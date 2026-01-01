본 번역 텍스트는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 영어 버전과 일치하지 않는 부분이 있는 경우 영어 버전이 적용됩니다.

Slack은 투명하게 데이터를 수집 및 사용하고 있다고 생각합니다. 본 정책은 이러한 목적에 따라 쿠키를 사용하는 방법 및 시기에 관한 정보를 제공합니다. 본 정책에 사용되었지만 정의되지 않은 대문자 용어는 개인정보 처리방침에 규정된 의미와 동일하며, 여기에는 Slack의 정보 수집 및 사용에 대한 추가 세부사항도 포함됩니다.

쿠키란 무엇인가요?

당사에서 사용자의 컴퓨터 또는 모바일 기기로 보내는 작은 텍스트 파일로, Slack 기능을 사용하도록 해줍니다. 쿠키는 사용자의 계정 또는 브라우저마다 고유합니다. 세션 기반 쿠키는 브라우저가 열려있는 동안에만 지속되며 브라우저를 종료하면 자동으로 삭제됩니다. 반면 영구 쿠키는 사용자 또는 사용자의 브라우저가 직접 삭제하거나 만료 시기가 될 때까지 지속됩니다.

쿠키에 관한 자세한 내용은 이 사이트에서 확인하십시오.

Slack은 쿠키를 사용하나요?

예. Slack은 단일 픽셀 GIF, 웹 비콘 등의 유사한 기술을 비롯하여 세션 쿠키와 영구 쿠키를 모두 사용하고 있습니다. Slack은 Slack과 관련 계열사에서 운영하는 도메인(통칭 “사이트”)에서 자체 쿠키를 설정하고 해당 쿠키에 액세스합니다. 또한 Google Analytics와 같은 타사 쿠키를 사용합니다.

Slack은 쿠키를 어떻게 사용하나요?

일부 쿠키는 사용자의 로그인 상태와 로그인한 워크스페이스를 기억하기 위한 목적으로 사용자의 계정 및 개인 정보와 연결되어 있습니다. 다른 쿠키는 사용자의 계정에 연결되어 있지는 않지만 고유한 값을 가지고 있으며, 무엇보다도 이를 이용해 분석 및 맞춤화를 실행할 수 있습니다.

쿠키는 사용자가 사이트 방문 또는 당사 서비스 이용 시 사용자를 식별하고 환경설정을 기억하여 사용자의 설정과 일치하는 맞춤형 환경을 제공합니다. 쿠키는 또한 사용자가 보다 빠르고 안전하게 상호작용할 수 있게 해줍니다. 쿠키 표를 방문하여 자세히 알아보십시오.

사용 범주 설명 인증 당사의 서비스에 로그인하면 쿠키는 사용자에게 적절한 정보를 보여주고 사용자의 환경을 맞춤 설정하도록 지원합니다. 보안 Slack은 쿠키를 사용하여 보안 기능을 활성화하고 지원하며 악의적인 활동을 탐지해 냅니다. 환경설정, 기능 및 서비스 쿠키를 통해 사용자가 원하는 언어 및 커뮤니케이션 환경설정을 알 수 있습니다. 그 외에 당사 사이트의 양식을 보다 쉽게 작성하도록 지원하고 기능, 인사이트 및 필요에 맞춰 개인화된 콘텐츠를 제공하기도 합니다. 마케팅 Slack은 쿠키를 사용하여 마케팅 캠페인을 펼치며 그에 따른 성과를 추적할 수 있습니다(예: 사용자가 고객지원센터를 방문한 후 구매). 마찬가지로 Slack의 파트너도 쿠키를 사용해 사용자의 파트너 서비스 이용에 대한 정보를 당사에 제공할 수 있지만, 그러한 타사 쿠키의 사용에는 서비스 제공업체의 정책이 적용됩니다. 마케팅 쿠키는 Slack 웹사이트에만 국한되며 서비스에는 사용되지 않습니다. 성능, 분석 및 연구 쿠키를 사용하여 사이트 및 서비스의 성과를 파악할 수 있습니다. 또한 업무용 컴퓨터 및 모바일 기기 등 다양한 기기에서 당사 사이트와 서비스에 액세스하는 경우 로그의 생성 및 기록을 포함하여 제품, 기능 및 서비스를 이해하고 개선하며 연구하는 데 쿠키를 사용할 수 있습니다. 해당 쿠키는 Slack 웹사이트에만 국한되며 서비스에는 사용되지 않습니다.

Slack이 사용하는 타사 쿠키는 무엇인가요?

쿠키 표에서 Slack이 당사 사이트에서 사용하는 타사 쿠키 목록과 함께 기타 관련 정보를 확인할 수 있습니다. 당사는 이 표를 항상 최신 정보로 업데이트하고자 노력하지만, 쿠키, 픽셀 및 그 외 기술 정보에서 수치와 이름이 변경되는 경우도 있음을 알려드립니다. 타사 쿠키는 Slack 웹사이트에만 국한되며 서비스에는 사용되지 않습니다.

쿠키를 광고 목적으로 사용하는 경우 어떤 방식으로 사용하나요?

비콘, 픽셀, 태그와 같은 다른 광고 기술 및 쿠키를 사용하여 Slack에 관심이 있다고 판단되는 사용자에게 더욱 효과적으로 선전하여 판매를 촉진합니다. 쿠키를 통해 종합 감사, 조사 및 보고를 받고 사용자에게 콘텐츠가 표시된 시점을 확인할 수 있습니다. 해당 쿠키는 Slack 웹사이트에만 국한되며 서비스에는 사용되지 않습니다.

쿠키를 설정하지 않거나 삭제하고 싶은 경우, 또는 관심사 기반 맞춤형 광고를 중지하려면 어떻게 해야 합니까?

일부 사용자의 경우 쿠키를 사용하지 않는 것을 선호하기 때문에 대부분의 브라우저에서 사용자에게 맞춰 쿠키를 관리할 수 있습니다. 일부 브라우저에서는 사이트별로 쿠키를 관리하도록 규칙을 설정하고 사용자의 개인 정보를 보다 세부적으로 보호하고 통제할 수 있습니다. 즉, 사용자가 신뢰하는 사이트를 제외한 모든 사이트의 쿠키를 허용하지 않을 수 있습니다. 또한 아래의 설정 관리 버튼을 클릭하여 언제든지 쿠키 기본 설정 및 설정을 변경할 수 있습니다.

브라우저 제조업체는 자사 제품의 쿠키 관리에 대한 도움말 페이지를 제공합니다. 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.

그 밖의 브라우저는 브라우저 제공업체에서 제공하는 설명서를 참조하십시오.

디지털 광고 연합(Digital Advertising Alliance)을 통해 참여 중인 광고 서버가 제공하는 관심 기반 맞춤 광고를 중지시킬 수 있습니다(http://optout.aboutads.info/). 그리고 iPhone, iPad 또는 Android에서 기기 설정을 변경하여 온라인 관심 기반 맞춤 광고를 통제할 수 있습니다.

사용자가 웹 사이트 및 애플리케이션의 쿠키 설정 기능을 제한하는 경우, 사용자의 환경이 맞춤 설정되지 않아서 사용자의 전반적인 환경이 저하되거나 해당 서비스에 액세스하지 못하게 될 수 있습니다. 또한 로그인 정보와 같이 개인화된 설정을 중단할 수 있습니다.

Slack은 추적 방지 신호에 응답합니까?

당사 사이트와 서비스는 시간 경과 후 그리고 타사 웹사이트 또는 온라인 서비스에서 사용자가 벌이는 온라인 활동에 관한 개인 정보를 수집하지 않습니다. 그러므로 웹 브라우저에서 보내는 “추적 방지” 신호는 당사 사이트 및 서비스에는 적용되지 않으며 이러한 신호를 수신한 즉시 우리의 데이터 수집 및 사용 관행을 바꾸지 않습니다.