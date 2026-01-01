OpenAI は Slack を使って顧客とつながり ChatGPT を発展

人工知能（AI）の研究と実装を行う OpenAI は、人々の AI 利用に革命を起こそうとしています。OpenAI が開発した ChatGPT は、多目的に使える AI チャットボットで、特に対話形式でコンテンツを生成して人々の質問に答えられることから、大きな話題を呼んでいます。

2022 年 11 月にリリースされた ChatGPT は、またたく間に世界的なセンセーションを巻き起こし、仕事の効率化を目指す何百万もの人々に利用されるようになっています。

このような顧客の急増を受けて事業をさらに成長させるために、OpenAI は Slack を使ったコラボレーションに取り組んでいます。顧客と安全な形でコミュニケーションを取り、プロジェクトを加速させて、インテリジェント プロダクティビティプラットフォームとして Slack を活用。あらゆる人に役立つ人工知能を実現するというミッションを進める場として機能させています。

Slack コネクトを使って顧客とじかにコラボレーション

Slack コネクトを使うことで、OpenAI は顧客とのコミュニケーションをインタラクティブなチャンネルに発展させました。これで受信トレイがメールであふれかえることはなくなりました。2018 年に Slack を使い始めて以来、170 以上の Slack コネクトチャンネルが作成され、500 万件を超えるメッセージが送信されています。

チャンネルを使ったコラボレーションにより、OpenAI では顧客のニーズに対応するスピードと精度が高まっています。

「Slack コネクトはカスタマーエクスペリエンスにおいて非常に大きな役割を担っています」と、OpenAI の Account Manager である Anna Tifft 氏は話します。「Slack だと、自分がボトルネックにならないのがいいですね。お客様から自分の専門外の質問が出たら、より詳しい同僚に代わりに答えてもらえます。その方が早いし効率的です」。

OpenAI では、Slack に加えて、ほかの Salesforce プロダクトを使ったカスタマーエクスペリエンスの向上にも取り組んでいます。Service Cloud や Sales Cloud のデータを Slack と連携させることで、日々の業務を行っている場所から、顧客の「360 度ビュー」のデータにアクセスできます。

「Salesforce を使ってすべての顧客データを 1 つの場所にまとめておけることは、大きなアドバンテージです」と Tifft 氏は語ります。「お客様のことを考えて仕事を進めるには、さまざまな会話に常に目配りしなければなりません。それぞれがバラバラのシステムで運用されていたら大変です。その意味で、単一の環境で Salesforce を使って、多くのお客様のニーズに対応できることは、私にとって極めて重要なのです」。

チームメンバーの結束力を高めて、組織文化を醸成

成長を続ける OpenAI にとって、人と人のつながりを保った、力強い組織文化を維持していくことが重要です。特に従業員がさまざまなタイムゾーンで働いているため、「非同期型」でのコラボレーションが欠かせません。

「メンバーの連帯感を高めるのに、Slack がとても役立っています」と語るのは、Principle Research Engineer の Boris Power 氏です。「会議ばかりで皆をうんざりさせたくないので、できるだけ Slack を使った非同期の方法で情報を共有するようにしています。Slack なら会話に加わる人数を柔軟に変えられるし、別の視点からの意見がほしい時などに、スレッドやチャンネルにメンバーを追加するのも簡単です」。

OpenAI のチームでは、Slack ハドルミーティングを使ってすばやく協働することで、不要な会議を省いています。ハドルミーティングは、Slack のチャンネルやダイレクトメッセージから、音声やビデオを使ってコミュニケーションを行えるツールです。ハドルミーティングには、チャンネル内のメンバーならだれでも参加でき、退出も自由。画面を共有して、ビジュアルを見ながら会話することも可能です。

OpenAI のチームは、Slack 内でのコミュニケーションに絵文字も活用しています。絵文字は、新たにスレッドを立ち上げることなく、考えや感想を表明するのに便利です。絵文字を使って、メッセージを確認したことやプロジェクトに現在対応中であることを伝えたり、同僚の仕事の成果を称えたりできます。

「絵文字リアクションが気に入ってよく使っています。内部で作ったおもしろいカスタム絵文字もたくさんありますよ。ちょっとした絵文字を使うことで、毎日の仕事に楽しさを加えられます」と、OpenAI の Solutions Engineer である Simón Posada Fishman 氏は話します。

OpenAI では、開発したモデルへのフィードバック収集にも、絵文字リアクションを利用しています。例えば、Slackbot をチャンネルに追加して、組織内のチームや顧客に、「いいね」などの絵文字を使って良し悪しを評価してもらいます。得られたフィードバックをモデルが学習し、それをもとに改善を重ねていけます。

大きな規模でフィードバックを集めることに加えて、OpenAI チームでは Slack プラットフォームを使って、クリエイティブな方法で業務を自動化する方法を探っています。「Slack での構築は楽しいですよ」と Posada Fishman 氏は話します。「そのまま使える機能がたくさんあって、思ったよりずっと簡単に使えました」。 チームでは、これがイノベーションと生産性を高める強力なツールだと考えています。「一緒に仕事をする人たち全員がすでに同じチャットインターフェイスを使っていて、その中にさまざまな種類の自動化、インテリジェンス、プログラミング機能を直接取り込むことができるのは、すばらしいことです」。

OpenAI が組織内でのやり取りをすべて Slack で行っている別の理由として、Slack のセキュリティ機能への信頼が挙げられます。OpenAI では、メッセージの保存と充実した管理機能を利用するため、Slack の Enterprise Grid を使用しています。Enterprise Grid では、データの暗号化、SAML ベースのシングルサインオン、きめ細かなアプリケーション管理といった Slack の強力なセキュリティ機能が提供されています。

AI と自動化を強化するビジョン

OpenAI、Salesforce、Slack のパートナーシップが進展するにつれ、まもなく革新的なソリューションとインテグレーションの開発が重視されるようになります。「今後の OpenAI と Slack とのパートナーシップとインテグレーションは、大きな可能性を秘めていると思います」と Power 氏は話します。「生産性を高めるには、ワークフローの改善と組織内での連携力アップが重要だと思います。このインテグレーションは、Slack を使うあらゆる業種の人々にとって、極めて大きな影響を与えるものになるでしょう」。

「OpenAI では Slack を毎日使っていて、仕事をするのに欠かせないものになっています」と、OpenAI の Chief Operating Officer である Brad Lightcap 氏は話します。「会社は Slack で動いているといってもいいくらいです。このような機能と当社のモデルが持つ力を組み合わせて、コラボレーションの方法を改善し、情報をさらにうまく扱い、物事への理解を深められるようにする、というアイデアは本当に大きな意味を持ちます」。 OpenAI の強力な大規模言語モデルの能力を、Slack や Salesforce と組み合わせることで、職場の自動化と効率の劇的な改善を実現できるのです。