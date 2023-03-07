[Slack People 2탄] Slack의 가치를 알리는 Slack 미드마켓 한국 영업 팀

규모를 불문하고 많은 조직이 협업 툴을 적극적으로 사용하고 있습니다. Slack은 그 열풍의 중심에서 조직의 생산성을 높이는 일등 공신으로 큰 사랑을 받고 있습니다. 이처럼 Slack이 다양한 조직에서 활약할 수 있었던 것은 스타트업부터 유니콘 기업, 중소기업, 중견기업에 이르기까지 크고 작은 규모의 국내 기업에 Slack의 가치를 알리고 있는 미드마켓(Mid-market) 한국 영업 팀의 노고 덕분입니다.

고객 최접점에서 Slack의 가치를 전파하다

이메일과 유선 전화로 잠재 고객에게 Slack의 필요성을 알리는 BDR(Business Development Representative) 팀의 임무가 끝나면, 이제부터 본격적으로 미드마켓 영업 팀이 나설 차례입니다. Slack 솔루션의 도입을 고민하는 조직을 만나 대면 컨설팅을 진행하고, 최종적으로 계약을 성사하는 것이 바로 미드마켓 영업 팀의 역할입니다. 미드마켓 영업 팀은 Slack을 단순한 메신저 툴의 하나로 여기는 잠재 고객이 고정관념을 깨고 Slack을 도입하도록 다양한 노력을 기울입니다.

💁‍♂️Josh: Slack을 단순한 메신저라고 여기고 도입을 망설이는 잠재 고객의 인식을 바꾸는 것이 저희의 과제 중 하나입니다. 한국에서는 사람들이 보편적으로 사용하는 메신저 툴이 존재하다 보니, Slack을 메신저라고 생각하시는 경우가 특히 더 많은 것 같아요. 그래서 저희는 Slack을 메신저가 아닌 기업 문화의 중심이 되는 생산성 프로덕트라고 소개하고 있습니다. Slack은 기업이 사용하는 수많은 소프트웨어와 툴을 하나의 플랫폼 위에 얹어서 효율성을 극대화하는 생산성 툴이니까요.

🙋Dongkyun: 맞습니다. 일례로 Slack은 일반적인 다른 협업 툴과 달리 양방향으로 작동합니다. Slack에서는 단순히 통합한 앱의 알림만 받아볼 수 있는 것이 아니라 피드백 댓글을 달거나 일정을 변경하는 등의 다양한 상호작용이 가능하죠. 그뿐만 아니라 플랫폼 역할을 강조하며 인식의 전환을 유도하기도 합니다. 사전에 고객사마다 가지고 계신 고충(pain point)들을 충분히 파악한 다음, 직접 고객을 만나는 첫 미팅 자리에서부터 고객사별 비즈니스 상황에 맞춰 왜 Slack이어야만 하는지를 알려드리려고 노력하죠.

미드마켓 영업 팀의 고객 관리는 계약 성사에서 끝나지 않습니다. CS팀의 한정된 리소스를 보완해 미드마켓 고객들이 Slack을 더 잘 사용할 수 있도록 기초적인 Slack 워크스페이스 구축을 지원하기도 하고, Slack을 성공적으로 활용하고 있는 고객 사례를 소개하는 Why Slack 웨비나를 개최하기도 합니다. 이러한 노력이 결실을 보는 순간은 Slack을 도입한 후 회사가 달라졌다는 고객들의 소중한 피드백을 들을 때입니다. 고객의 피드백은 미드마켓 영업 팀을 앞으로 나아가게 하는 힘이 되어줍니다.

💁‍♂️Josh: 사내에서 사용하는 메신저 툴이 있는데도 플랫폼으로서의 Slack에 매력을 느껴 중복으로 협업 툴을 도입한 조직이 있었습니다. Slack이 수평적이고 투명한 해당 조직의 문화와 만나 좋은 시너지를 내고 있다는 이야기를 들었을 때, 정말 보람차고 뿌듯했어요.

Slack Connect로 고객과 신속한 실시간 소통하고, Slack 활용법 전파

대부분의 시간을 고객과 소통하며 일하는 미드마켓 영업 팀의 하루에서 Slack Connect는 절대 빼놓을 수 없는 핵심 기능입니다. 미드마켓 영업 팀은 이메일이나 전화 대신 고객사별 Slack Connect 채널을 이용해 소통하는 효율적인 업무 프로세스를 수립했습니다. 그 밖에도 리소스 큐레이팅 기능인 Slack 캔버스를 통해 미팅 로그와 계약 프로세스를 공유하고, 원격으로 근무하고 있는 팀원들과는 허들로 소통하며 신속하게 의사결정을 하고 있습니다.

🙋Dongkyun: Slack Connect는 고객과 실시간으로 소통하기에 최적의 기능입니다. 궁금증이나 이슈가 있을 때마다 Slack 내에서 빠른 응답이 가능하죠. 영업 팀과 빠르게 소통하기를 원하는 고객분들이 이런 부분에서 만족감을 많이 느끼고 계십니다.저희뿐만 아니라 어떤 조직의 영업 팀에서 일하는 분들이라도 Slack Connect를 유용하게 활용하실 수 있다고 생각합니다.

많은 예비 고객을 만나는 영업 팀은 때로 Slack 직원들보다 Slack의 기능을 더 많이 알고, 더 잘 활용하는 조직을 만나기도 합니다. 복잡한 코딩 없이도 반복적인 업무 프로세스를 단순화할 수 있는 워크플로나 리마인더, 알림, 사용자 지정 응답 등으로 업무의 편의를 높이는 Slackbot의 활용법을 꿰고 있는 조직을 만날 때면 절로 감사한 마음이 차오릅니다. 하지만 영업 팀은 여기서 그치지 않고 Slack이 익숙한 고객들에게도 더 획기적이고 혁신적인 Slack 활용법을 알려드리기 위해 항상 머리를 맞대고 고민합니다.

💁‍♂️Josh: 이미 Slack을 잘 사용해주시는 고객분들이 많으시지만, 더 성숙하게 Slack을 활용하실 수 있도록 Slack 검색 기능의 숨겨진 팁을 알려드리고 싶어요. Slack의 검색 기능은 굉장히 고도화되어 있습니다. 대화 내용을 검색할 수 있는 것은 기본이고, 파일명, 파일의 내용, 심지어는 동영상까지도 검색이 가능해요. Slack 채널에 동영상을 업로드하면 자동으로 동영상의 스크립트가 생성되고, 검색 기능은 해당 스크립트의 내용까지 읽어낸답니다.

자유로운 질문과 피드백이 가능한 공개 채널 문화

Slack은 고객에게 공개 채널을 사용할 것을 적극적으로 권장합니다. 워크스페이스의 모든 멤버가 참여할 수 있는 공개 채널은 조직의 투명성을 높이는 데 기여하기 때문입니다. Slack의 조직 구성원들 역시 거의 모든 상황에서 공개 채널을 사용해 소통합니다. 공개 채널에서는 언제든지 의견을 낼 수 있고, 누구든지 다른 사람의 의견을 참고할 수 있습니다. Slack 조직에는 심지어 Slack의 리더십 팀을 직접 멘션해 질문을 보낼 수 있는 공개 채널도 있습니다.

🙋Dongkyun: Slack 조직은 정말 투명하다고 말씀드리고 싶어요. 전 직원이 속해 있는 공개 채널이 매우 많습니다. 꼭 채널에 참여하지 않아도 모든 정보를 확인할 수 있죠. 모든 조직 구성원과 동등하게 업무할 수 있는 환경, 마음만 먹으면 무궁무진한 정보를 습득할 수 있는 환경 덕분에 소속감도 많이 높아졌어요.

직급 체계가 없는 Slack 조직 내에서는 피드백도 일사천리로 이뤄집니다. 한국에서는 공개적인 공간에서 받는 상사, 동료 혹은 팀원의 피드백을 불편하게 여기는 사람들이 많습니다. 하지만 한국에서 근무하고 있는 Slack 직원들은 실리콘 밸리의 정체성을 유지하며 피드백을 있는 그대로 받아들이는 본사의 조직 문화를 따르고 있습니다. 이러한 문화는 Slack이 비즈니스의 성장만큼 조직 구성원 개개인의 성장을 중시하기에 가능한 일입니다.

💁‍♂️Josh: Slack은 한국 오피스 창립 이후 지금까지 실리콘 밸리의 정체성을 그대로 유지하고 있어요. 영화나 드라마에서 보던 실리콘 밸리 IT 기업의 문화와 동일합니다. 그렇기 때문에 한국에서도 더 빠른 성장을 일궈낼 수 있었던 것이 아닌가 싶습니다. Slack의 조직 문화에 굉장히 만족하며 다니고 있습니다.

Slack의 미드마켓 한국 영업 팀은 Slack이 한 번 복용하기 시작하면 쉽게 끊기 어려운 영양제와 같다고 말합니다. 한 번도 써보지 않은 사람은 있어도 한 번 써본 후에는 쓰기 전으로 돌아가기가 어렵기 때문입니다. 그래서 미드마켓 영업 팀은 꾸준히 신규 고객을 창출해 더 많은 Slack의 팬을 만드는 것을 목표로 삼고 있습니다. Slack의 가치를 사랑하는 사람들이 이직이나 전직을 하더라도 Slack을 계속해서 이용할 수 있도록 말입니다. 더 많은 조직이 Slack을 사용하는 미래를 위해, 미드마켓 영업 팀의 두 영업 대표는 오늘도 Slack의 가치를 알리기 위해 길을 나섭니다.