CCPA(캘리포니아 소비자 개인정보 보호법) FAQ

개인정보 보호를 위한 지속적인 노력

Slack은 Slack 고객과 사용자가 CCPA(캘리포니아 소비자 개인정보 보호법)에 따른 권리를 이해하고 CCPA에 의거하여 권리를 행사할 수 있도록 하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이 페이지에서는 CCPA에 따른 Slack의 역할과 의무를 명확히 설명하고 고객이 규정 준수 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되는 추가 정보를 제공합니다.

Slack은 캘리포니아 소비자 개인정보 보호법을 어떻게 준수하나요?

Slack은 CCPA(캘리포니아 소비자 개인정보 보호법)를 준수할 뿐만 아니라 고객도 CCPA를 준수하도록 지원합니다. 엔터프라이즈 협업 도구 제공업체로서 Slack은 기본적으로 CCPA를 준수하는 서비스 제공업체입니다. CCPA 준수와 관련된 Slack의 약속에 대해서는 개인정보 처리방침에서 자세히 알아볼 수 있습니다.

고객이 CCPA 준수 의무 사항을 충족하도록 돕기 위해 다음과 같은 데이터 관리 도구 몇 가지를 제공하고 있습니다.

가져오기 및 내보내기 도구. 기업 및 조직은 Slack 도구를 사용하여 고객 데이터에 액세스하고 이를 가져오고 내보낼 수 있습니다.

프로필 삭제 도구. 이 도구를 통해 고객은 이름과 이메일 주소 등의 개인 정보를 Slack 계정에서 삭제해 달라는 사용자의 요청에 응답할 수 있습니다.

워크스페이스 설정 페이지. 이 워크스페이스 정보 페이지에서 워크스페이스의 플랜 및 설정을 확인할 수 있으며, 워크스페이스를 관리하는 관리자에게 연락할 수도 있습니다.

CCPA(캘리포니아 소비자 보호 강령): 지표 공개: CCPA 요구 사항에 따라, Slack은 받은 권리 요청과 그 요청을 처리하는 방법에 대한 투명성을 제공하기 위해 다음과 같은 지표를 게시했습니다.

Slack은 어떤 종류의 개인 정보를 수집하나요?

Slack의 개인정보 처리방침에 Slack이 수집하는 데이터에 대한 설명이 나와 있습니다. 데이터가 고객 데이터 및 기타 정보와 같은 두 개의 고유한 범주에 따라 어떻게 정의되는지 이해하는 것이 중요합니다.

“고객 데이터”는 메시지, 파일 또는 서비스에 제출된 기타 콘텐츠를 의미합니다. 이 데이터는 워크스페이스 주 소유자를 대신하여 Slack의 개인정보 처리방침에 따라 수집되며, Slack은 고객 데이터의 처리자(서비스 제공자)이며 고객은 통제자입니다.

‘기타 정보’는 Slack 서비스 사용을 통해 Slack이 수집, 생성 및/또는 수신하는 데이터(관련 데이터 또는 기타 보완 데이터를 포함)를 나타냅니다. Slack은 서비스를 운영하는 데 있어 당사의 적법한 이익을 도모하는 데 기타 정보를 이용합니다. Slack은 기타 정보의 통제자입니다.

고객이 수집, 유지 관리, 판매 또는 공개할 수 있는 워크스페이스의 고객 데이터와 관련된 특정 범주의 개인 정보에 대해서는 워크스페이스 주 소유자에게 문의해 주세요. 주 소유자가 누구인지 모르는 경우 이 워크스페이스 정보 페이지를 방문하여 확인해 보세요.

Slack이 수집하고 통제하는 기타 정보의 구체적인 범주에 대해서는 개인정보 처리방침을 참조하거나 privacy@slack.com으로 문의해 주세요.

Slack은 CCPA를 준수하면서 처리자 또는 서비스 제공자로서의 의무를 어떻게 이행하고 있나요?

Slack은 고객 서비스 약관 또는 MSA(Master Service Agreement)를 보완하는 미국용 데이터 처리 부록(Data Processing Addendum, DPA)을 고객에게 제공합니다. 이 부록은 CCPA(California Consumer Privacy Act)에 규정된 의무 및 요구 사항을 포함하고 있습니다. 계약을 이행하고 제출하는 방식에 대한 추가적인 정보와 지침을 확인하려면 데이터 처리 부록 페이지를 방문해 주세요. DPA에 대한 문의 사항이 있는 경우 dpa@slack-corp.com을 통해 해당 팀에 문의해 주세요. 하지만 DPA의 조건은 협상이 불가능하다는 점에 유의해 주세요.

서비스 제공업체로서, Slack은 고객의 CCPA 준수도 돕고 있습니다. Slack은 주 소유자의 확인된 요청에 따라 멤버 프로필 정보를 삭제함으로써 고객이 받을 수도 있는 삭제 요청을 지원합니다. 또한 Slack은 고객 데이터와 관련된 정보에 대한 멤버 요청뿐만 아니라 멤버 프로필 삭제에 대한 요청도 고객에게 전달합니다. Slack이 권리 요청을 지원하는 방식에 대한 자세한 내용에 대해서는 아래 섹션을 참조하거나 feedback@slack-corp.com을 통해 Slack에 문의해 주세요.

CCPA에 따른 소비자 권리를 행사하려면 어떻게 해야 하나요?

알 권리: 특정 제한 사항이 적용될 수 있지만, CCPA는 캘리포니아 소비자에게 Slack이 수집하는 특정 개인정보 또는 범주에 대한 자세한 내용을 알려 달라고 요청할 권리를 제공합니다. 그러한 요청을 하려면 이 양식으로 이동하거나 privacy@slack-corp.com으로 연락해 주세요. Slack은 위에 정의된 대로 기타 정보의 통제자입니다. 고객 데이터에 대한 요청에 대해서는 워크스페이스 주 소유자에게 직접 문의해 주세요. 주 소유자가 누구인지 모르는 경우 이 워크스페이스 정보 페이지를 방문하여 확인해 보세요.

삭제할 권리: 특정 제한 사항이 적용될 수 있지만, CCPA는 캘리포니아 소비자에게 개인 정보를 삭제할 권리를 제공합니다. 워크스페이스 또는 조직의 주 소유자는 Slack에 연락하여 멤버의 프로필 정보 삭제를 요청할 수 있습니다. 프로필 삭제를 요청하려면 이 양식으로 이동하거나 feedback@slack.com을 통해 Slack에 연락해 주세요. 멤버가 워크스페이스 또는 조직을 나가는 경우 해당 멤버는 주 소유자에게 자신의 프로필 정보를 삭제해 달라고 요청할 권리를 가질 수 있습니다. 프로필 정보를 삭제할 수 있는지 여부는 주 소유자가 결정해야 합니다. 프로필 삭제에 관한 자세한 내용은 고객지원센터를 방문하거나 privacy@slack.com으로 Slack에 문의해 주세요.

개인 정보 판매 거부 요청: Slack은 CCPA에 규정된 바와 같이 개인 정보를 판매하지 않으며 향후 그러한 판매를 거부할 권리를 제공하지 않은 상태에서 개인 정보를 판매하지 않을 것입니다. 사용자는 이메일 환경설정을 관리하여 행사, 프로모션 또는 기타 이메일을 거부할 수 있습니다.

소비자 요청은 CCPA에 규정된 기간 내에 처리됩니다.

확인 프로세스는 어떻게 진행되나요?

Slack은 CCPA에 따른 책임을 이행하는 것과 관련해 사용자의 신원을 확인하기 위해 합리적인 모든 예방 조치를 실행합니다. 확인 단계는 다양할 수 있습니다. Slack은 요청을 제출하는 개인과 해당 요청과 관련된 데이터 범주(고객 데이터 또는 기타 정보)를 토대로 각 요청을 평가합니다.

주 소유자가 고객 데이터 또는 정보 삭제를 요청하는 경우 Slack은 요청 처리 전에 주 소유자의 신원을 확인합니다.

Slack 워크스페이스의 멤버가 고객 데이터에 대한 액세스 또는 삭제를 요청하는 경우 Slack은 확인을 위해 워크스페이스 주 소유자에게 해당 요청을 전달합니다.

멤버 또는 주 소유자가 기타 정보를 요청하는 경우 Slack은 요청의 특성을 바탕으로 요청하는 사용자의 신원을 확인합니다.

사용자가 Slack이 서비스 제공업체로서 수집한 기타 정보 범주만을 요청했다면 Slack은 합리적으로 확신할 수 있는 정도까지만 신원을 확인하면 됩니다. 특정 정보를 제공하려면 Slack은 합리적으로 상당히 확신할 수 있는 정도까지 신원을 확인해야 합니다.

활성 Slack 사용자는 자체 비밀번호로 보호된 Slack 워크스페이스 내에서 확인할 수도 있습니다. 이전 Slack 사용자이거나 단지 웹사이트 방문자인 경우 해당 사실을 Slack에 알려주면 Slack은 다른 정보를 이용하여 해당 사용자를 확인합니다.

확인 프로세스를 시작하려면 privacy@slack.com으로 Slack에 연락해 주세요. 그러면 확인 프로세스를 안내받을 수 있습니다.

추가 문의 사항이 있을 경우 어디에 문의해야 하나요?

추가적인 CCPA 관련 문의에 대해서는 privacy@slack.com으로 Slack에 문의해 주세요. 일반적인 문의는 문의하기 페이지를 이용해 주세요.