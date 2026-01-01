カリフォルニア州消費者プライバシー法（CCPA）に関するよくある質問

本書は、お客様のご参考のために作成された英語版の参考訳であり、可能な限り正確であるように努めていますが、誤りを含む可能性があることをご了承ください。英語版と齟齬がある場合、英語版の定めが優先し適用されるものとします。

Slack のプライバシーへの継続的な取り組み

Slack は、顧客やユーザーの皆さまがカリフォルニア州消費者プライバシー法（CCPA）について理解し、この法に基づく権利を行使できるよう支援する取り組みに力を注いでいます。このページでは、CCPA に基づいた Slack の役割と義務を明らかにし、顧客の皆さまがコンプライアンス要件を満たすうえで役立つ付加的な情報を記載しています。

Slack はどのようにカリフォルニア州消費者プライバシー法に準拠していますか？

Slack はカリフォルニア州消費者プライバシー法（CCPA）に準拠しており、顧客の皆さまが CCPA に準拠できるよう支援しています。企業向けコラボレーションツールのプロバイダーとして、Slack は CCPA を遵守するサービスプロバイダです。CCPA への準拠に対する Slack の取り組みについて詳しくは、プライバシーポリシーをご覧ください

顧客の皆さまが CCPA のコンプライアンス要件を満たせるよう支援するため、Slack では以下を含むデータ管理ツールを提供しています :

Slack はどのような個人情報を収集していますか？

Slack のプライバシーポリシーでは、Slack が収集するデータについて説明しています。こういったデータが Slack では「顧客データ」と「その他の情報」という 2 つのカテゴリーに基づいてどのように定義されているかをユーザーの皆さまに理解していただくことが重要だと考えています。

「顧客データ」はメッセージ、ファイルまたは本サービスに送信されたその他のコンテンツを指します。このデータはワークスペースのプライマリーオーナーに代わり、Slack のプライバシーポリシーに従って収集されます。Slack は「顧客データ」の処理者（サービスプロバイダ）であり、顧客がその管理者となります。

「その他の情報」は Slack サービスのご利用時に Slack が収集、生成、および（または）取得するデータを指します。これには関連データまたはその他の補足データが含まれます。Slack は当社サービスを運営していくうえで正当とされる利益を増進していくために「その他の情報」を使用します。Slack は「その他の情報」の管理者となります。

顧客が収集、管理、販売または開示する可能性のある、ワークスペースの「顧客データ」関連における個人情報の具体的なカテゴリーに関しては、ワークスペースのプライマリーオーナーへ直接お問い合わせください。プライマリーオーナーが不明な場合は、「このワークスペースについて」のページから確認できます。

Slack が収集・管理するその他の情報の具体的なカテゴリーについては、プライバシーポリシーを参照するか、privacy@slack.com までお問い合わせください

Slack はデータ処理者またはサービスプロバイダとして CCPA における義務をどのように履行していますか？

Slack では、ユーザー企業に対し、サービス規約や MSA を補完する、米国専用の「データ処理に関する補遺」を提供します。この補遺には、CCPA によって規定された義務と要件が組み込まれています。補遺を締結して提出する方法の詳細と手順については、「データ処理に関する補遺」ページをご覧ください。この補遺についてご不明な点があれば、dpa@slack-corp.com までお問い合わせください。ただし、Slack の「データ処理に関する補遺」の条件は譲渡不可能であることに留意してください。

Slack はサービスプロバイダとして、顧客が CCPA に準拠できるようサポートしています。Slack は、顧客が削除リクエストを受け取った際に、プライマリーオーナーによる確認済みのリクエストに応じて、メンバーのプロフィール情報を削除することにより、顧客を補佐します。また、Slack はメンバーによる「顧客データ」に関連する情報のリクエストや、メンバーのプロフィール情報の削除リクエストを受け取った際に、顧客にリクエストを転送します。Slack が権限のリクエストをサポートする方法について詳しくは、以下のセクションを確認してください。または、feedback@slack-corp.com までお問い合わせください。

CCPA のもと、消費者の権利を行使する方法を教えてください。

知る権利 : 一定の制限があるものの、CCPA のもとカリフォルニア州の消費者は Slack が収集する個人情報のカテゴリーや特定の情報についてより詳しく知るためのリクエストを行う権利を有します。このようなリクエストを行うには、こちらのフォームにアクセスするか、privacy@slack-corp.com までお問い合わせください。上記で定義されているとおり、Slack が「その他の情報」の管理者であることに留意してください。「顧客データ」のリクエストについては、ワークスペースのプライマリーオーナーに直接お問い合わせください。プライマリーオーナーが不明な場合は、「このワークスペースについて」のページから確認できます。

一定の制限があるものの、CCPA のもとカリフォルニア州の消費者は Slack が収集する個人情報のカテゴリーや特定の情報についてより詳しく知るためのリクエストを行う権利を有します。このようなリクエストを行うには、こちらのフォームにアクセスするか、privacy@slack-corp.com までお問い合わせください。上記で定義されているとおり、Slack が「その他の情報」の管理者であることに留意してください。「顧客データ」のリクエストについては、ワークスペースのプライマリーオーナーに直接お問い合わせください。プライマリーオーナーが不明な場合は、「このワークスペースについて」のページから確認できます。 削除する権利 : 一定の制限があるものの、CCPA のもとカリフォルニア州の消費者は個人情報を削除する権利を有します。ワークスペースまたはオーガナイゼーションのプライマリーオーナーは Slack に連絡して、メンバーのプロフィール情報の削除をリクエストできます。プロフィールの削除リクエストを行う場合は、このフォームにアクセスするか、feedback@slack.com までお問い合わせください。メンバーがワークスペースやオーガナイゼーションを退会する際には、プライマリーオーナーにプロフィール情報を削除するようリクエストする権利を有する場合があります。プロフィール情報を削除できるかどうかの判断はプライマリーオーナーが行います。プロフィールの削除について詳しくは、ヘルプセンターにアクセスするか、privacy@slack.com までお問い合わせください。

一定の制限があるものの、CCPA のもとカリフォルニア州の消費者は個人情報を削除する権利を有します。ワークスペースまたはオーガナイゼーションのプライマリーオーナーは Slack に連絡して、メンバーのプロフィール情報の削除をリクエストできます。プロフィールの削除リクエストを行う場合は、このフォームにアクセスするか、feedback@slack.com までお問い合わせください。メンバーがワークスペースやオーガナイゼーションを退会する際には、プライマリーオーナーにプロフィール情報を削除するようリクエストする権利を有する場合があります。プロフィール情報を削除できるかどうかの判断はプライマリーオーナーが行います。プロフィールの削除について詳しくは、ヘルプセンターにアクセスするか、privacy@slack.com までお問い合わせください。 個人情報の販売に対するオプトアウトのリクエスト : CCPA に明記されているとおり、Slack が個人情報を販売することはなく、将来的にもそのような販売からオプトアウトする権利を提供せずに個人情報を販売することはありません。また、オファー、プロモーション、その他のメールを受信しないようにメールの環境設定を変更できるようになっています。

消費者のリクエストは、CCPA に記載される時間枠内で処理されます。

認証プロセスの仕組みを教えてください。

Slack は CCPA に記載された責任を果たすうえで、すべての合理的な対策措置を講じてお客様の身元確認を行います。その確認ステップは異なる場合があります。リクエストを送信する個人とそのリクエストに関連するデータのカテゴリー（「顧客データ」または「その他の情報」）に基づいて各リクエストを評価します。

プライマリーオーナーから「顧客データ」のリクエストや情報削除のリクエストがあった場合、そのリクエストを処理する前にそのプライマリーオーナーの身元確認を行います。

Slack ワークスペースのメンバーから「顧客データ」へのアクセスや削除のリクエストがあった場合、確認のためにワークスペースのプライマリーオーナーにそのリクエストを転送します。

メンバーまたはプライマリーオーナーから「その他の情報」のリクエストがあった場合、リクエストの内容に基づいてリクエスト者の身元確認を行います。

Slack がサービスプロバイダとして収集した「その他の情報」のカテゴリーのみをリクエストしている場合は、Slack では妥当な確度でのみ本人確認を行います。特定の情報を提供するためには、Slack は適度に高い確実度のもと本人確認を行う必要があります。

アクティブな Slack ユーザーもパスワードで保護されている Slack ワークスペース内で本人確認を行うことができます。Slack を以前使っていた場合、またはウェブサイトを訪問しただけの場合は Slack までお知らせください。ほかの情報を使って本人確認を行います。

本人確認プロセスを始めるには privacy@slack.com までお問い合わせください。その後、本人確認プロセスについて詳しくご説明します。

追加の質問がある場合の問い合わせ先を教えてください。

さらに CCPA 関連の問い合わせがある場合は、privacy@slack.com までご連絡ください。一般的な質問については、Slack のお問い合わせページをご利用ください。