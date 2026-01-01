Política de Cookies

No Slack, acreditamos na transparência na forma que coletamos e usamos dados. Esta política apresenta informações sobre como e quando usamos cookies com essas finalidades. Os termos com iniciais em letras maiúsculas usados nesta política, mas não definidos, são explicados na Política de Privacidade, que também inclui outros detalhes sobre a coleta e o uso de informações no Slack.

O que é um cookie?

Cookies são pequenos arquivos de texto enviados por nós para seu computador ou dispositivo móvel que ativam os recursos e a funcionalidade do Slack. Eles são únicos para sua conta ou seu navegador. Os cookies baseados em sessão duram somente enquanto o navegador estiver aberto e são excluídos automaticamente quando ele é fechado. Os cookies persistentes duram até que você ou seu navegador os excluam ou até que eles expirem.

Para saber mais sobre cookies, acesse este site.

O Slack usa cookies?

Sim. O Slack usa cookies e tecnologias semelhantes, como gifs de um pixel único ou Web beacons. Usamos cookies de sessão e persistentes. O Slack define e acessa os próprios cookies nos domínios em que opera e em suas afiliadas corporativas (coletivamente, os "Sites"). Além disso, usamos cookies de terceiros, como o Google Analytics.

Como o Slack usa cookies?

Alguns cookies estão associados à sua conta e às suas informações pessoais para lembrar que você está conectado e em quais workspaces você está conectado. Os outros cookies não são ligados à sua conta, mas são únicos e nos permitem fazer análises e personalizações, entre outras ações semelhantes.

Os cookies podem ser usados para reconhecer você durante uma visita a um Site ou o uso dos Serviços, bem como lembrar de suas preferências e proporcionar uma experiência personalizada que seja consistente com suas configurações. Os cookies também tornam suas interações mais rápidas e seguras. Consulte as tabelas de cookies para saber mais.

Categorias de uso Descrição Autenticação Se você estiver conectado a nossos Serviços, os cookies poderão nos ajudar a mostrar as informações certas e personalizar sua experiência. Segurança Usamos cookies para ativar e dar suporte a recursos de segurança, além de nos ajudar a detectar atividades maliciosas. Preferências, recursos e serviços Os cookies podem nos informar qual idioma você prefere e quais são suas preferências de comunicação. Eles podem ajudar você a preencher formulários de modo mais fácil em nossos Sites. E eles também fornecem recursos, insights e conteúdo personalizado. Marketing Também usamos cookies para nos ajudar a executar campanhas de marketing e monitorar seu desempenho. Por exemplo, um usuário acessou a Central de Ajuda e depois fez uma compra. Da mesma forma, nossos parceiros podem usar cookies para nos fornecer informações sobre suas interações com os serviços deles. No entanto, o uso desses cookies de terceiros estará sujeito às políticas do prestador de serviços. Os cookies de marketing são limitados aos nossos Sites e não são usados em nossos Serviços. Desempenho, análise e pesquisa Os cookies nos ajudam a aprender sobre o desempenho de nossos Sites e Serviços. Também usamos cookies para entender, aprimorar e pesquisar produtos, recursos e serviços, incluindo a criação de logs e registros quando você acessa nossos Sites e Serviços de dispositivos diferentes, como o computador do seu trabalho ou seu dispositivo móvel. Estes cookies são limitados aos nossos Sites e não são usados em nossos Serviços.

Que cookies de terceiros o Slack usa?

Você pode encontrar uma lista de cookies de terceiros que o Slack usa em nossos Sites junto com outras informações relevantes nas tabelas de cookies. Procuramos manter esta tabela atualizada, por isso, o número e os nomes de cookies, pixels e outras tecnologias podem mudar de vez em quando. Os cookies de terceiros são limitados aos nossos Sites e não são usados em nossos Serviços.

Como os cookies são usados para fins publicitários?

Os cookies e outras tecnologias de anúncio, como beacons, pixels e tags, ajudam-nos a comercializar nossos produtos de modo eficaz para usuários que nós e nossos parceiros acreditamos que possam estar interessados no Slack. Eles também nos ajudam a obter auditoria agregada, pesquisa e relatórios, além de permitir que saibamos quando o conteúdo foi mostrado para você. Estes cookies são limitados aos nossos Sites e não são usados em nossos Serviços.

O que você pode fazer se não quiser que cookies sejam definidos ou se quiser que eles sejam removidos, ou se você não quiser o direcionamento com base em interesses?

Algumas pessoas preferem não permitir cookies, por isso, a maioria dos navegadores possibilitam gerenciar cookies conforme as suas preferências. Em alguns navegadores, você pode definir regras para gerenciar cookies de acordo com o site, possibilitando um controle mais refinado de sua privacidade. Isso significa que você pode desativar cookies de todos os sites, exceto daqueles em que confia. Também é possível alterar as preferências e configurações de cookies a qualquer momento. Basta clicar no botão Gerenciar suas configurações logo abaixo.

Os fabricantes do navegador fornecem páginas de ajuda relacionadas ao gerenciamento de cookies de seus produtos. Veja mais informações abaixo.

Para outros navegadores, consulte a documentação fornecida pelo fabricante do navegador.

Você pode cancelar o direcionamento baseado em interesses fornecido por servidores de anúncios participantes pela Digital Advertising Alliance (http://optout.aboutads.info/). Além disso, você pode mudar as configurações do dispositivo para controlar a exibição de anúncios com base em interesses on-line no seu iPhone, iPad ou Android.

Se você limitar a capacidade de sites e apps de definir cookies, sua experiência de usuário geral poderá piorar e/ou seu acesso aos serviços poderá ser interrompido porque eles não serão mais personalizados para você. Isso também pode fazer com que as configurações personalizadas, como informações de login, não sejam mais salvas.

O Slack responde a sinais Do not track (Não seguir)?

Nossos Sites e Serviços não coletam informações pessoais sobre suas atividades na Internet ao longo do tempo nem em sites de terceiros ou serviços on-line. Desse modo, os sinais "Do no track" (Não seguir) transmitidos pelos navegadores da Web não se aplicam a nossos Sites nem a nossos Serviços, e não alteramos nossa coleta de dados nem nossas práticas de uso após o recebimento de tal sinal.