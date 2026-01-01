OpenAI 如何運用 Slack 與客戶聯繫並強化 ChatGPT

OpenAI 是一家 AI 研究與部署公司，它正在徹底改變世界對人工智慧的理解。大受歡迎的多功能 AI 聊天機器人 ChatGPT 就是這家公司的產物，ChatGPT 能夠做到很多事，像是以對話形式撰寫內容與回答問題。

ChatGPT 於 2022 年 11 月發佈，並迅速轟動全球，每天都有數百萬人使用它來提高工作效率。

為了應對湧入的客戶與不斷增長的業務，OpenAI 仰賴 Slack 滿足協作需求。Slack 已成為 OpenAI 的智慧生產力平台，他們可以在這裡與客戶安全溝通、加快專案進度，並進一步達成確保運用人工智慧造福全人類的使命。

使用 Slack Connect 直接與客戶協作

Slack Connect 有助於 OpenAI 將與客戶的對話從過於繁雜的收件匣轉移到互動式頻道。OpenAI 擁有 170 多個 Slack Connect 頻道，自 2018 年成為 Slack 的客戶以來，已傳送了 500 多萬則訊息。

頻道內協作讓 OpenAI 得以切合客戶需求，找到更快、更準確的解決方案。

「Slack Connect 是客戶體驗的重要一環。」OpenAI 的帳戶管理員 Anna Tifft 透露：「我喜歡用 Slack 工作，因為它能幫我突破瓶頸。當客戶的問題超出我的職責範圍，或者我認為其他人可以更快更有效率地回答，Slack 讓我可以請共事者介入處理。」

除了 Slack 以外，OpenAI 正在探索其他 Salesforce 產品以進一步改善客戶體驗。將 Service Cloud 及 Sales Cloud 的資料整合至 Slack，OpenAI 便可直接在原本的工作平台取得全面的客戶資訊。

Tifft 說：「與 Salesforce 合作並將我所有的客戶資料集中一處是很巨大的改變。」「我在為客戶推動事務進度時，會不停在不同的對話間轉換。如果要在不同的生態系統上處理這一切，根本就吃不消。因此，可以透過 Salesforce 的全方位環境執行客戶的大部分需求，對我來說非常重要。」

強化與內部團隊成員的關係，打造公司文化

隨著 OpenAI 不斷發展，對公司而言，維持強大且連結緊密的員工文化至關重要。由於旗下員工分佈在各個時區，因此擁有非同步的工作方式也很關鍵。

「Slack 真的能讓人感受到與組織中的每位成員有所連結。」首席研究工程師 Boris Power 表示：「我不想用過多的會議造成大家的負擔，所以任何能以非同步完成的事情最好是透過 Slack 完成。Slack 也是一種讓較多成員參與對話的方式，當有其他人需要提供額外意見或資訊時，你輕輕鬆鬆就能將他們加入對話串或頻道。」

OpenAI 團隊使用 Slack 微型會議快速進行協作，並進一步免去開會的需要。微型會議是一種在 Slack 頻道或私訊中透過音訊或視訊溝通的方式。頻道中的任何人都可以隨意進出微型會議，還可以分享自己的螢幕，為對話增添更多的視覺輔助。

表情符號是 OpenAI 團隊在 Slack 中的另一種溝通方式。團隊成員可以透過表情符號傳達事項而無需開啟新對話串，或者表示已閱讀訊息、專案工作正在進行中，有時則是單純稱讚共事者工作做得很好。

OpenAI 解決方案工程師 Simón Posada Fishman 說：「我很喜歡表情符號回應，我們公司內部有很多自訂的表情符號，都非常有趣。使用表情符號是種輕鬆有趣的方式，可以為日常帶來一些歡樂。」

OpenAI 還會使用表情符號回應來收集對模型的意見回饋。例如，某人可以在頻道中新增 Slackbot，然後請內部團隊或客戶使用「比讚」與「倒讚」的表情符號來提供意見回饋，這樣模型就可以根據收到的回應學習並逐漸改進。

除了用於大規模收集意見回饋外，OpenAI 團隊還使用 Slack 平台尋找自動化工作的創意方法。Posada Fishman 說：「我認為在 Slack 中建立東西非常有趣，許多功能都立即可用，使用起來比我想得還簡單。」 這個團隊將 Slack 視為推動創新和提升生產力的強大工具。「我們可使用所有共事者熟悉的聊天介面，還可以直接在工作中使用任何類型的自動化、智慧或編程功能，這真是令人興奮。」

OpenAI 團隊信心滿滿地將 Slack 用於工作的另一個原因是 Slack 的安全性功能。OpenAI 使用 Slack Enterprise Grid 的保留訊息及管理員控制功能。Enterprise Grid 內含 Slack 最強大的安全性功能，例如資料加密、SAML 型單一登入與精細的應用程式管理選項。

強化 AI 及自動化功能的願景

隨著 OpenAI、Salesforce 和 Slack 繼續合作，重心將很快轉向制定創新解決方案和整合。Power 說：「我相信，OpenAI 和 Slack 未來有很多合作和整合的可能性，我認為要提高生產力，關鍵便在於改善工作流程、我們的組織之間的相互聯繫，任何整合都將對使用 Slack 的所有產業帶來重大影響。」

OpenAI 營運長 Brad Lightcap 說：「我們在 OpenAI 每天都使用 Slack，它是我們完成工作的關鍵。我們公司可以說是由 Slack 提供技術支援。將這種能力和我們的模型功能相結合，不但幫助我們改進協作方式，也讓我們瀏覽資訊更加方便、可以更好地理解事物，這個點子實在是太棒了。」 將 OpenAI 強大的大型語言模型功能與 Slack 和 Salesforce 相結合，可顯著提升工作空間的自動化程度和效率。