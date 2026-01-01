De qué manera OpenAI se conecta con los clientes y expande ChatGPT con Slack

OpenAI es una empresa de investigación e implementación de IA que está revolucionando la forma en que el mundo percibe la inteligencia artificial. Son los creadores detrás del muy popular ChatGPT, un chatbot de IA versátil que puede, entre muchas cosas, redactar contenido y responder preguntas de manera conversacional.

ChatGPT se lanzó en noviembre de 2022 y rápidamente se convirtió en una sensación mundial que millones de personas usan todos los días para trabajar de manera más eficiente.

Durante esta afluencia de clientes y el crecimiento de su negocio, OpenAI ha confiado en Slack para sus necesidades de colaboración. Slack se ha convertido en la plataforma de productividad inteligente de OpenAI, un lugar donde pueden comunicarse de forma segura con los clientes, agilizar proyectos y promover su misión de garantizar que la inteligencia artificial beneficie a toda la humanidad.

Usar Slack Connect para colaborar directamente con los clientes

Slack Connect permite que OpenAI traslade las conversaciones con los clientes de las bandejas de entrada abarrotadas a canales interactivos. La empresa tiene más de 170 canales de Slack Connect y ha enviado más de cinco millones de mensajes desde que pasó a ser cliente de Slack en 2018.

La colaboración al interior de los canales permite a OpenAI encontrar soluciones más rápidas y precisas para las necesidades de los clientes.

«Slack Connect es una parte muy importante de la experiencia de nuestros clientes», dice Anna Tifft, administradora de cuentas de OpenAI. «Lo que me encanta de trabajar en Slack es que me quita el cuello de botella. Me permite recurrir a mis colegas cuando un cliente tiene una pregunta que está fuera de mi alcance o cuando creo que otra persona puede responder de manera más efectiva o más rápida que yo».

Además de Slack, OpenAI está explorando el uso de otros productos de Salesforce para mejorar la experiencia del cliente. La integración de datos de Service Cloud y Sales Cloud en Slack permitiría a OpenAI acceder a una vista del cliente en 360 grados justo donde está trabajando.

«Trabajar con Salesforce y tener todos los datos de mis clientes en un solo lugar es genial», afirma Tifft. «Estoy constante cambiando entre diferentes conversaciones a medida que hago avanzar las cosas para mis clientes. Y si estuviera operando cada una de esas cosas dentro de un ecosistema diferente, sería insostenible. Por lo tanto, es fundamental que pueda satisfacer la mayoría de las necesidades de mis clientes dentro de un entorno integral con Salesforce».

Fortalecer las relaciones con los miembros internos del equipo y desarrollar la cultura de la empresa

A medida que OpenAI sigue creciendo, para la empresa es importante mantener una cultura de empleados sólida y conectada. Dado que tienen empleados en diferentes zonas horarias, también es esencial que tengan formas asincrónicas de trabajar.

«Slack realmente ayuda a sentirse conectado con cualquier persona de la organización», dice Boris Power, ingeniero de investigación principal. «No quiero abrumar a las personas con demasiadas reuniones, así que cualquier cosa que se pueda hacer de forma asincrónica es mejor hacerlo a través de Slack. Slack también es una forma de involucrar a una cantidad fluida de personas en una conversación. Puedes agregar fácilmente a las personas en hilos o canales que tal vez necesiten brindar información adicional».

El equipo de OpenAI usa las juntas de Slack para colaborar rápidamente y eliminar aún más la necesidad de reuniones. Las juntas son una forma de comunicarse mediante audio o video en un canal de Slack o mensaje directo. Cualquier persona en un canal puede entrar y salir cuando quiera de una junta. También pueden compartir su pantalla para agregar más elementos visuales a la conversación.

Los emojis son otra forma en que el equipo de OpenAI se comunica dentro de Slack. Los emojis permiten a los miembros del equipo decir cosas sin iniciar un nuevo hilo. Los emojis pueden indicar que se han leído los mensajes, que se está trabajando en un proyecto o simplemente felicitar a los compañeros de trabajo por un trabajo bien hecho.

«Me encantan las reacciones emoji. Tenemos un montón de emojis personalizados en nuestra empresa. Son muy divertidos. Son una forma ligera de alegrar el día», dice Simón Posada-Fishman, un ingeniero de soluciones de OpenAI.

OpenAI también usa emojis de reacción para recopilar opiniones sobre sus modelos. Por ejemplo, alguien puede agregar un Slackbot a un canal y pedir a los equipos internos o a los clientes que usen los emojis de «pulgar hacia arriba» y «pulgar hacia abajo» para proporcionar comentarios. Esto permite que el modelo aprenda y mejore en respuesta con el tiempo.

Además de recopilar comentarios a escala, el equipo de OpenAI usa la plataforma de Slack para encontrar maneras creativas de automatizar el trabajo. «Me parece divertido crear cosas dentro de Slack», dice Posada Fishman. «Muchas de sus capacidades vienen listas para usar, y fue mucho más sencillo de lo que esperaba». El equipo considera que esto es una herramienta potente para impulsar la innovación y la productividad. «Es muy emocionante poder aprovechar una interfaz de chat en la que ya están todos tus compañeros de trabajo e incorporar cualquier tipo de automatización, inteligencia o capacidades programáticas directamente donde trabajan».

Las funciones de seguridad de Slack son otra de las cosas que les dan la seguridad al equipo de OpenAI para impulsar su trabajo con Slack. OpenAI usa Enterprise Grid de Slack por sus funcionalidades de conservación de mensajes y control de administración. Enterprise Grid incluye las funciones de seguridad más sólidas de Slack, como el cifrado de datos, el inicio de sesión único basado en SAML y la administración granular de aplicaciones.

Una visión para ampliar el poder de la IA y la automatización

A medida que avanza la colaboración entre OpenAI, Salesforce y Slack, el enfoque cambiará rápidamente hacia el desarrollo de soluciones e integraciones innovadoras. «Considero que hay muchas posibilidades de asociaciones e integraciones entre OpenAI y Slack para el futuro», dice Power. «Considero que mejorar el flujo de trabajo y la interconexión de nuestras organizaciones es clave para impulsar la productividad, y que cualquier integración tendrá un impacto significativo en todos los sectores que usan Slack».

«En OpenAI, usamos Slack todos los días, y es una herramienta crítica para que logremos nuestro trabajo», dice Brad Lightcap, el Director de operaciones de OpenAI. «No es errado decir que nuestra empresa está impulsada por Slack. Es muy potente la idea de combinar esta capacidad y el poder de nuestros modelos para ayudarlos a mejorar nuestra colaboración, navegar mejor la información y entender mejor las cosas». Combinar las funcionalidades del modelo de lenguaje grande sólido de OpenAI con Slack y Salesforce podría mejorar de forma drástica la automatización y la eficacia en el lugar de trabajo.