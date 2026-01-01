Cookie-Tabelle

Slack Cookie-Tabellen

Wir stellen dir diese Liste zur Verfügung, um Transparenz über die von Slack verwendeten Cookies und ähnliche Technologien zu schaffen. Auch wenn die Technologien von Slack möglicherweise auf dem neuesten Stand sind, enthalten die folgenden Tabellen kurze Beschreibungen der Schlüsseltechnologien, die auf Slack-Sites eingesetzt werden.

Die Tabelle wird gegebenenfalls aktualisiert. Sieh dir unsere Cookie-Richtlinie an, wenn du mehr Informationen darüber brauchst, wie und warum wir Cookies einsetzen.