Acuerdo de Slack Marketplace

Última modificación: 11 de julio de 2016

Tú, en nombre de la persona, empresa o persona jurídica que desarrolló la Aplicación para su inclusión en Slack Marketplace, aceptas regirte por los Términos de servicio de la API de Slack, conforme se actualicen cada cierto tiempo y se complementan con estos Términos de Slack Marketplace (en conjunto, el «Acuerdo»). Las referencias a «tú» o «tu/tus» también se considerarán referencias a esa persona, empresa o persona jurídica.

1. Concesiones de licencia

Durante la Vigencia, otorgas a Slack una licencia limitada, mundial, no exclusiva y libre de regalías para (a) reproducir, ejecutar, exhibir y utilizar tu Aplicación con fines administrativos y de demostración en relación con el funcionamiento, la mejora y el marketing de Slack Marketplace; (b) distribuir tu Aplicación a través de Slack Marketplace; (c) realizar una Revisión de seguridad en tu Aplicación; y (d) usar los nombres comerciales, las marcas, las marcas de servicios, los logotipos y los nombres de dominio asociados con tu Aplicación (en conjunto, «Tus nombres») como referencia para fines de marketing o promocionales en relación con Slack Marketplace y en otras comunicaciones o promociones con o para desarrolladores, socios y clientes existentes o potenciales acerca de Slack Marketplace. Por ejemplo, podríamos incluir Tus nombres en Slack Marketplace y en entradas de blogs acerca de Slack Marketplace. Slack cumplirá con las políticas escritas acerca del uso de marcas que comuniques a Slack cada cierto tiempo.

2. Política de Slack para desarrolladores

Usted acepta cumplir la Política de Slack para desarrolladores, con las actualizaciones ocasionales que realice Slack.

3. Derechos y licencias

Declaras y garantizas que posees todos los derechos, títulos e intereses necesarios para que Slack distribuya tu Aplicación, incluidos todos los derechos de propiedad intelectual, como derechos de patentes, marcas, secretos comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad, sobre tu Aplicación y Tus nombres. No distribuirás ningún material a través de Slack Marketplace que esté protegido por derechos de autor, protegido por un secreto comercial o que, de otro modo, esté sujeto a derechos de propiedad de terceros, como derechos de patentes, privacidad y publicidad, a menos que seas el propietario de tales derechos o cuentes con el permiso del propietario legítimo para enviar el material.

4. Revisión de seguridad

Durante la Vigencia, usted autoriza a Slack y a su personal designado, para realizar, en las fechas y horarios seleccionados por Slack, una o más revisiones de seguridad en su Aplicación y los servicios o sistemas informáticos relacionados, como se describe con más detalle en la Revisión de seguridad de la aplicación de Slack (cada una denominada “Revisión de seguridad”). Slack no divulgará información a terceros (que no sean contratistas y agentes autorizados que actúen en su nombre) que usted haya divulgado en relación con una Revisión de seguridad. Toda esa información y resultados son confidenciales y se tratarán como tales; siempre que Slack pueda divulgar dicha información y resultados a un tercero según lo exija la ley o en la medida en que dicha información y resultados estén en una forma agregada que no lo identifique a usted ni a la Aplicación, y que se les hayan eliminado todos los identificadores persistentes (p. ej., identificadores de dispositivo, direcciones IP e ID de cookies). Durante una Revisión de seguridad puede solicitar en cualquier momento que Slack detenga sin demora las pruebas; sin embargo, dicha solicitud puede tener como resultado un “Error” en la revisión. Usted es el único responsable de la protección adecuada y la copia de seguridad de los datos o equipos utilizados en relación con una Revisión de seguridad y no presentará ningún reclamo contra Slack por pérdida de datos, tiempo de repetición de la ejecución, información inexacta, retrasos en el trabajo o lucro cesante como resultado de una Revisión de seguridad.

5. Lineamientos de la marca de Slack

Usted reconoce y acepta que, a pesar de cualquier Revisión de seguridad realizada por Slack, Slack no “certifica”, garantiza ni respalda la Aplicación. Asimismo, declara y garantiza que no hará ninguna declaración dirigida al público en sentido contrario, incluidas declaraciones que impliquen un respaldo, certificación, afiliación o colaboración de Slack y que cumplirá con los Lineamientos de la marca de Slack, con las actualizaciones que Slack realice cada cierto tiempo.

6. Asistencia técnica

Serás exclusivamente responsable de gestionar la ayuda y el mantenimiento de tu Aplicación y Slack no tendrá responsabilidad alguna al respecto. Debes proporcionar y mantener vigente y precisa la información de contacto que se mostrará en cada página de detalles de la aplicación de Slack Marketplace y que se pondrá a disposición de los usuarios para fines de atención al cliente y legales. Si no suministras la información o asistencia técnica adecuadas para tu Aplicación, puede tener como consecuencia bajas calificaciones, una ubicación menos destacada o su eliminación de Slack Marketplace.

7. Calificaciones de las revisiones

Slack Marketplace puede permitir a los usuarios calificar y revisar tu Aplicación. Tales calificaciones se pueden usar para determinar la ubicación de tu Aplicación en Slack Marketplace, con sujeción a la capacidad de Slack para cambiar de ubicación a su exclusivo criterio. Si Slack determina, a su entera discreción, que tu Aplicación no cumple los estándares aceptables, Slack se reserva el derecho de eliminar tu aplicación de Slack Marketplace.

8. Indemnización

Usted acepta indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a Slack y a sus representantes, agentes y empleados de todos y cada uno de los reclamos, demandas, acciones, daños (incluidos los honorarios de abogados) y obligaciones de cualquier tipo que pueda tener cualquier tercero en relación con su incumplimiento de este Acuerdo, cualquier conflicto entre usted y un usuario de su aplicación, o por la realización de una Revisión de seguridad por parte de Slack.

9 Eliminaciones

Slack no asume ninguna obligación de supervisar tu Aplicación o su contenido; no obstante, Slack podrá eliminar tu Aplicación de inmediato de Slack Marketplace si tú le notificas a Slack, o esta toma conocimiento de otro modo, y determina, a su exclusivo criterio, que una parte de tu Aplicación o Tu nombre (a) infringe los derechos de propiedad intelectual o cualquier otro derecho de un tercero; (b) infringe una ley aplicable o está sujeto a una orden judicial; o (c) infringe los términos de este Acuerdo, incluida la Política de Slack para desarrolladores. Slack se reserva el derecho de suspender o excluir a cualquier desarrollador de Slack Marketplace, a su exclusivo criterio, sin previo aviso.

10. Estadísticas de uso

Para mejorar Slack Marketplace, Slack puede recopilar ciertas estadísticas de uso de Slack Marketplace acerca de tu Aplicación, incluida, de forma ilustrativa pero no limitativa, información acerca de cómo se usa Slack Marketplace. Los datos recopilados se analizan de forma agregada para mejorar Slack Marketplace y se mantienen de acuerdo con la Política de privacidad de Slack.

11 Términos

El Acuerdo comienza en la fecha de aceptación y continúa hasta que (a) cualquiera de las partes, con diez (10) días de notificación previa por escrito (por correo electrónico será suficiente), elija, a su entera discreción, dejar de distribuir tu Aplicación a través de Slack Marketplace o (b) se ponga fin a los Términos de servicio de la API de Slack (el «Término»). Luego de la finalización, Slack eliminará tu Aplicación de Slack Marketplace y dejará de usar Tus nombres.

12 Autoridad

Usted declara y garantiza que cuenta con la autoridad y el permiso pertinentes para celebrar este Acuerdo en nombre del desarrollador de la Aplicación, que el desarrollador de la Aplicación tiene el derecho legal de someter la Aplicación, los servicios y el o los sistemas informáticos a una Revisión de seguridad y que si no es el propietario de dicha Aplicación, servicios y sistemas informáticos, ha obtenido tal derecho del propietario legal.

13 Modificaciones

Podemos cambiar, agregar o eliminar estos Términos de Slack Marketplace o una parte de ellos cada cierto tiempo, a nuestro exclusivo criterio. Si realizamos un cambio sustancial en estos Términos de Slack Marketplace, te lo notificaremos de forma razonable antes de los cambios, mediante el envío de un correo electrónico a la dirección de correo asociada a tu cuenta o la publicación de un aviso en Slack Marketplace. Certificas que estas actualizaciones y modificaciones pueden afectar negativamente la forma en que accedes, usas y te comunicas con Slack Marketplace. Si algún cambio no te parece aceptable, entonces tu único recurso es eliminar tu Aplicación de Slack Marketplace. Tu inclusión continua de la Aplicación en Slack Marketplace significará que aceptas las actualizaciones y modificaciones.