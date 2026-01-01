리더가 AI 에이전트를 활용해 직원 생산성 역설을 극복하는 방법

귀사는 AI 기반 생산성 도구를 통해 투자 수익률을 얻고 있나요? 아니면 팀원들이 연결되지 않은 수많은 앱과 복잡성에 압도당하고 있나요?

Slack의 의뢰로 진행된 Forrester Consulting 컨설팅의 최신 연구 결과를 확인해 보세요. 이 연구는 조직이 생산성 역설을 어떻게 극복할 수 있는지를 보여줍니다.

600명 이상의 기술 리더를 대상으로 한 설문조사에서 다음과 같은 사실이 드러났습니다.

78%는 생산성 도구에서 기대하는 투자 수익률을 체감하지 못하고 있습니다.

74%는 직원들이 여러 플랫폼을 넘나들며 검색하는 데 시간을 낭비한다고 응답했습니다.

42%는 AI 도구로 기대한 성과를 얻지 못했습니다.

직원 중 AI를 효과적으로 사용하는 비율은 단 51%에 불과합니다.

AI 에이전트는 측정 가능한 비즈니스 성과를 실현하는 핵심입니다. 효과적으로 활용할 경우 AI 에이전트는 워크플로를 간소화하고, 데이터를 중앙 집중화하며, 작업을 자동화하고, 직원들이 더 빠르고 스마트한 의사결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.

AI 에이전트는 팀이 일하고 협력하며 성과를 내는 방식을 근본적으로 변화시키는 혁신적인 전환점입니다. 연된 의사결정과 분산된 시스템은 단순히 시간만 낭비하는 것이 아니라 경쟁력까지 잃게 만듭니다.

연구 보고서를 다운로드하여 과장된 홍보를 가려내고, 기술 스택을 통합하며, 팀의 역량을 강화하고, 오늘 바로 AI를 실질적인 성과로 전환하는 방법을 알아보세요.