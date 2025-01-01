《Cookie 政策》

此翻译文本仅供参考。如果本版本与英文版本存在任何歧义，则以英文版本为准。

Slack 坚信收集和使用数据方式的透明性。本政策提供如何以及何时为这些用途使用 Cookie 的信息。本政策中使用但未定义的大写术语具有我们在隐私政策中规定的定义，其中还包括在 Slack 上信息收集和使用信息的其他详细信息。

Cookie 是什么？

Cookie 是我们发送到你的计算机或移动设备的可启用 Slack 功能的小文本文件。Cookie 对于你的帐户或浏览器来说独一无二。基于会话的 Cookie 仅在你的浏览器打开时持续，并在你关闭浏览器时自动删除。永久性 Cookie 持续到你或你的浏览器将其删除或其到期为止。

如需更多有关 Cookie 的信息，请访问此网址。

Slack 是否使用 Cookie？

可以。Slack 使用 Cookie 和包括单像素 gif 和网络信标的类似技术。我们使用基于会话和永久性 Cookie。Slack 在其运营的域和公司分支机构（统称“网址”）设置和访问自己的 Cookie。此外，我们还使用第三方 Cookie，包括 Google 分析。

Slack 如何使用 Cookie？

有些 Cookie 与你的帐户和个人信息相关联，以便记住你已登录以及所登录的工作区。其他 Cookie 并不与你的帐户相关联，但是这些 Cookie 具有独特性并允许我们进行分析、个性化以及其他类似操作。

Cookie 可以用来在你访问网站或使用我们的服务时识别你，记住你的首选项，并为你提供与个人设置一致的个性化体验。Cookie 还可以令你的互动更快更安全。 请访问我们的 Cookie 表格，了解更多信息。

使用类型 描述 身份验证 如果你登录我们的服务，Cookie 帮助我们向你显示正确的信息以及个性化你的体验。 安全 我们使用 Cookie 启用并支持我们的安全性功能，并帮助我们检测恶意活动。 首选项、功能和服务 Cookie 可以告诉我们你的语言和通讯首选项。Cookie 可以令你在我们网站填写表格更为轻松。Cookie 可以向你提供功能、洞见和个性化内容。 营销 我们可能会使用 Cookie 来帮助我们进行营销活动并跟踪其效果（例如，用户在访问我们的帮助中心后进行了购买）。同样，我们的合作伙伴可能会使用 Cookie 向我们提供有关你与其服务互动的信息，但是使用这些第三方 Cookie 需遵守服务提供商的政策。营销 cookie 仅限于我们的网站，并不用于我们的服务。 性能、分析和调查 Cookie 帮助我们充分了解我们的网站和服务性能。我们还使用 Cookie 来理解、改进和研究产品、功能和服务，包括创建日志并记录你从其他设备（例如工作计算机或移动设备）访问我们的网站和服务的时间。此类 cookie 仅限于我们的网站，并不用于我们的服务。

Slack 将使用何种第三方 Cookie？

你可以在我们的 Cookie 表格 上找到 Slack 在我方网站使用的第三方 Cookie 列表以及其他相关信息。尽管我们会尽力保持此表的更新，但请注意，Cookie、像素和其他技术的数量和名称可能会不时更改。第三方 cookie 仅限于我们的网站，并不用于我们的服务。

Cookie 如何用于营销？

Cookie 和其他广告技术（例如信标、像素和标签）可以帮助我们更有效地向我们和我们的合作伙伴认为可能对 Slack 感兴趣的用户进行营销。这些还有助于为我们提供汇总的审核、研究和报告，并知道内容向你显示的时间。此类 cookie 仅限于我们的网站，并不用于我们的服务。

如果你不希望设置 Cookie 或希望将其删除，或者希望退出基于兴趣的定位，该怎么办？

有些人不喜欢使用 Cookie，因此大多数浏览器都允许你管理你的 Cookie。在某些浏览器中，你可以设置规则来逐站点管理 Cookie，从而更好地控制隐私。这意味着，除了你信任的网站外，你可以将所有其他网站的 Cookie 都禁止掉。你也可以通过单击下面的“管理设置”按钮，随时更改 Cookie 首选项和设置。

浏览器制造商在其产品中提供有关 Cookie 管理的帮助页面。请参阅下方，获取更多信息。

对于其他浏览器，请查阅浏览器制造商提供的文档。

你可以通过数字广告联盟 (http://optout.aboutads.info/) 退出参与广告服务器提供的兴趣定向。此外，你可以在 iPhone、iPad 或 Android 上通过更改设备设置以控制是否看到由兴趣定向的在线广告。

如果限制网站和应用设置 Cookie 的能力，则可能会损害你的整体用户体验和/或失去访问服务的能力，因为其将不再为你进行个性化。还可能使你无法保存自定义设置，例如登录信息。

Slack 是否对“不跟踪信号”进行响应？

我们的网站和服务不会随着时间的推移以及跨第三方网站或在线服务收集有关你的在线动态的个人信息。因此，从网络浏览器发送的“不跟踪”信号不适用于我们的网站或服务，并且当收到此类信号时，我们不会更改任何数据收集和使用实践。