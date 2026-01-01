Comment OpenAI collabore avec ses clients et déploie ChatGPT grâce à Slack

OpenAI est une entreprise spécialisée dans le développement de l’intelligence artificielle, qui révolutionne notre façon de percevoir ces technologies. Elle est à l’origine du célèbre ChatGPT, un chatbot utilisant l’IA, qui peut notamment rédiger du contenu et répondre à des questions.

ChatGPT a été lancé en novembre 2022 pour rapidement acquérir une large exposition médiatique, et plusieurs millions de personnes l’utilisent chaque jour pour gagner en efficacité.

Au vu de l’afflux massif de clients et de la forte croissance de ses activités, OpenAI a choisi Slack pour renforcer sa collaboration. Slack s’est imposé comme la plateforme de productivité intelligente incontournable pour OpenAI. Elle permet aux salariés d’échanger en toute sécurité avec les clients, de collaborer efficacement sur leurs projets, et de poursuivre leur mission de développement de technologies d’IA profitables à tous.

Collaboration directe avec les clients grâce à Slack Connect

Slack Connect permet à OpenAI d’organiser les conversations avec ses clients au sein de canaux interactifs, au lieu des traditionnelles boîtes e-mails saturées. Depuis qu’elle a opté pour Slack en 2018, la société a créé plus de 170 canaux Slack Connect et a envoyé plus de 5 millions de messages.

La collaboration au sein de canaux permet à OpenAI de trouver plus rapidement et plus efficacement des solutions aux problématiques des clients.

« Slack Connect joue un rôle essentiel dans l’expérience de nos clients », explique Anna Tifft, gestionnaire de compte chez OpenAI. « Ce que j’apprécie avec Slack, c’est que l’outil fluidifie les processus de travail. Je peux ajouter des collègues à un canal lorsqu’un client y pose une question qui dépasse mes compétences, ou toute autre personne qui pourra y répondre plus précisément et plus rapidement. »

En plus de Slack, OpenAI teste l’utilisation d’autres produits Salesforce pour améliorer l’expérience des clients. En intégrant dans Slack des données provenant de Service Cloud et Sales Cloud, OpenAI accède à une vue d’ensemble des clients, directement là où ils travaillent.

« Avec Salesforce, c’est formidable de pouvoir accéder à l’ensemble de mes données clients de manière centralisée », se réjouit Anna Tifft. « Je peux facilement passer d’une conversation à l’autre pour faire avancer les opérations avec mes clients. Si je devais gérer toutes ces conversations avec des outils différents, je ne m’en sortirais pas. Grâce à Salesforce, j’utilise un environnement unique pour traiter les besoins de mes clients. »

Renforcer les liens avec les équipes internes et développer une culture d’entreprise

Il est essentiel de développer une culture interne robuste et connectée pour consolider la croissance d’OpenAI. La collaboration asynchrone est indispensable car l’entreprise possède des équipes réparties sur plusieurs fuseaux horaires.

« Slack nous aide à nous rapprocher de tous nos collègues », explique Boris Power, ingénieur de recherche principal. « Nous devons faire un maximum de choses de manière asynchrone dans Slack, pour ne pas surcharger les équipes de multiples réunions. Slack permet également de gérer de manière fluide le nombre de participants dans les conversations. Vous pouvez facilement ajouter des participants dans les fils de discussions ou les canaux, lorsque leur point de vue est nécessaire. »

L’équipe d’OpenAI utilise les appels d’équipe Slack pour collaborer rapidement et supprimer les réunions chronophages. Les appels d’équipe sont une manière de communiquer en audio ou vidéo au sein d’un canal ou message direct Slack. Lorsqu’un appel d’équipe est lancé, chaque membre du canal peut le rejoindre ou le quitter comme il le souhaite. Les participants peuvent également partager leur écran pour ajouter des éléments visuels à la conversation.

L’équipe d’OpenAI communique également à l’aide d’émojis dans Slack. Les émojis permettent aux participants d’exprimer des idées sans devoir démarrer un fil de discussion. Ils indiquent qu’un message a bien été lu ou que le travail est en cours sur un projet, ou permettent de féliciter des collègues pour leur travail.

« J’adore utiliser des émojis en réaction aux messages, et nous avons conçu une série d’émojis personnalisés amusants pour l’entreprise. C’est une manière d’apporter un peu de légèreté à nos journées de travail », explique Simón Posada-Fishman, ingénieur solutions chez OpenAI.

OpenAI utilise également les émojis pour recueillir des commentaires sur ses modèles. En ajoutant un Slackbot dans un canal, les utilisateurs peuvent par exemple réagir en utilisant les émojis de pouce levé ou vers le bas. Le modèle pourra ainsi apprendre et s’améliorer au fil du temps selon les émojis.

En plus de collecter les commentaires à grande échelle, l’équipe d’OpenAI utilise Slack pour automatiser le travail de manière créative. « C’est très amusant de concevoir des choses dans Slack », se réjouit Simón Posada-Fishman. « Slack propose de nombreuses fonctionnalités prêtes à l’emploi, et elles sont très faciles à utiliser. » L’équipe se sert de la plateforme pour innover et gagner en productivité. « C’est formidable de pouvoir tirer parti d’une interface de chat que tous vos collègues utilisent, et d’y intégrer des fonctionnalités d’automatisation et de programmation, directement dans l’environnement de travail. »

Si l’équipe d’OpenAI se sent en confiance pour utiliser Slack pour son travail, c’est aussi grâce aux fonctions de sécurité de Slack. OpenAI utilise Enterprise Grid de Slack pour ses fonctionnalités de conservation des messages et de contrôle d’administrateur. Enterprise Grid inclut les fonctionnalités de sécurité les plus robustes, comme le chiffrement des données, l’authentification unique basée sur SAML, ou la gestion granulaire des applications.

Démocratisez la puissance de l’IA et de l’automatisation

Le partenariat entre OpenAI, Salesforce et Slack va permettre à terme de développer des solutions et intégrations innovantes. « Le partenariat et l’intégration d’OpenAI et Slack vont offrir une infinité de possibilités », se réjouit Boris Power. « Je pense qu’il est nécessaire d’optimiser les flux de travail et les relations entre nos entreprises, afin de renforcer la productivité. Cette intégration va générer des bénéfices majeurs pour tous les secteurs qui font confiance à Slack. »

« Chez OpenAI, nous utilisons Slack au quotidien, et cette plateforme joue un rôle essentiel dans notre manière de travailler », explique Brad Lightcap, directeur de l’exploitation chez OpenAI. « En quelque sorte, Slack est notre épine dorsale. En combinant Slack à la puissance de nos modèles, nous pouvons renforcer la collaboration, l’accès aux informations et la vue d’ensemble de nos activités. C’est vraiment formidable. » La combinaison de la robustesse du modèle de langage d’OpenAI avec la puissance de Slack et Salesforce permet de renforcer l’automatisation du travail pour gagner en efficacité.