vorlage strukturiert den Einführungsprozess für neue Teammitglieder und zeigt auf, welche Tools sie benötigen, um in ihrer neuen Rolle Erfolge zu erzielen.

Ganz egal, ob du zum ersten Mal ein Onboarding-Programm zusammenstellst oder dein bestehendes Programm überarbeitest – diese Vorlage hilft dir, neue Mitarbeitende durch die ersten Tage in deiner Organisation zu führen. Diese Vorlage strukturiert den Einführungsprozess für neue Teammitglieder und zeigt auf, welche Tools sie benötigen, um in ihrer neuen Rolle Erfolge zu erzielen. Monatlicher Newsletter: Erstelle team- oder unternehmensweite Ankündigungen mit der Newsletter-Vorlage. Dieses Canvas unterstützt die Mitarbeitenden der internen Kommunikation dabei, Zeit zu sparen und Prozesse zu rationalisieren, indem bestehende Layouts, Platzhalter und Inhaltsblöcke genutzt werden. Gestalte deine Marke, füge deine Informationen hinzu und teile sie in einem Channel.

Erstelle team- oder unternehmensweite Ankündigungen mit der Newsletter-Vorlage. Dieses Canvas unterstützt die Mitarbeitenden der internen Kommunikation dabei, Zeit zu sparen und Prozesse zu rationalisieren, indem bestehende Layouts, Platzhalter und Inhaltsblöcke genutzt werden. Gestalte deine Marke, füge deine Informationen hinzu und teile sie in einem Channel. Plan zur Abdeckung bei Abwesenheiten: Fährst du in den Urlaub oder nimmst du eine längere Auszeit? Die Canvas-Vorlage für Abwesenheit leitet die Teammitglieder an, einen Knotenpunkt für ihre gesamte Arbeit zu erstellen und diesen in Channels und DMs zu teilen. Du kannst Slack-Profile von Teammitgliedern hinzufügen, um schnell mit ihnen in Kontakt zu treten, und Unterhaltungen direkt im Canvas für Abwesenheit beginnen. Da diese Informationen jederzeit verfügbar sind, geht die Arbeit auch dann weiter, wenn du nicht da bist.

Fährst du in den Urlaub oder nimmst du eine längere Auszeit? Die Canvas-Vorlage für Abwesenheit leitet die Teammitglieder an, einen Knotenpunkt für ihre gesamte Arbeit zu erstellen und diesen in Channels und DMs zu teilen. Du kannst Slack-Profile von Teammitgliedern hinzufügen, um schnell mit ihnen in Kontakt zu treten, und Unterhaltungen direkt im Canvas für Abwesenheit beginnen. Da diese Informationen jederzeit verfügbar sind, geht die Arbeit auch dann weiter, wenn du nicht da bist. Plattform für die Vertriebsunterstützung: Ganz gleich, ob du eine zentrale Anlaufstelle für all deine Produktschulungsmaterialien schaffen oder verschiedene Teams auf eine bevorstehende Markteinführung vorbereiten möchtest – mit dieser Vorlage finden Teams zentral alles, was sie lernen müssen. Bette einen Überblick über Anleitungen in Form von Slack-Video- und Sprachnachrichten ein, verlinke deine Präsentationen und markiere relevante Stakeholder:innen. Und da all diese Inhalte direkt in Slack integriert sind, kann jeder mit einer einfachen Suche Informationen finden.

Bist du bereit für diese Vorlagen? Du kannst auf die Canvas-Galerie zugreifen, indem du auf den Tab „Canvas“ unter „Mehr“ in deiner linken Seitenleiste klickst oder indem du ein leeres Canvas in einem Channel öffnest und „Weitere Vorlagen anzeigen“ wählst.

Slack Canvas ist für dich verfügbar

Slack Canvas ist für alle Slack-Benutzer:innen verfügbar Kunden mit kostenpflichtigen Plänen haben sowohl Zugriff auf eigenständige Canvases als auch auf Canvases, die Teil von Channels und Direktnachrichten sind. Teams mit kostenlosen Plänen werden ebenfalls Zugang zu Canvases in Channels und Direktnachrichten haben. Auf slack.com/plans findest du weitere Details.

Weitere Informationen zu den ersten Schritten mit Canvases findest du in unserem Support-Center.

Bist du bereit für dein erstes Canvas? Teile gerne deine Erfahrungen mit uns. Schreibe uns auf Twitter @SlackHQ.