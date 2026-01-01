Preguntas frecuentes sobre la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA)

Nuestro compromiso permanente con la privacidad

Nos comprometemos a ayudar a los clientes y usuarios de Slack a entender y ejercer sus derechos conforme a la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA). En esta página, explicamos el rol y las obligaciones de Slack según la CCPA y brindamos información adicional para ayudar a nuestros clientes a satisfacer sus necesidades de cumplimiento.

De qué manera Slack cumple con la Ley de Privacidad del Consumidor de California.

Slack cumple con la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA) y respalda el cumplimiento de la CCPA por parte de nuestros clientes. Como proveedor de herramientas de colaboración empresarial, Slack es, ante todo, un proveedor de servicios de conformidad con la CCPA. Puedes leer más sobre el compromiso de Slack con el cumplimiento de la CCPA en nuestra Política de privacidad

Para ayudar a nuestros clientes a cumplir con sus obligaciones de cumplimiento con la CCPA, ofrecemos varias herramientas de administración de datos, que incluyen las siguientes:

Herramientas de importación y exportación. Las empresas y organizaciones pueden acceder a los Datos del cliente e importarlos y exportarlos mediante las herramientas de Slack.

Herramienta de eliminación de perfil. Esta herramienta ayuda a los clientes a responder a las solicitudes de los usuarios relacionadas con la eliminación de información personal (como nombres y direcciones de correo electrónico) de una cuenta de Slack.

Página de ajustes del espacio de trabajo. La página Acerca de este espacio de trabajo te permite ver los ajustes y el plan de tu espacio de trabajo, así como ponerte en contacto con un administrador que controle el espacio de trabajo.

te permite ver los ajustes y el plan de tu espacio de trabajo, así como ponerte en contacto con un administrador que controle el espacio de trabajo. Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA): divulgación de métricas. De conformidad con los requisitos de la CCPA, publicamos métricas para ofrecer transparencia en el ámbito de las solicitudes de derechos que recibimos y en el modo en que manejamos esas solicitudes.

¿Qué tipo de información personal recopila Slack?

En nuestra Política de privacidad, describimos los datos que recopila Slack. Es importante comprender cómo definimos esos datos en dos categorías distintas: Datos del cliente y Otra información.

"Datos del cliente" se refiere a mensajes, archivos u otro contenido enviado al Servicio. Estos datos se recopilan en nombre del propietario principal del espacio de trabajo, y, de acuerdo con nuestra Política de privacidad, Slack es un procesador (proveedor de servicios) de Datos del cliente y el Cliente es el controlador.

"Otra información" se refiere a los datos que Slack recopila, genera o recibe a partir del uso del servicio de Slack, incluidos los datos relacionados u otros datos complementarios. Slack usa Otra información en fomento de nuestros legítimos intereses a la hora de manejar nuestros Servicios. Slack es el controlador de Otra información.

Para consultas sobre las categorías específicas de información personal relacionadas con los Datos del cliente en tu espacio de trabajo que el Cliente puede recopilar, conservar, vender o divulgar, comunícate con tu propietario principal del espacio de trabajo. ¿No sabes quién es el propietario principal? Visita la página Acerca de este espacio de trabajo para averiguarlo.

Para las categorías específicas de Otra información recopilada y controlada por Slack, consulta nuestra Política de privacidad o escríbenos a privacy@slack.com

¿Cómo cumple Slack sus obligaciones como Procesador de datos o Proveedor de servicios en virtud de la CCPA?

Slack también ofrece un Anexo de procesamiento de datos específico para EE. UU. que complementa los Términos de servicio del cliente o cualquier acuerdo de suscripción principal (MSA, por sus siglas en inglés). Este anexo incorpora las obligaciones y requisitos que establece la CCPA. Visita la página Anexos de procesamiento de datos para obtener más información e instrucciones sobre cómo ejecutar y enviar el acuerdo. Si tienes preguntas específicas sobre el Anexo de procesamiento de datos (DPA, por sus siglas en inglés), escribe a dpa@slack-corp.com para comunicarte con nuestro equipo. Sin embargo, ten en cuenta que los términos de nuestro DPA no son negociables.

Como proveedor de servicios, Slack también ayuda a sus Clientes a cumplir con la CCPA. Slack ayudará con cualquier solicitud de eliminación que los Clientes puedan recibir al borrar la información del perfil del miembro, tras recibir una solicitud verificada de un propietario principal. Slack también transmitirá al cliente las solicitudes de información relacionadas con los Datos del cliente, así como cualquier solicitud que reciba para la Eliminación del perfil del miembro. Para obtener más detalles sobre cómo Slack ayuda con las solicitudes de derechos, consulta la sección más abajo o escribe a feedback@slack-corp.com.

¿Cómo ejerzo mis derechos como consumidor en virtud de la CCPA?

Derecho a saber: Sujeto a ciertas limitaciones, la CCPA proporciona a los consumidores de California el derecho de solicitar más detalles sobre las categorías de información o la información personal específica que recopilamos. Para realizar una solicitud de este tipo, visita este formulario o escríbenos a privacy@slack-corp.com. Ten en cuenta que Slack es el controlador de Otra información tal como se definió anteriormente. Para solicitudes de Datos de clientes, dirige tu consulta al propietario principal del espacio de trabajo. ¿No sabes quién es el propietario principal? Visita la página Acerca de este espacio de trabajo para averiguarlo.

Sujeto a ciertas limitaciones, la CCPA proporciona a los consumidores de California el derecho de solicitar más detalles sobre las categorías de información o la información personal específica que recopilamos. Para realizar una solicitud de este tipo, visita este formulario o escríbenos a privacy@slack-corp.com. Ten en cuenta que Slack es el controlador de Otra información tal como se definió anteriormente. Para solicitudes de Datos de clientes, dirige tu consulta al propietario principal del espacio de trabajo. ¿No sabes quién es el propietario principal? Visita la página Acerca de este espacio de trabajo para averiguarlo. Derecho a la eliminación: sujeto a ciertas limitaciones, la CCPA proporciona a los consumidores de California el derecho de eliminar su información personal. El propietario principal de un espacio de trabajo o de una organización puede contactar a Slack y solicitar que se elimine la información del perfil de un miembro. Para realizar una solicitud de eliminación de perfil, visita este formulario o escríbenos a feedback@slack.com. Cuando los miembros abandonan un espacio de trabajo o una organización, pueden tener derecho a solicitar que el propietario principal borre la información de su perfil. El propietario principal es responsable de decidir si es necesario eliminar dicha información. Para obtener más detalles sobre cómo borrar un perfil, visita nuestro Centro de ayuda o escríbenos a privacy@slack.com.

sujeto a ciertas limitaciones, la CCPA proporciona a los consumidores de California el derecho de eliminar su información personal. El propietario principal de un espacio de trabajo o de una organización puede contactar a Slack y solicitar que se elimine la información del perfil de un miembro. Para realizar una solicitud de eliminación de perfil, visita este formulario o escríbenos a feedback@slack.com. Cuando los miembros abandonan un espacio de trabajo o una organización, pueden tener derecho a solicitar que el propietario principal borre la información de su perfil. El propietario principal es responsable de decidir si es necesario eliminar dicha información. Para obtener más detalles sobre cómo borrar un perfil, visita nuestro Centro de ayuda o escríbenos a privacy@slack.com. Solicitud de exclusión voluntaria de la venta de información personal: Slack no vende información personal, según se define dicho término en la CCPA, y no venderá información personal sin proporcionar un futuro derecho a renunciar a dicha venta. Puedes optar por no recibir ofertas, promociones u otros mensajes de correo electrónico al administrar tus preferencias de correo electrónico.

Las solicitudes de los consumidores se manejarán dentro de los plazos establecidos por la CCPA.

¿Cómo funciona el proceso de verificación?

Slack toma todas las precauciones razonables para verificar tu identidad en relación con el cumplimiento de sus responsabilidades en virtud de la CCPA. Los pasos de verificación pueden variar. Evaluamos cada solicitud en función de la persona que la envía y la categoría de datos relacionados con la solicitud (Datos del cliente u Otra información).

Si eres un propietario principal que realiza una solicitud de Datos del cliente o desea borrar información, verificaremos tu identidad antes de procesar la solicitud.

Si eres un miembro de un espacio de trabajo de Slack y solicitas acceder o eliminar los Datos del cliente, le enviaremos tu solicitud al propietario principal del espacio de trabajo para que la verifique.

Si eres un miembro o el propietario principal y solicitas Otra información, verificaremos tu identidad en función de la naturaleza de tu solicitud.

Si has solicitado solo las categorías de Otra información que Slack ha recopilado como proveedor de servicios, Slack solo necesita verificar la identidad hasta un nivel razonable de certeza. Para brindar información específica, Slack deberá verificar tu identidad con un nivel de certeza razonablemente alto.

Los usuarios activos de Slack, incluso, pueden realizar esta verificación dentro de tu propio espacio de trabajo de Slack protegido por contraseña. Si eres exusuario de Slack o solo un visitante del sitio web, infórmanos y utilizaremos otra información para verificar tu identidad.

Para comenzar el proceso de verificación, escríbenos a privacy@slack.com. Desde allí, te guiaremos a lo largo del proceso de verificación.

¿Con quién me comunico si tengo más preguntas?

Para consultas adicionales relacionadas con la CCPA, escríbenos a privacy@slack.com. Para consultas generales, visita nuestra página Contáctanos.