本譯文僅供參考，若與英文版本牴觸，應以英文版本為準。

Slack 堅信必須公開說明資訊的蒐集和使用方式。本政策說明 Cookie 的用途及我們使用的方式和時機。本政策中未定義的用語，其定義請參閱 隱私權政策，該政策亦包括 Slack 資訊蒐集和使用的相關細節。

什麼是 Cookie？

Cookie 是我們傳送至您的電腦或行動裝置的小型文字檔案，用於啟動 Slack 功能。每一個帳號或瀏覽器設置的 Cookie 均獨一無二。工作階段 (Session-based) Cookie 僅於瀏覽器開啟時存在，一旦瀏覽器關閉將自動刪除。常駐 (Persistent) Cookie 則持續存在，直到您或瀏覽器刪除 Cookie 或到期。

想深入瞭解 Cookie，請造訪此網站。

Slack 是否使用 Cookie？

當然。Slack 使用 Cookie 及單像素 gif 和網路信標等類似技術。我們使用工作階段和常駐 Cookie。Slack 會在本身及其合作企業經營的網域 (以下稱「網站」) 內設置和存取我們的 Cookie。此外，我們也使用第三方 Cookie，例如 Google Analytics。

Slack 如何使用 Cookie？

有些 Cookie 連結您的帳號和個人資訊，讓您可保持登入並記住您曾登入的工作空間。其他 Cookie 雖未結合您的帳號資訊，但仍是獨一無二的，我們可運用該 Cookie 進行分析和客製化等用途。

Cookie 在您造訪網站或使用我們的服務時可辨識您的身分，記住您的偏好設定，並提供符合您設定的個人化體驗。Cookie 也能讓您的互動更快速、更安全。請瀏覽我們的 Cookie 表格瞭解更多資訊。

用途分類 說明 認證 如果您登入我們的服務，Cookie 可協助我們顯示正確的資訊並提供您個人化的體驗。 安全性 我們使用 Cookie 啟動和支援安全功能，並協助偵測惡意活動。 偏好設定、功能和服務 Cookie 可告訴我們您的語言偏好設定及通訊方式，並且協助您輕鬆填寫我們網站上的表單。Cookie 亦可提供各種功能、洞見分析和客製化內容。 行銷 我們可能會使用 Cookie 提供行銷活動並追蹤其成效 (例如，使用者前往我們的說明中心後購買產品)。同樣地，我們的合作夥伴也可能使用 Cookie 提供有關您與其服務的互動資訊，但第三方 Cookie 的使用將遵循服務供應商的政策。行銷用 Cookie 僅限於我們的網站內使用，在服務中不使用。 效能、分析與研究 Cookie 協助我們瞭解網站和服務的效能。我們亦使用 Cookie 來瞭解、改善和研究產品、功能和服務，包括建立您從不同裝置 (例如工作電腦或行動裝置) 存取網站和服務的紀錄。這些 Cookie 僅限於網站內使用，在服務中不會使用。

Slack 使用哪些第三方 Cookie？

Slack 在網站上使用的第三方 Cookie 清單及其他相關資訊，請參閱 Cookie 表格。雖然我們將盡力維護此表格的最新狀態，但請注意 Cookie、像素 (pixel) 和其他技術的數量和名稱可能會不時變動。第三方 Cookie 僅限於網站內使用，在服務中不會使用。

Cookie 如何用於廣告目的？

我們運用 Cookie 及信號、像素和標籤等廣告技術，更有效地向我們及合作夥伴認為可能對 Slack 感興趣的使用者進行行銷。前述技術亦可提供查核、研究和報告的彙總資料，並讓我們知道何時已顯示廣告內容。這些 Cookie 僅限於網站內使用，在服務中不會使用。

如果您不想設置 Cookie 或想移除 Cookie，或想選擇退出興趣定向廣告，該怎麼辦？

有些人不想要允許 Cookie，所以大多數瀏覽器都能讓您視自己的需求自行管理 Cookie。某些瀏覽器允許您設定 Cookie 管理規則，逐一管理各網站的 Cookie 以精確掌控您的隱私權。您可藉此阻擋來自所有網站的 Cookie，而您信任的網站除外。您也可以按下方的「管理你的設定」按鈕，隨時變更 Cookie 偏好設定和更多設定。

瀏覽器製造商在其產品中提供 Cookie 管理的說明頁面。更多資訊請參閱以下連結。

至於其他瀏覽器，請參閱瀏覽器製造商提供的說明文件。

您可選擇不接受參與廣告伺服器透過數位廣告聯盟提供的興趣定向廣告 (http://optout.aboutads.info/)。您亦可變更 iPhone、iPad 或 Android 上的裝置設定，選擇是否接受線上興趣定向廣告。

如果您限制網站和應用程式設置 Cookie，由於不再提供個人化內容，可能會破壞您的整體使用者體驗或無法存取服務，亦可能導致無法儲存登入資訊等自訂設定。

Slack 是否回應「不追蹤」信號？

我們的網站與服務不會蒐集您歷來的線上活動、第三方網站或線上服務的相關個人資訊。因此，網頁瀏覽器傳送的「不追蹤」訊號不適用於我們的網站或服務，我們一旦收到此類訊號，亦不會變更任何資料蒐集和使用實務。