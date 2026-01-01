Comment reMarkable utilise Slack et Salesforce pour se développer stratégiquement et servir des millions de clients

Conçues pour favoriser la créativité et la concentration face aux multiples distractions quotidiennes, les tablettes premium reMarkable ont permis à l'entreprise d'atteindre les 3 millions d'unités vendues et une valorisation d'un milliard de dollars. Mais cette croissance rapide a complexifié les activités et a nécessité d'augmenter la productivité des collaborateurs. L'entreprise a dû faire face à une sollicitation croissante de l’assistance client et à des difficultés liées à la multiplication des tâches sur Zendesk, HubSpot, Jira et d'autres plateformes.

Pour rester agile, rapide et concentrée, reMarkable s'est tournée vers Slack, qui est devenu un outil essentiel au fonctionnement de l'entreprise. Qu'il s'agisse de résoudre des problèmes informatiques, d'esquisser de nouvelles fonctionnalités ou de lancer des agents IA, les équipes de reMarkable utilisent Slack non comme un simple outil, mais comme l’épicentre numérique de leur collaboration et de leur croissance.

« Slack est notre espace de travail. C'est là où nous construisons, partageons et faisons avancer nos idées. » Nico Cormier CTO, reMarkable

L’espace où se rencontrent le travail, la culture d’entreprise et la créativité

Slack est central au fonctionnement de reMarkable. C'est aussi là que la créativité et la culture d’entreprise se développent. « Slack est l’espace où nous travaillons et où nous expérimentons », explique Bettina Kotogany, administratrice système. « C'est là que nous explorons, testons et concrétisons nos idées. »

Chaque équipe utilise Slack différemment : les croquis de produits deviennent des discussions sur les fonctionnalités, les étapes importantes sont jalonnées d’avatars personnalisés… D’ailleurs, un émoji customisé du fondateur de reMarkable avec des lunettes de soleil est utilisé pour signaler les idées très ambitieuses. « Nous appelons cet émoji ‘futur idéal’. Il signifie que nous sommes prêts à tenter le coup », déclare Bettina Kotogany.

Slack est également devenu la mémoire vivante de l'entreprise : les connaissances collectives, autrefois dispersées, sont maintenant accessibles et partagées. « Avec la recherche d'entreprise de Slack, j’économise 50 % de mon temps en accédant facilement aux informations, ce qui est remarquable », analyse le CTO Nico Cormier. La recherche d'entreprise est un coéquipier intelligent, qui extrait instantanément les bonnes informations de tous vos outils. « Vous posez des questions en langage naturel et Slack fournit un contexte utile et des réponses valables », confirme Paul Kagoo, directeur général des entreprises et du B2B.

Avec plus de 47 000 recherches, plus de 100 canaux Slack Connect, 3 000 canevas et plus de 1 000 résumés, récaps et recherches IA, Slack est véritablement l'endroit où se déroule le travail reMarkable. « Avec Slack, nous gagnons du temps et évitons les frustrations. Cela nous permet de rester concentrés et cela nous aide à concrétiser nos idées », affirme Bettina Kotogany.

« Slack est à l’image de notre entreprise : flexible, rapide, avec une forte personnalité. » Bettina Kotogany Administratrice système, reMarkable

Intégration rapide des salariés, réduction des tickets IT, réponses instantanées

La restructuration interne du support informatique reMarkable a été régie par cette volonté de favoriser la concentration des collaborateurs et la fluidité des opérations. « Nous voulions éliminer les sources de distraction au sein du support informatique pour que ses membres puissent se concentrer », retrace Bettina Kotogany. « Et nous étions déjà tous sur Slack. » En utilisant Agentforce, Bettina Kotogany a construit et lancé Saga, l'agent IT interne de reMarkable, directement dans Slack.

« Nos collaborateurs veulent réfléchir et créer, pas solliciter sans cesse le support informatique », déclare le DSI Per Thomas Indrelid. « Saga leur permet de fonctionner de cette façon, là où ils travaillent déjà. »

Les collaborateurs peuvent tout demander à Saga, comme « comment accéder aux outils RH ? » ou « où retourner l’appareil cassé ? ». Saga fonctionne de manière autonome et répond instantanément, en puisant dans les connaissances internes stockées dans Data Cloud. Si nécessaire, il crée automatiquement un ticket Jira sans que personne n'ait à quitter Slack.

« Auparavant, nous détestions créer des tickets », se rappelle Bettina Kotogany. « Maintenant, les gens sont ravis. Saga répond à toutes les questions annexes, ce qui nous permet de nous concentrer sur les sujets importants comme la refonte des flux de travail et le développement. » Saga peut également passer à l'action. De la réinitialisation des mots de passe à la création et au partage d'un canevas, il gère les tâches directement dans Slack, sans avoir à changer d'outil. « On reste dans le momentum », explique Bettina Kotogany. « On ne perd pas le fil de sa pensée. C'est là toute la magie. »

Saga réduit la charge de travail informatique, accélère l'intégration et permet à l’équipe de se concentrer sur le travail stratégique. « Avant, chaque nouvelle recrue posait 10 questions différentes à 10 personnes », explique Thomas Indrelid. « Maintenant, les nouveaux arrivants interrogent Saga. » À l'avenir, les demandes d'approvisionnement, les réponses basées sur les accès et les mises à jour en temps réel seront toutes intégrées à la feuille de route de Saga.

« Une croissance rapide entraîne un manque de main-d’œuvre. Les agents numériques nous permettent de nous développer sans attendre de nouveaux recrutements. » Philip Hess CEO, reMarkable

Repenser le travail de l'intérieur avec Salesforce et Slack

Prochaine étape : un troisième agent Agentforce, intégré au portail B2B de reMarkable. Il gérera les commandes en grande quantité, le suivi des expéditions, les retours et l'assistance client 24h/24 et 7j/7. Les clients obtiendront de l'aide via un chat intégré à Slack, avec des données en temps réel de Salesforce Commerce Cloud et Data Cloud.

Pas de retards, pas de doublons : juste des réponses, même pour des flux de travail complexes. « Les agents IA sont comme des membres d’équipe », résume Philip Hess. « Nous les affectons à des tâches simples pour que nos collaborateurs puissent se concentrer sur les activités à plus forte valeur ajoutée. »

Avec Slack comme espace de travail partagé et Agentforce comme couche d'automatisation intelligente, les équipes de reMarkable disposent désormais d'une source unique de vérité et d'une méthode de travail plus rapide. Ils ont même créé une intégration Slack pour le reMarkable Paper Pro : avec quelques pressions sur l’écran, les utilisateurs peuvent maintenant partager directement des notes manuscrites, des croquis et des idées depuis leur tablette papier reMarkable vers Slack.

« La tablette papier reMarkable est le point de départ de la pensée – un espace d'exploration libre et créative », affirme Nico Cormier. « Mais nous avons vite constaté que s’il y a un hiatus entre le lieu où naissent les idées et celui où le travail s'effectue, l’élan se brise. La suite logique était par conséquent de connecter reMarkable à Slack – de créer un lien naturel entre la réflexion et la collaboration rapide. »

Cet état d’esprit définit également la façon dont reMarkable fonctionne en tant qu'entreprise. Slack est l'endroit où un croquis sur une tablette devient une décision produit, où une question se transforme en stratégie, et où les idées se concrétisent en étapes précises. C'est ainsi que reMarkable transforme la réflexion en action. « Nous développons une main-d’œuvre numérique dans Slack, et cela change notre façon de travailler, d'apprendre et de grandir », conclut Nico Cormier.