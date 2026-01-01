Tabla de cookies

Tablas de cookies de Slack

Te presentamos esta lista para garantizarte transparencia en lo que respecta a las cookies y otras tecnologías similares utilizadas en Slack. Si bien es posible que las tecnologías de Slack se actualicen, en las tablas siguientes se ofrecen breves descripciones de las tecnologías clave empleadas en los Sitios web de Slack.

Esta tabla puede actualizarse cada cierto tiempo. Echa un vistazo a nuestra Política de cookies si deseas obtener más información sobre cómo y por qué utilizamos cookies.