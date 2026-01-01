Slack Community フォーラムサービス利用規約

本書は、お客様のご参考のために作成された英語版の参考訳であり、可能な限り正確であるように努めていますが、誤りを含む可能性があることをご了承ください。英語版と齟齬がある場合、英語版の定めが優先し適用されるものとします。

発効日 :2021 年 9 月 1 日

Slack Community フォーラムは、互いに交流し、知識、情報、および Slack の利用体験を共有する場です。以下のユーザー規約は、Slack Community フォーラムを利用するすべての人に適用されます。「当社」とは、当該 Slack 法人をいいます。「お客様」とは、お客様、Slack Community フォーラムの個々のユーザーおよび参加者をいいます。

コミュニティフォーラム参加ルール

Slack Community フォーラムのすべての利用に本規約、プライバシーポリシー、開発者コミュニティ行動規範が適用されます。Slack Community フォーラムに登録することにより、お客様は、該当するあらゆる Slack ポリシーを遵守することに同意したことになります。さらに、Slack Community フォーラムのユーザーは、お客様の Slack Community フォーラムアカウントを介して行われたすべての活動を監視し、管理し、Slack Community フォーラムのすべてのパスワードおよびログイン情報を機密保持するため、あらゆる合理的な努力を行わなければなりません。

Slack Community フォーラムのユーザーは、以下のことを行ってはなりません。

マルウェアを含む、Slack または第三者が保有する情報に不正にアクセスする有害なまたは悪意のある技術を Slack Community フォーラムにアップロードし、またはこのような技術へのリンクを Slack Community に貼ること。

あらゆる知的財産権、データ、プライバシー、輸出管理に関する法律、および国その他の証券取引所の規則を含む政府機関によって公布された規制を含む（ただしこれらに限定されない）適用法令および政府規制に違反するコンテンツを投稿すること。

ほかのメンバーに対し、自身のアカウントからまたは自身に代わり投稿を許可すること。

悪用、攻撃的、野卑、わいせつ、不愉快な、人種差別的もしくは偏狭、脅迫的、名誉棄損、中傷的、または詐欺的なコンテンツを投稿すること。

ほかのメンバーを晒し、またはほかのメンバーの秘密情報もしくは個人情報（コミュニティフォーラムのプロフィール情報、画像、個人の電話番号、メールアドレス、住所、および社会保障番号を含むが、これらに限定されない）を含むコンテンツを投稿すること。

法令、契約関係および信認関係のもとで要求される権利をユーザーが保有していないコンテンツ（雇用関係または秘密保持契約の一部として取得または開示された専有情報および機密情報など）を投稿すること。

スパムまたは広告を投稿すること。

ほかのメンバーもしくは法人になりすまし、または Slack のメンバー、組織もしくは法人との関係について虚偽の陳述、または不実の表明をすること。

Slack Community フォーラム、または Slack Community フォーラム上でもしくはこれを介して利用可能な情報、データ、コンテンツもしくはその他の資料の運用および整合性を妨害し、またはこれらを混乱させること。

Slack Community フォーラムにアクセスして、類似もしくは競合する製品またはサービスを開発すること、もしくは Slack Community フォーラムのアイデア、特徴、機能またはグラフィックをコピーすること。

第三者が上記のいずれかを行うことを許可、承認、可能化、誘導または奨励すること。

本規約の精神に反する行為を行うこと。

紛失、盗難、ユーザー名、パスワードもしくはアカウントの不正な開示や使用を含む、お客様のアカウントに関連した違法または不正な活動やセキュリティ侵害をみつけたり、合理的に疑わしいと思った場合は、速やかに当社に通知してください。

ユーザーの投稿物、メンバーが制作したコンテンツおよびプロフィール情報

Slack Community フォーラムのユーザーとして、お客様は、情報、データ、グラフィック、音声、動画、メッセージ、プロフィール、ならびにその他の資料およびコンテンツ（それぞれを「投稿物」といいます）を Slack Community フォーラムを介して閲覧可能にすることができます。投稿物には、すべてのコメント、提案、助言およびアイデア（既存のまたは潜在的な Slack の製品または機能についてなされたものを含みますが、これらに限定されません）が含まれます。すべての投稿物には、ここに含まれる同様のライセンス許諾規定が適用されます。

ユーザーは、Slack Community フォーラムへのあらゆる投稿物に全責任を負います。Slack はユーザーの投稿物を管理せず、いかなるユーザーの投稿物を推奨するものではありません。さらに Slack は、いかなるソースの信頼性、または投稿物の正確性、安全性もしくは知的財産権についてなんら約束をするものではありません。投稿物を投稿することにより、お客様は、かかる投稿物に含まれるすべてのコンテンツをアップロードまたは共有するために必要なあらゆる知的財産権を所有または保有していること、および投稿物が他者の知的財産権を侵害していないことを表明し、保証するものとします。

ライセンス

お客様が Slack Community フォーラムにコンテンツを投稿するにあたり、お客様はご自身の投稿物の所有権を失うことはありません。むしろ、各投稿物について、お客様は、投稿物のコンテンツ、フィードバック、提案またはアイデアを、お客様への義務または報酬なしに、いかなる目的のためにもアクセス、利用、再製、表示、二次的著作物の作成、サブライセンス、実演、および配信する無制限、取消不能、恒久的、かつロイヤルティフリーのライセンスを当社に許諾するものとします。

お客様が Slack Community フォーラムを介して Slack の製品またはサービスに関するアイデアおよび提案を提供する場合、お客様は、かかる投稿物を投稿することにより、お客様が Slack の製品またはサービスの開発中に発明が生じたとしてもその発明者になるものではないことを認め、これに同意したものとします。これには、ユーザーの投稿を Slack Community フォーラムに取り入れる、または Slack Community フォーラムへのユーザーの投稿に関連するものも含まれます。お客様が、上記にもかからわず、発明に権利、権原または権益を保有する場合、お客様は、かかる発明におけるすべての権利、権原および権益を Slack へ譲渡することに同意するものとし、これは発明の構想、創作または開発の時点で有効となります。お客様がすべての許容できる譲渡を行った後は、発明における権利または権益を保有する範囲において、お客様は、Slack およびその関連会社、ならびに Slack の製品またはサービスのいかなるユーザーに対して、かかる権利または権益に関するすべての請求を放棄することとします。さらに、お客様は、かかる発明の全部または一部へアクセス、これらを利用、再製、表示、二次的著作物の作成、サブライセンス、実演、配信、変更、作成、販売、販売申し込み、インポート、分析および活用する、無制限、取消不能、永続的、かつロイヤルティフリーのライセンスを当社に許諾するものとします。お客様は、当社に対し、本規約に基づき譲渡またはライセンス許諾された発明または知的財産権の侵害、不正利用、またはその他の違反に対する請求権を放棄するものとします。

モデレーション

Slack Community フォーラムの役割は、Slack の製品またはサービスのユーザーがつながり、コミュニケーションをとり、情報、体験、Tip および考えを共有するための場となることです。ポジティブな環境を確保し、育むため、当社は、当社の従業員を Slack Community フォーラムのモデレーター / 管理者（「コミュニティモデレーター」）に指名する場合があります。Slack は、本規約、コミュニティフォーラムガイドライン、利用規約、プライバシーポリシー、または開発者コミュニティ行動規範の違反、その他不適切または違法と思われる、またはその他の理由で、いつでも、通知の有無を問わず、Slack Community フォーラムへのユーザーの投稿物を削除および変更する裁量を留保します。当社は、本規約またはコミュニティフォーラムガイドラインに違反したユーザーによる投稿をブロックし、またはユーザーの Slack Community フォーラムアカウントを解除する裁量を有します。

知的財産権および DMCA ポリシー

当社は、他者の知的財産権について真剣に受けとめており、当社の Slack Community フォーラムのユーザーに同じことを求めます。お客様が著作権の保有者か、または著作権者に代わって行使する権限を有しており、第三者が Slack Community フォーラム上でまたはこれを介してその資料を侵害している旨の請求の報告を希望する場合、当社の DMCA ポリシー（https://slack.com/dmca-policy でご覧になれます）に記載の手順に従ってください。

保証の否認

SLACK COMMUNITY フォーラムおよび関連するすべてのコンポーネントおよび情報は、いかなる種類の保証もなく、「現状有姿」かつ「利用可能なまま」で提供され、SLACK は、明示または黙示を問わず、商品性の黙示的保証、権原、特定目的への適合性、および侵害のないことを含む一切の保証を明示的に否認します。お客様は、Slack が本サービスについて中断がないこと、適時で安全であること、またはエラーフリーであることを保証しないことを承諾するものとします。

責任の限定

Slack、またはその役員、ディレクター、従業員、ライセンサーもしくは関連会社はいずれも、お客様が Slack Community フォーラムに参加したことによりまたはこれに関連して発生する、間接的、偶発的、特別、派生的、懲罰的損害について、お客様またはいかなる第三者にも責任を負いません。この損害には、逸失収益、逸失利益による損害、営業権、利用状況、データ、またはその他の無形損害（その発生が契約、不法行為、その他の責任理論のいずれに基づくものであれ、当事者がその損害の可能性を知らされていたか否かを問いません）が含まれますが、これらに限定されません。

補償

お客様は、下記によりまたはこれらに関連して発生する第三者による請求に対し、Slack およびその関連会社、ならびにそれぞれの役員、ディレクター、従業員および請負業者を防御し、補償するものとします。（a）お客様による本規約に違反した Slack Community フォーラムの利用もしくはその試み、（b）お客様による法律違反もしくは第三者の権利の侵害、または（c）お客様が Slack Community フォーラムに投稿した投稿物（知的財産権、プライバシー、もしくはその他の権利の侵害、不正利用もしくは違反が含まれますが、これらに限定されません）。

変更

当社の事業の発展に伴い、本規約、利用規約、およびその他の Slack Community フォーラムに関するポリシーを変更する場合があります。当該規約の重大な改訂の発行日は、いずれも当社が変更を公開した日とします。お客様がいかなる変更の発効日以降に本サービスを利用した場合は、その利用をもって改訂後の条件に同意したものとみなされます。

可分性

本規約は準拠法において認められる最大限の範囲で強制力を有します。本規約の定めのいずれかが管轄裁判所により違法と判断された場合には、かかる定めは裁判所により修正され、法令が許容する範囲で元の定めの目的を最もよく達成できるよう解釈され、本規約のその他の定めは有効に存続するものとします。

準拠法、裁判地

本規約は法的拘束力のある契約を構成し、本規約が遵守されない場合には、法的手段を講じることとします。本契約およびこれに起因または関連する紛争はすべて、法の定めまたは国際物品売買契約に関する国際連合条約との不一致の有無にかかわらず、カリフォルニア州法に専ら準拠します。カリフォルニア州サンフランシスコ郡の州裁判所および連邦裁判所は、本契約に起因またはこれに関連する一切の紛争について専属的管轄権を持ちます。