Slack マーケットプレイス契約

本書は、お客様のご参考のために作成された英語版の参考訳であり、可能な限り正確であるように努めていますが、誤りを含む可能性があることをご了承ください。英語版と齟齬がある場合、英語版の定めが優先し適用されるものとします。

最終更新日 : 2016 年 7 月 11 日

お客様は、Slack マーケットプレイスに掲載するためのアプリケーションを開発した個人、企業または法人を代表して、Slack API サービス利用規約を遵守することに同意するものとします。Slack API サービス利用規約は随時更新されることがあり、また本 Slack マーケットプレイス利用規約により補完されます（両規約を総称して「本契約」といいます）。「お客様」と言及した場合、その個人、会社または法人も言及の対象に含まれるものとみなされます。

1. ライセンス許諾

契約期間中、お客様は、Slack が次のことを実施できる、全世界を対象とした限定的、非独占的かつロイヤルティフリーのライセンスを Slack に許諾します。（a）お客様のアプリケーションを、Slack マーケットプレイスの運用、改善およびマーケティングに関連して、管理上の目的やデモ用の目的で複製、実行、展示、使用すること。（b）お客様のアプリケーションを Slack マーケットプレイスを通じて配信すること。（c）お客様のアプリに対してセキュリティレビューを実施すること。（d）お客様のアプリケーションに関連づけられている商号、商標、サービスマーク、ロゴおよびドメイン名（総称して「お客様の名称等」といいます）を、Slack マーケットプレイスでのマーケティングまたは宣伝のための、および Slack マーケットプレイスに関連した参照物として使用すること、ならびに Slack マーケットプレイスに関する既存のまたは潜在的な開発者、パートナーおよび顧客とのその他のコミュニケーションにおいて、またはこれらの者に向けた宣伝のために使用すること。例えば、当社はお客様の名称等を、Slack マーケットプレイス上や、Slack マーケットプレイスに関するブログ記事内で使用することがあります。Slack は、お客様が随時 Slack に伝達する、書面による商標使用ポリシーを遵守します。

2. Slack の開発者向けポリシー

お客様は、Slack が随時更新する Slack の開発者向けポリシーを遵守することに同意するものとします。

3. 権利とライセンス

お客様は、Slack がお客様のアプリケーションを配信するために必要なすべての権利、権原および権益を保有していることを表明し、保証するものとします。これらには、お客様のアプリケーションおよびお客様の名称等に関する特許、商標、営業秘密、著作権その他の知的財産権を含む、あらゆる知的財産権が含まれます。お客様は、著作権もしくは営業秘密により保護されている素材、および、特許権、プライバシー権、パブリシティ権など、その他の根拠により第三者の所有権に属する素材を、Slack マーケットプレイスを通じて配信しないものとします。ただし、お客様がそれらの権利の保有者であるか、またはそのような素材を提出する許可をその正当な保有者から得ている場合を除きます。

4. セキュリティレビュー

契約期間中、お客様は、Slack および Slack が指定する人員に対し、Slack が選択した日時にお客様のアプリケーションならびに関連するサービスおよび/またはコンピューターシステムのセキュリティレビューを 1 回以上実施する許可を与えるものとします（それぞれを「セキュリティレビュー」といいます）。セキュリティレビューの詳細については、Slack アプリセキュリティレビューを参照してください。Slack は、セキュリティレビューに関連してお客様から開示された情報を第三者（許可を受けた請負業者およびその請負業者に代わって行為する代理人を除きます）に漏洩することはありません。そのような情報および結果はすべて機密事項であり、Slack が、法律による義務に従って、または、そのような情報および結果がお客様もしくはお客様のアプリケーションを特定できない集約された形式となっており、かつ永続的識別子（デバイス ID、IP アドレス、Cookie ID など）をすべて削除した状態である限りで第三者に開示できることを条件として、機密事項として取り扱われます。セキュリティレビューの期間中、お客様はいつでも、このテストを速やかに中止するよう Slack に要請できますが、そのように要請したことにより、レビュー結果が「不合格」となる可能性があります。お客様は、セキュリティレビューに関連して使用されるデータおよび/または機器の適切な保護およびバックアップについて全責任を負い、セキュリティレビューに起因するデータ喪失、再実行時間、不正確な出力、業務の遅延、または逸失利益を理由に Slack に対して損害賠償を請求しないものとします。

5. Slack ブランドガイドライン

お客様は、Slack が実施するセキュリティレビューにかかわらず、Slack はお客様のアプリケーションの「認証」、保証、サポートを行わないことを了承し、同意するものとします。さらに、お客様は、Slack の承認、認定、提携またはパートナーシップを暗示する声明を含む、外部に向けた声明を一切行わないこと、および Slack が随時更新する Slack のブランドガイドラインを遵守することを表明し、保証するものとします。

6. サポート

お客様のアプリケーションのサポートやメンテナンスについてはお客様が全責任を負い、Slack はそれらについて一切責任を負いません。お客様は、カスタマーサポートのため、および法律に基づく目的のため、Slack マーケットプレイスのアプリケーションの各詳細ページに表示してユーザーが閲覧できるようにする連絡先情報として、有効かつ正確な情報を提供して維持する必要があります。アプリケーションに関する十分な情報やサポートがお客様から提供されない場合、低評価、目立ちにくい位置への配置、Slack マーケットプレイスからの削除といった結果に至る可能性があります。

7. レビューの評価

Slack マーケットプレイスでは、ユーザーがお客様のアプリケーションを評価し、レビューを記入できる場合があります。これらの評価は、Slack が独自の裁量により配置を変更できることを前提に、Slack マーケットプレイスでのお客様のアプリケーションの配置を決定するために使用される場合があります。Slack は、その独自の裁量により、お客様のアプリケーションが許容基準を満たしていないと判断した場合、そのアプリケーションを Slack マーケットプレイスから削除する権利を留保します。

8. 補償

お客様は、お客様による本契約の違反、お客様とそのアプリのユーザーとの間の紛争に関連して、または Slack によるセキュリティレビューの実施を理由として第三者が有する、あらゆる種類のすべての請求、要求、訴訟、損害賠償（弁護士費用を含む）および債務について、Slack とその代表者、代理人および従業員を補償し、防御し、免責することに同意するものとします。

9. 削除

Slack は、お客様のアプリケーションやそのコンテンツを監視する義務を負いません。ただし、Slack は、お客様のアプリケーションまたはお客様の名称等が、たとえその一部分であっても（a）第三者の知的財産権もしくはその他の権利を侵害している、（b）適用法に違反しているか差止命令の対象となっている、または（c）本契約（Slack の開発者向けポリシーを含む）の条件に違反していると、お客様からの通知またはその他の方法により認識して Slack 独自の裁量に基づき判断した場合、ただちにお客様のアプリケーションを Slack マーケットプレイスから削除することがあります。Slack は、その独自の裁量により予告なしに、開発者に対して Slack マーケットプレイスの利用を一時停止する、または禁止する権利を留保します。

10. 利用状況に関する統計情報

Slack マーケットプレイスの改善のため、Slack はお客様のアプリケーションについて、利用状況に関する一定の統計情報を Slack マーケットプレイスから収集する場合があります。収集する情報には、Slack マーケットプレイスがどのように利用されているかについての情報が含まれますが、これに限定されません。収集したデータは、Slack マーケットプレイスを改善するため、集約した状態で詳細に調査され、Slack のプライバシーポリシーに従って維持されます。

11. 契約期間

本契約は、その承諾日を開始日として、（a）いずれかの当事者がその独自の裁量により、Slack マーケットプレイスを通じたお客様のアプリケーションの配信を中止する決定を 10 日前までに事前に書面により通知するまで（メールによる通知で十分とします）、または（b）Slack API サービス利用規約が失効するまで継続します（この期間を「契約期間」といいます）。契約期間の終了後、Slack はお客様のアプリケーションを Slack マーケットプレイスから削除するとともに、お客様の名称などの使用を中止します。

12. 権限

お客様は、アプリケーションの開発者を代表して本契約を締結するための適切な権限および許可を有すること、アプリケーションの開発者がアプリケーション、サービスおよびコンピューターシステムにセキュリティレビューを実施させるための法的権利を有すること、ならびに同者が当該アプリケーション、サービスおよびコンピューターシステムの所有者でない場合、同者がその法律上の所有者から当該権利を取得していることを表明し、保証するものとします。

13. 変更

当社は、独自の裁量により随時、本 Slack マーケットプレイス利用規約またはその一部を変更、追加または削除することがあります。本 Slack マーケットプレイス利用規約に重大な変更を加える場合、当社はその変更の前に合理的な通知をお客様に対して行います。この通知は、お客様のアカウントに関連づけられたメールアドレスにメールを送信するか、Slack マーケットプレイスに通知を掲載することにより行われます。お客様は、こうした更新および変更により、お客様が Slack マーケットプレイスにアクセスする方法や、Slack マーケットプレイスを使用する方法、Slack マーケットプレイスでコミュニケーションをとる方法に悪影響が及ぶ可能性があることを了承するものとします。お客様にとって許容できない変更が行われた場合、お客様には、お客様のアプリケーションを Slack マーケットプレイスから削除することが唯一の選択肢となります。お客様が Slack マーケットプレイスでのアプリケーション掲載を継続した場合、行われた更新および変更に同意したことになります。