Come OpenAI si connette con i clienti ed espande ChatGPT grazie a Slack

OpenAI è una società di sviluppo e ricerca sull'intelligenza artificiale che sta rivoluzionando il modo in cui il mondo percepisce l’intelligenza artificiale. La società ha creato il famosissimo ChatGPT, un versatile chatbot basato sull’intelligenza artificiale che può, tra le altre cose, elaborare contenuti e rispondere a domande in maniera conversazionale.

ChatGPT è stato rilasciato a novembre 2022 ed è rapidamente diventato un successo globale, usato da milioni di persone ogni giorno per lavorare in modo più efficiente.

Durante questo afflusso di clienti e l’espansione delle attività, OpenAI si è affidata a Slack per soddisfare le sue esigenze di collaborazione. Slack è diventata la piattaforma di produttività intelligente per OpenAI, un posto dove tutti possono comunicare in modo sicuro con i clienti, accelerare i progetti e portare avanti la missione di garantire che l’intelligenza artificiale sia di beneficio all'umanità intera.

Usare Slack Connect per collaborare direttamente con i clienti

Slack Connect consente a OpenAI di spostare le conversazioni con i clienti da caselle di posta troppo affollate a canali interattivi. L’azienda dispone di oltre 170 canali di Slack Connect e ha inviato più di cinque milioni di messaggi da quando è diventata cliente di Slack nel 2018.

La collaborazione all’interno dei canali permette a OpenAI di trovare soluzioni più rapide ed efficienti per le esigenze dei clienti.

“Slack Connect è un componente fondamentale della nostra esperienza cliente”, afferma Anna Tifft, account manager di OpenAI. “L’aspetto che apprezzo particolarmente quando lavoro in Slack è che non mi sento più un collo di bottiglia. Mi offre la possibilità di coinvolgere i miei colleghi quando un cliente ha una domanda fuori dalla mia portata o quando penso che qualcun altro possa rispondere in modo più esauriente o rapido di come potrei fare io.”

Oltre a Slack, OpenAI sta valutando di usare altri prodotti Salesforce per migliorare l’esperienza cliente. L’integrazione dei dati da Service Cloud e Sales Cloud in Slack consentirebbe a OpenAI di accedere a una visione a 360 gradi del cliente proprio nell’ambiente in cui si svolge il lavoro.

“Lavorare con Salesforce e avere tutti i dati dei clienti in un unico posto è un enorme vantaggio”, evidenzia Tifft. “Devo continuamente passare da una conversazione all’altra mentre lavoro per i miei clienti. E se dovessi gestire ognuna di queste cose in un ecosistema diverso, sarebbe insostenibile. Per questo per me è fondamentale riuscire a far fronte alla maggior parte delle richieste dei miei clienti all’interno di un unico ambiente olistico con Salesforce.”

Consolidare le relazioni con i membri dei team interni e promuovere la cultura aziendale

Mentre continua a crescere, è importante per OpenAI riuscire a conservare una cultura aziendale solida e connessa. Poiché i dipendenti si trovano in fusi orari diversi, è anche essenziale disporre di modi asincroni per lavorare.

“Slack aiuta realmente a sentirsi connessi a tutti i membri dell’organizzazione”, afferma Boris Power, ingegnere di ricerca. “Non voglio sovraccaricare le persone con troppe riunioni, quindi tutto quello che si può fare in modo asincrono è meglio farlo in Slack. Slack è anche un modo per coinvolgere un numero fluido di persone in una conversazione. Puoi aggiungere facilmente le persone alle conversazioni o ai canali dove può essere necessario un loro input.”

Il team di OpenAI usa gli incontri di Slack per collaborare rapidamente ed eliminare ulteriormente la necessità di riunioni. Gli incontri sono un modo per comunicare con audio o video in un canale o messaggio diretto di Slack. Chiunque nel canale può entrare e uscire da un incontro come preferisce. Può anche condividere lo schermo per aggiungere elementi visivi alla conversazione.

Gli emoji sono un altro modo usato dal team di OpenAI per comunicare in Slack. Gli emoji consentono ai membri del team di dire qualcosa senza dover avviare una nuova conversazione. Possono indicare che un messaggio è stato letto, che le attività per un progetto procedono o semplicemente congratularsi con un collega per un lavoro ben fatto.

“Adoro le reazioni con emoji. In azienda usiamo una serie di emoji personalizzati che sono molto divertenti. Sono un modo agile per portare un po’ di allegria nella giornata”, afferma Simón Posada Fishman, solutions engineer di OpenAI.

OpenAI usa le reazioni con emoji anche per raccogliere feedback sui modelli. Ad esempio, una persona può aggiungere uno Slackbot in un canale e chiedere ai team interni o ai clienti di usare gli emoji “pollice in su” e “pollice in giù” per fornire un feedback. Questo consente al modello di apprendere e migliorare nel tempo.

Oltre a raccogliere feedback su larga scala, il team di OpenAI usa la piattaforma Slack per trovare delle modalità creative per automatizzare il lavoro. “Penso che creare in Slack sia estremamente divertente”, dichiara Posada Fishman. “Sono disponibili numerose funzionalità pronte all’uso ed è stato molto più semplice di quanto mi aspettassi.” Il team ritiene che Slack sia uno strumento potente per l’innovazione e la produttività. “La possibilità di utilizzare un’interfaccia chat che tutti i tuoi colleghi usano già e introdurre qualsiasi forma di automazione, intelligenza o capacità programmatiche direttamente dove lavorano è davvero entusiasmante.”

Un altro aspetto che consente al team di OpenAI di affidarsi tranquillamente a Slack per potenziare il lavoro è quello delle funzioni di sicurezza di Slack. OpenAI utilizza Enterprise Grid di Slack per le funzionalità di controllo degli amministratori e di conservazione dei messaggi. Enterprise Grid include le più solide funzioni di sicurezza di Slack, come la crittografia dei dati, Single Sign-On basato su SAML e la gestione granulare delle app.

Una visione per amplificare la potenza dell’IA e l’automazione

Man mano che la partnership tra OpenAI, Salesforce e Slack prosegue, l’attenzione sarà rivolta allo sviluppo di integrazioni e soluzioni innovative. “Ritengo che vi siano molte possibilità per partnership e integrazioni tra OpenAI e Slack in futuro”, dichiara Power. “Credo che migliorare il flusso di lavoro e l’interconnessione delle nostre organizzazioni sia fondamentale per aumentare la produttività e che qualsiasi integrazione avrà un impatto significativo in tutti i settori che usano Slack.”

“In OpenAI usiamo Slack tutti i giorni ed è essenziale per il nostro modo di lavorare”; aggiunge Brad Lightcap, Chief Operating Officer di OpenAI. “La nostra azienda è senza dubbio basata su Slack. L’idea di coniugare questa abilità con la potenza dei nostri modelli per aiutarci a migliorare il modo in cui collaboriamo, ad accedere in modo più immediato alle informazioni e a comprendere meglio le cose è davvero eccezionale.” L’unione delle capacità dell’ampio e robusto modello di linguaggio di OpenAI con Slack e Salesforce potrebbe migliorare drasticamente l’efficienza e l’automazione dell’ambiente di lavoro.