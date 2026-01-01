Wie reMarkable Slack und Salesforce nutzt, um intelligenter zu skalieren, fokussiert zu bleiben und Millionen zu dienen

Die Premium-Paper-Tablets von reMarkable, die in einer Welt voller Ablenkungen für höchste Konzentration und Kreativität entwickelt wurden, haben dem Unternehmen geholfen, auf 3 Millionen verkaufte Geräte und eine Bewertung von 1 Milliarde Dollar zu skalieren. Doch das schnelle Wachstum brachte mehr Komplexität und die Notwendigkeit, die Produktivität der Mitarbeitenden zu steigern. Das Unternehmen sah sich mit steigenden Support-Anforderungen und Herausforderungen konfrontiert, da sich die Aufgaben über Zendesk, HubSpot, Jira und mehr vervielfachten.

Um schlank, schnell und fokussiert zu bleiben, wählte reMarkable Slack, das nun für die Arbeitsweise des Unternehmens unverzichtbar geworden ist. Ob bei der Lösung von IT-Problemen, dem Skizzieren neuer Funktionen oder dem Einsatz von KI-Agenten – die Teams bei reMarkable behandeln Slack nicht nur als Tool, sondern als digitales Herzstück ihrer Zusammenarbeit und Skalierung.

„Slack ist der Ort, an dem wir arbeiten. Hier entwickeln, teilen und treiben wir Ideen voran.” Nico Cormier CTO, reMarkable

Der Ort, an dem Arbeit, Kultur und Kreativität aufeinandertreffen

Slack ist nicht nur für die Arbeitsweise von reMarkable zentral, sondern gleichzeitig der Ort, an dem Kreativität und Kultur zu finden sind. „Wir arbeiten in Slack, aber es ist auch unser Spielplatz”, sagt Bettina Kotogany, Systemadmin. „Hier erforschen, experimentieren und verwirklichen wir unsere Ideen.”

Jedes Team nutzt Slack auf unterschiedliche Weise. Produkt-Skizzen werden zu Funktionsdiskussionen. Meilensteine werden mit benutzerdefinierten Avataren markiert. Ein benutzerdefiniertes Emoji des reMarkable-Gründers mit Sonnenbrille wird verwendet, um extrem ehrgeizige Ideen zu kennzeichnen. „Wir nennen es ‚bright future’. Es bedeutet, dass wir es trotzdem versuchen werden”, sagt Kotogany.

Slack ist auch zum lebendigen Gedächtnis des Unternehmens geworden: Einst verstreutes Unternehmenswissen ist jetzt durchsuchbar und wird geteilt. „Mit Slacks Enterprise-Suche spare ich durch den einfachen Zugriff auf Informationen 50 % Zeit, was unglaublich ist”, so CTO Nico Cormier. Die Enterprise-Suche ist wie eine kluge Person im Team, die sofort die richtigen Informationen aus all deinen Tools abruft. Zu Fragen in Gesprächsform liefert Slack nützlichen Kontext und glaubwürdige Antworten”, sagt Paul Kagoo, GM für Unternehmen & B2B.

Mit mehr als 47.000 Suchen, über 100 Slack Connect-Channels, 3.000 Canvases und mehr als 1.000 KI-Zusammenfassungen, -Übersichten und -Suchen ist Slack wirklich der Ort, an dem bei reMarkable gearbeitet wird. „Mit Slack sparen wir Zeit, und wir reduzieren die Frustration. Es hält uns fokussiert und hilft uns, Ideen umzusetzen”, erklärt Kotogany.

„Slack spiegelt unsere Kultur wider. Es ist flexibel, schnell und voller Persönlichkeit.” Bettina Kotogany Systemadmin, reMarkable

Schnelleres Onboarding, weniger IT-Tickets und sofortige Antworten

Derselbe Fokus und Flow prägte die Art und Weise, wie reMarkable die IT-Unterstützung von innen heraus neu durchdachte. „Wir wollten einen Support ohne Ablenkungen, damit sich die Mitarbeitenden konzentrieren können”, so Kotogany. „Und wir waren alle bereits in Slack." Mithilfe von Agentforce hat Kotogany Saga, den internen IT-Agenten von reMarkable, direkt in Slack entwickelt und eingeführt.

„Unsere Mitarbeitenden wollen denken und Großes bewirken, nicht nach IT-Hilfe suchen”, sagt CIO Per Thomas Indrelid. „Saga ermöglicht ihnen das direkt dort, wo sie bereits arbeiten.”

Mitarbeitende können Saga alles fragen, wie „Wie greife ich auf HR-Tools zu?" oder „Wo gebe ich defekte Geräte zurück?" Saga arbeitet autonom und antwortet sofort, indem er auf internes Wissen zugreift, das in Data Cloud gespeichert ist. Bei Bedarf erstellt er automatisch ein Jira-Ticket, ohne dass jemand Slack verlassen muss.

„Früher haben wir das Erstellen von Tickets gehasst”, sagt Kotogany. „Jetzt sind die Mitarbeitenden überglücklich. Saga beantwortet alle kleinen Fragen, sodass wir uns auf die großen konzentrieren können – wie das Neugestalten von Workflows und die Unterstützung des Wachstums." Saga kann auch Maßnahmen ergreifen. Vom Zurücksetzen von Passwörtern bis zum Erstellen und Teilen eines Canvas erledigt es Aufgaben direkt in Slack, ohne Tools zu wechseln. „Alle bleiben im Flow”, so Kotogany. „Sie vergessen ihre Gedanken nicht. Das ist das Magische daran.”

Saga reduziert den IT-Arbeitsaufwand, beschleunigt das Onboarding und gibt dem Team die Möglichkeit, sich auf strategische Arbeit zu konzentrieren. „Früher haben alle neuen Mitarbeitenden vielen Kolleg:innen viele verschiedene Fragen gestellt”, sagt Indrelid. „Jetzt fragen sie Saga." In Zukunft werden Beschaffungsanfragen, zugriffsbasierte Antworten und Echtzeit-Updates alle auf Sagas Roadmap stehen.

„Schnelles Wachstum bedeutet, dass Arbeitskräfte zum Engpass werden. Digitale Agenten ermöglichen es uns, zu wachsen, ohne auf neue Mitarbeitende warten zu müssen.” Philip Hess CEO, reMarkable

Die Arbeit von innen heraus neu denken mit Salesforce und Slack

Als Nächstes kommt ein dritter Agentforce-Agent, der in das B2B-Portal von reMarkable integriert ist. Er wird rund um die Uhr Großbestellungen, Sendungsverfolgung, Rücksendungen und Account-Support abwickeln. Kund:innen erhalten Hilfe über einen in Slack integrierten Chat, mit Echtzeit-Daten aus Salesforce Commerce Cloud und Data Cloud.

Keine Verzögerungen. Keine doppelten Bemühungen. Nur Antworten, selbst für komplexe Unternehmens-Workflows. „Agenten sind einfach eine andere Art Teamkolleg:innen”, sagt Hess. „Wir setzen sie für vorhersehbare Arbeit ein, damit sich unsere Mitarbeitenden auf die wertvollsten Aktivitäten konzentrieren können.”

Mit Slack als gemeinsamen Workspace und Agentforce als intelligenter Automatisierungsebene verfügen Teams bei reMarkable jetzt über eine zentrale Informationsquelle und eine schnellere Arbeitsweise. Sie haben sogar eine Slack-Integration für das reMarkable Paper Pro entwickelt: Mit nur wenigen Tipps können Benutzer:innen jetzt handschriftliche Notizen, Skizzen und Ideen direkt von ihrem reMarkable-Paper-Tablet in Slack teilen.

„Mit dem reMarkable Paper-Tablet beginnen unsere Kund:innen ihre Denkreise – er eignet sich für die unstrukturierte, kreative Erkundung”, sagt Cormier. „Aber wir haben schnell erkannt, dass Momentum verloren geht, wenn es Reibung zwischen dem Ort gibt, an dem Ideen entstehen, und dem, wo die Arbeit stattfindet. reMarkable mit Slack zu vernetzen, war der natürliche nächste Schritt – eine intuitive Brücke zwischen fokussiertem Denken und schnellem Zusammenarbeiten.”

Diese Denkweise definiert auch, wie reMarkable als Unternehmen arbeitet. In Slack werden eine Skizze auf einem Tablet zu einer Produktentscheidung, eine Frage zu einem Plan und Ideen-Notizen zu nächsten Schritten. So verwandelt reMarkable Denken in Handeln. „Wir skalieren eine digitale Belegschaft in Slack, und das verändert, wie wir arbeiten, lernen und wachsen”, ist sich Cormier sicher.