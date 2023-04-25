Les canevas Slack, un nouvel outil pour dynamiser votre plateforme de productivité intelligente

Face aux exigences économiques, les entreprises cherchent à innover, à se développer et à maximiser leur potentiel tout en boostant leur productivité. Les outils et les moyens pour échanger des idées n’ont jamais été aussi nombreux, mais les équipes éprouvent de plus en plus de difficultés à gérer, à identifier et à partager les connaissances et les ressources.

Certaines de ces informations figurent déjà dans Slack, que ce soit par le biais de messages, d’applications ou de flux de travail. Mais d’autres données utiles sont hébergées par des milliers d’outils et applications utilisés au quotidien par les entreprises. Par ailleurs, certaines données sont sur Internet (articles, photos ou vidéos).

Pour que le travail soit réellement productif, vos outils doivent vous permettre de transmettre ces connaissances essentielles aux personnes qui en ont besoin.

En avril, nous avons lancé les canevas Slack. Dans ce nouvel espace, les équipes peuvent créer, organiser et partager les informations essentielles, tout cela au sein de Slack, votre plateforme de productivité intelligente.

Regroupez et organisez toutes sortes de connaissances

Si le monde du travail est sur Slack, les connaissances sont créées et partagées à travers les équipes grâce aux canevas. Les canevas offrent un espace permanent dans lequel vous pouvez organiser et partager tous types d’informations. Ils améliorent ainsi votre collaboration en temps réel dans les canaux. Cette nouvelle façon de travailler permettra aux équipes de passer moins de temps à rechercher des informations pour se consacrer davantage à leurs tâches prioritaires.

Les canevas peuvent intégrer tout type de contenu, comme du texte, des fichiers, des applications ou bien encore des contenus Rich Media. Ils peuvent inclure des développements de lien pour un aperçu de vos systèmes d’archivage tels que Salesforce Customer 360. Quel que soit le contenu de vos canevas, tout s’affiche dans une vue unique. Et comme dans les canaux Slack, vous pouvez effectuer des recherches dans les canevas pour mieux gérer les connaissances à travers l’entreprise.

Lorsque les canevas sont associés à la nouvelle plateforme Slack, vous pouvez même y intégrer des flux de travail sans code, augmentant ainsi la visibilité de ces automatisations tout en fournissant davantage de contexte quant à leur utilisation. Par exemple, vous pouvez intégrer un bouton afin de demander un numéro de téléphone professionnel ou de créer une demande informatique, et ce directement dans le canevas contenant votre politique d’entreprise.

Des campagnes marketing efficaces avec des partenaires externes Une équipe marketing peut créer un canevas dans le cadre du lancement d’un nouveau produit avec son agence partenaire. En associant un canevas à un canal de projet Slack Connect, les équipes créent une source unique d’information permettant de suivre l’ensemble du contenu, des fichiers et des données des équipes internes et des agences partenaires. Vous pouvez ajouter une section consacrée aux notes de réunion, des développements de liens avec un aperçu enrichi des applications tierces pour partager des maquettes de conception, ou bien encore des archives Salesforce contenant des données pertinentes provenant de Sales Cloud et de Service Cloud.

Des processus d’équipe organisés et simplifiés

Non seulement les canevas peuvent être créés pour n’importe quel élément sur lequel vous travaillez, mais ils peuvent également être associés à un canal ou à une conversation afin de centraliser les informations et de favoriser la cohérence. Les équipes peuvent y stocker de manière permanente du contenu pertinent sur un sujet qui peut être consulté ou mis à jour à tout moment. Cet espace est idéal pour :

✅ suivre des tâches ;

📓 enregistrer des notes de réunion ;

🔗 partager des ressources et des liens pertinents ;

❓ créer une vue d’ensemble pour le canal avec des questions fréquentes ;

🧑‍💻 lister les parties prenantes clés dans la conversation ainsi que leurs responsabilités.

Des opérations commerciales simplifiées pour une efficacité d’équipe optimisée Les équipes commerciales peuvent créer un canal de compte client en y associant un canevas que l’ensemble de l’équipe de compte pourra utiliser afin de rester coordonnée. Celui-ci peut inclure des liens vers d’importants fichiers ou d’autres canevas, comme des projets clients et des comptes rendus de réunion des dirigeants, ainsi qu’une liste de canaux pertinents que l’équipe devra consulter afin de gérer correctement le compte en question. Vous pouvez même inclure automatiquement des informations relatives aux opportunités ainsi que des données d’utilisation et de dépenses de Salesforce Sales Cloud dans un canevas. Les canevas permettent aux équipes commerciales de rester sur la même longueur d’onde. De cette façon, les commerciaux peuvent davantage se consacrer à la négociation de contrats.

Tirez parti des connaissances collectives de votre équipe

À l’instar de la plateforme de productivité intelligente de Slack, les canevas sont centrés sur la collaboration. Grâce à des fonctionnalités de collaboration natives intégrées, les bases de connaissances des équipes sont toujours à jour et reflètent les idées de chaque membre.

Lors des phases de collaboration, les équipes peuvent intégrer un canevas dans un appel d’équipe, ce qui permet une consultation collective, une discussion en direct et des modifications en temps réel. Par exemple, dans le cadre d’un appel d’équipe hebdomadaire, une équipe en charge de l’expérience client peut examiner des rapports d’incident et effectuer une mise à jour de ses priorités à partir d’un canevas qui centralise les données de différentes sources.

C’est aussi simple que la collaboration des membres en fonction de leur disponibilité. Les commentaires, les réactions et l’historique des révisions sont également intégrés dans les canevas, ce qui permet aux équipes de collaborer de façon fluide, peu importe leur localisation et leur fuseau horaire.

Lorsque le canevas est prêt à être partagé, les équipes peuvent spécifier les personnes autorisées à le consulter et à le modifier. Elles peuvent également définir les canaux et les personnes pouvant le recevoir.

Des clients comme Garner, une entreprise informatique spécialisée dans l’approvisionnement énergétique, s’appuient déjà sur les canevas pour centraliser des informations, élaborer des stratégies commerciales et assurer la cohérence entre leurs équipes.

Les canevas Slack sont un outil simple qui permet aux collègues de collaborer, de créer, de collecter et de partager des informations avec les personnes qui en ont besoin. Nous aimons utiliser des canevas afin d’organiser les démonstrations hebdomadaires des nouvelles fonctionnalités de nos produits pour l’ensemble de l’équipe Garner, ainsi que pour organiser les tâches de la semaine. Andriy Drozd Développeur de logiciels, Garner

Lancez-vous dans la création de contenus grâce aux modèles de canevas

Exemple de modèle de canevas pour l’intégration des nouveaux employés

Vous avez besoin d’aide pour organiser vos canevas ? Il y a un modèle pour ça. Dans la galerie de canevas, vous trouverez 15 modèles utilisables rapidement tels quels ou personnalisables selon vos besoins. Vous avez ainsi à votre disposition des canevas préconfigurés, que vous souhaitiez concevoir des fiches produits, rédiger des descriptifs de projet marketing, etc. Voici quelques-uns des modèles pratiques déjà disponibles dont votre équipe peut se servir pour commencer à créer des contenus :

Intégration des collaborateurs : Que vous conceviez votre tout premier programme d’intégration ou que vous révisiez votre programme existant, ce modèle de canevas vous aidera à guider vos nouvelles recrues durant leurs premières journées au sein de votre organisation. Ce modèle structure le processus d’intégration des nouveaux membres de votre équipe et présente les outils nécessaires pour qu’ils puissent réussir dans leur nouveau rôle.

Que vous conceviez votre tout premier programme d’intégration ou que vous révisiez votre programme existant, ce modèle de canevas vous aidera à guider vos nouvelles recrues durant leurs premières journées au sein de votre organisation. Ce modèle structure le processus d’intégration des nouveaux membres de votre équipe et présente les outils nécessaires pour qu’ils puissent réussir dans leur nouveau rôle. Newsletter mensuelle : Utilisez ce modèle de newsletter pour vos annonces, qu’elles soient réservées à votre équipe ou destinées à toute l’entreprise. Ce canevas permet à l’équipe Communication interne de gagner du temps et de rationaliser les processus en tirant parti des mises en page, des espaces réservés et des blocs de contenus existants. Appliquez le style de votre marque, ajoutez vos informations et partagez le canevas dans un canal.

Utilisez ce modèle de newsletter pour vos annonces, qu’elles soient réservées à votre équipe ou destinées à toute l’entreprise. Ce canevas permet à l’équipe Communication interne de gagner du temps et de rationaliser les processus en tirant parti des mises en page, des espaces réservés et des blocs de contenus existants. Appliquez le style de votre marque, ajoutez vos informations et partagez le canevas dans un canal. Forfait de prise en charge Absent(e) : Vous partez en congé quelques jours ou pour une période prolongée ? Le modèle de canevas Absent(e) permet de créer un espace dans lequel votre équipe peut centraliser toutes ses tâches et les partager dans des canaux ou par messages directs. Vous pouvez ajouter les profils Slack de vos collègues pour les contacter rapidement et lancer des conversations directement dans le canevas Absent(e). Ces informations étant facilement accessibles, le travail avance en votre absence.

Vous partez en congé quelques jours ou pour une période prolongée ? Le modèle de canevas Absent(e) permet de créer un espace dans lequel votre équipe peut centraliser toutes ses tâches et les partager dans des canaux ou par messages directs. Vous pouvez ajouter les profils Slack de vos collègues pour les contacter rapidement et lancer des conversations directement dans le canevas Absent(e). Ces informations étant facilement accessibles, le travail avance en votre absence. Centre d’activation des ventes : Que vous souhaitiez rassembler toutes vos ressources d’activation de produits ou informer différentes équipes du lancement prochain d’un produit, ce modèle vous permettra de centraliser toutes les informations que votre équipe doit connaître. Intégrez des guides sous forme de clips Slack pour offrir à vos équipes un aperçu, fournir des liens vers vos présentations et présenter les parties prenantes pertinentes. L’ensemble de ce contenu étant hébergé dans Slack, tous les utilisateurs peuvent trouver ces informations en effectuant une simple recherche.

Prêt à utiliser ces modèles ? Pour accéder à la galerie de canevas, cliquez sur l’onglet « Canevas » sous « Plus» dans la barre latérale de gauche, ou ouvrez un canevas vide dans un canal et sélectionnez « Voir plus de modèles ».

Les canevas Slack sont à présent disponibles

Les canevas Slack sont disponibles pour tous les utilisateurs Slack. Les clients disposant de forfaits payants ont accès aux canevas autonomes ainsi qu’aux canevas intégrés dans les canaux et les messages directs. Les équipes disposant du forfait gratuit peuvent également profiter des canevas dans les canaux et les messages directs. Rendez-vous sur slack.com/plans pour en savoir plus.

Pour faire vos premiers pas avec les canevas, consultez notre centre d’assistance.

Envie de nous présenter votre superbe canevas ? Nous serions ravis de le découvrir. Envoyez-nous un tweet à @SlackHQ.