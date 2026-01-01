Perguntas frequentes sobre privacidade

O Slack tem o compromisso de oferecer as informações e as ferramentas de que você precisa para cumprir obrigações relacionadas a dados e privacidade. A seguir, você encontrará recursos relacionados à nossa Política de Privacidade e a leis de proteção de dados específicas:

Configurações do workspace

A página Configurações do workspace é onde os membros podem analisar informações sobre os workspaces dos quais participam. Veja abaixo o que você encontrará nessa página:

Os proprietários e administradores do workspace e suas informações de contato

O plano do workspace

As políticas de retenção de mensagens e arquivos

As opções disponíveis para exportação de dados

💡 Leia mais sobre a página de Configurações do workspace

Excluir sua conta do Slack

Se um membro estiver pronto para sair permanentemente de um workspace, ele poderá desativar a conta e pedir a um proprietário do workspace para excluir as informações do seu perfil.

Remover um workspace

O proprietário principal do workspace pode excluir o workspace. Leia mais sobre como excluir um workspace e sobre nossas práticas de segurança.

Transferir a propriedade de um workspace

O proprietário principal do workspace pode transferir a propriedade do workspace.

Retenção de mensagens e arquivos

Na versão gratuita do Slack, você terá a opção de escolher se as mensagens e os arquivos serão excluídos após 90 dias ou mantidos por um ano (incluindo edições).

Nos planos pagos, a configuração padrão de retenção de mensagens e arquivos é manter tudo enquanto o workspace pago existir. Os proprietários de workspaces podem personalizar as políticas de retenção. Eles podem não só definir um período específico para manter mensagens e arquivos, mas também reter todas as versões de uma mensagem editada ou excluída.

Mensagens editadas ou excluídas

No plano gratuito, se você tiver a opção de editar mensagens, somente a versão mais recente será mantida. Nos planos pagos, os proprietários ou os administradores de workspaces podem manter um log de todas as mensagens editadas. Acesse as Configurações do workspace para confirmar qual opção está ativada no seu.

Armazenamento de dados

Onde os meus dados são armazenados?

O Slack está hospedado no Amazon Web Services. O local padrão é AWS US. O local de hospedagem do data center usado para cada cliente do Slack pode variar caso uma organização use nosso recurso de residência de dados. Com a residência de dados do Slack, as equipes globais podem escolher em que região certos tipos de dados em repouso são armazenados. Para saber mais, acesse Residência de dados do Slack.

As outras categorias de dados, “Outras informações” (conforme definidas na Política de Privacidade do Slack), são processadas nos EUA. Para apoiar o fornecimento dos nossos serviços, o Slack pode envolver subprocessadores. Uma lista atual de subprocessadores dos serviços, incluindo suas identidades e país de origem, pode ser acessada aqui: https://www.slack.com/slack-subprocessors

Você também pode encontrar informações sobre transferências de dados nos seguintes recursos:

Compromisso com o RGPD — Transferências de dados: https://slack.com/gdpr#data-transfers

Política de Privacidade — https://slack.com/trust/privacy/privacy-policy

Perguntas frequentes sobre privacidade no Slack — https://slack.com/trust/privacy/privacy-faq

Central de Confiança do Slack — https://slack.com/trust

O RGPD exige que dados pessoais da UE fiquem na UE?

O RGPD não exige que os dados da UE fiquem na União Europeia. O Apêndice de Processamento de Dados do Slack e as cláusulas modelo da União Europeia (Cláusulas Contratuais Padrão) continuarão a garantir a conformidade das transferências de dados pessoais da UE para fora dela. Nosso Apêndice de Processamento de Dados está disponível para todos os clientes, independentemente do plano do Slack que estejam usando.

Transferências de dados entre Europa e EUA também podem estar sujeitas à Estrutura de Privacidade de Dados UE-EUA. Por meio da Salesforce, o Slack participa da Estrutura de Privacidade de Dados UE-EUA (DPF), da Extensão do Reino Unido à DPF UE-EUA e da DPF Suíça-EUA, conforme detalhado aqui. Mais informações sobre a DPF podem ser encontradas em https://www.dataprivacyframework.gov/Program-Overview

Meus dados estão seguros no Slack?

O Slack se compromete em garantir que nossa infraestrutura seja segura, abundante e confiável, e fornece às equipes ferramentas para administrar seus ambientes. Temos orgulho de exceder o padrão do setor quando se trata de proteger sua organização e muitas de nossas certificações e práticas de segurança estão resumidas em nosso site.

Meus dados são criptografados?

O Slack oferece criptografia de dados em trânsito e em repouso. Leia mais sobre a nossa abordagem de segurança.

Exportações e propriedade de dados

Quem é proprietário dos dados enviados a um workspace?

Um cliente tem a propriedade e o controle de todo o conteúdo enviado para o workspace. O Slack processa os dados do cliente em nome deste.

Quais ferramentas de exportação estão disponíveis com o Slack e quem pode usá-las?

Todos os planos Em qualquer plano, proprietários e administradores do workspace podem exportar todos os dados (mensagens e arquivos) de canais públicos.

Plano Business+ Os proprietários do workspace podem solicitar acesso a uma ferramenta que baixará todo o conteúdo de canais públicos e privados.

Planos gratuito e Pro A opção de baixar todos os dados do workspace está disponível para workspaces nos planos gratuito e Pro apenas sob condições específicas. Exigimos que os proprietários de workspace nesses planos se inscrevam nas exportações de dados, passem por um rigoroso processo de análise e forneçam (a) um processo jurídico válido, (b) o consentimento dos membros ou (c) uma exigência ou um direito de acordo com as leis aplicáveis.

Planos Enterprise Grid e Enterprise+ APIs de descoberta permitem que clientes qualificados do Slack usem aplicativos de terceiros para exportar, reter ou arquivar mensagens e arquivos enviados para o Slack. Isso inclui mensagens e arquivos migrados para uma organização Enterprise Grid do Slack.

💡 Confira o Guia das ferramentas de importação e exportação do Slack para saber mais.

Como excluo informações pessoais no Slack?

Quando optar por sair permanentemente de um workspace, você poderá desativar sua conta e pedir a um proprietário principal do workspace para remover as informações do seu perfil. O proprietário principal do workspace pode entrar em contato com o Slack em seu nome para concluir o processo. O Slack só excluirá as informações de perfil de um membro se isso for solicitado por um proprietário principal. Se você for um proprietário principal e tiver recebido uma solicitação para excluir o perfil de um membro, entre em contato conosco pelo e-mail feedback@slack.com.

Antes de desativar sua conta, também é possível remover qualquer informação do perfil, como nome e endereço de e-mail. Dependendo das configurações do workspace, você pode excluir mensagens e arquivos compartilhados. Fale com o proprietário ou o administrador do workspace se você tiver dúvidas sobre as configurações de edição e exclusão.