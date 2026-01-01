Tabla de cookies

Tablas de cookies de Slack

Queremos ser transparentes en relación con las cookies y tecnologías similares que utiliza Slack, por eso, te proporcionamos la siguiente lista. Aunque las tecnologías de Slack se vayan actualizando, las tablas que aparecen a continuación te ofrecen breves descripciones de las tecnologías clave que se utilizan en los sitios de Slack.

Es posible que esta tabla se actualice de vez en cuando. Echa un vistazo a nuestra Política de cookie si quieres más información sobre cómo y por qué utilizamos cookies.