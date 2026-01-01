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In vigore dal: 1° settembre 2021

Il forum della Community di Slack è uno spazio in cui gli utenti interagiscono per condividere conoscenze, informazioni ed esperienze in relazione all’uso di Slack. Le seguenti Condizioni d’uso per l’utente si applicano a tutti coloro che utilizzano il forum della Community di Slack. Per “noi”, “nostro”, “ci” e le relative varianti di numero e genere si intende l’entità Slack applicabile. Per “tu”, “tuo” e le relative varianti di numero e genere si intende il singolo utente che partecipa al forum della Community di Slack.

Regole di partecipazione al forum della Community

Tutti gli usi del forum della Community di Slack sono soggetti alle presenti Condizioni, all’Informativa sulla privacy e al Codice di condotta della community di sviluppatori. Con la registrazione al forum della Community di Slack, l’utente accetta di rispettare tutti i criteri di Slack applicabili. Inoltre, gli utenti del forum della Community di Slack devono monitorare e controllare tutte le attività eseguite tramite il proprio account del forum della Community di Slack e mettere in atto ogni ragionevole sforzo per mantenere riservate tutte le password e le informazioni di accesso per il forum della Community di Slack.

Gli utenti del forum della Community di Slack non devono mai:

caricare nel forum della Community di Slack alcuna tecnologia dannosa, né connettersi nel forum a qualsiasi tecnologia di questo tipo, tra cui malware, che consenta di accedere illegalmente alle informazioni di proprietà di Slack o di terze parti.

postare contenuti che violino le leggi e i regolamenti governativi applicabili, incluse, in via esemplificativa, tutte le leggi sulla proprietà intellettuale, i dati, la privacy e il controllo delle esportazioni, le normative promulgate da qualsiasi agenzia governativa, incluse tutte le norme relative alle borse valori nazionali e di altro tipo.

consentire a un’altra persona di postare contenuti dal loro account o per loro conto.

postare contenuti violenti, offensivi, volgari, osceni, incitanti all’odio, razzisti o bigotti, minacciosi, calunniosi, diffamatori o fraudolenti.

pubblicare informazioni private di un’altra persona senza il relativo consenso o postare contenuti che includano informazioni private o personali di un’altra persona, inclusi, in via esemplificativa, informazioni del profilo del forum della community, immagini, numeri di telefono, indirizzi e-mail, indirizzi e numeri di previdenza sociale personali.

postare contenuti per i quali l’utente non dispone dei diritti richiesti dalla legge e dai rapporti contrattuali e fiduciari (ad esempio le informazioni proprietarie e riservate apprese o divulgate nell’ambito di rapporti di lavoro oppure ai sensi di accordi di non divulgazione).

postare contenuti spam o annunci pubblicitari.

impersonare qualsiasi altro utente o entità o dichiarare falsamente o altrimenti rappresentare in modo fuorviante una relazione con una persona, un’organizzazione o un’entità di Slack.

interferire con o interrompere il funzionamento o l’integrità del forum della Community di Slack o qualsiasi informazione, dato, contenuto o altro materiale disponibile nel o tramite il forum della Community di Slack.

accedere al forum della Community di Slack per creare un prodotto o servizio simile o competitivo o copiare idee, funzioni, caratteristiche o grafici del forum della Community di Slack.

autorizzare, consentire, abilitare, indurre o incoraggiare terze parti a comportasi in uno qualsiasi dei modi descritti in precedenza.

eseguire alcuna azione al fine di violare lo spirito delle presenti Condizioni.

Avvisare tempestivamente Slack, se si viene a conoscenza di o si sospettano ragionevolmente attività illegali o non autorizzate oppure una violazione della sicurezza che coinvolga i propri account, inclusi smarrimenti, furti oppure divulgazione o utilizzo non autorizzati di un nome utente, una password o un account.

Contributi degli utenti, contenuto generato dai membri e informazioni del profilo

Un utente del forum della Community di Slack può essere in grado di rendere disponibili informazioni, dati, grafici, audio, video, messaggi, profili e altri materiali e contenuti, ciascuno definito un “Contributo”, tramite il forum della Community di Slack. I Contributi includono, in via esemplificativa, tutti i commenti, suggerimenti, consigli e idee, inclusi quelli proposti o forniti su un prodotto o su una funzione Slack esistente o potenziale. Tutti i Contributi sono soggetti alle stesse disposizioni di licenza contenute nel presente documento.

Gli utenti sono gli unici responsabili di tutti i Contributi inviati al forum della Community di Slack. Slack non ha alcun controllo sui Contributi degli utenti né approva tali Contributi. Slack, inoltre, non fa alcuna promessa sull’affidabilità di alcuna fonte né sull’accuratezza, la sicurezza o i diritti di proprietà intellettuale di alcun Contributo. Quando posta un Contributo, l’utente dichiara e garantisce di possedere o detenere tutti i diritti di proprietà intellettuale necessari per caricare o condividere tutti i contenuti presenti in tale Contributo e che il Contributo non viola i diritti di proprietà intellettuale di altri.

Licenze

Quando invia contenuti al forum della Community di Slack, l’utente non perde la proprietà del Contributo. Con ogni Contributo, invece, l’utente concede a Slack una licenza illimitata, irrevocabile, perpetua e priva di royalty per accedere, utilizzare, riprodurre, visualizzare, preparare opere derivate, concedere in sublicenza, eseguire e distribuire qualsiasi contenuto, feedback, suggerimento o idea correlato al Contributo per qualsiasi scopo e senza alcun obbligo o compenso nei confronti dell’utente.

Qualora l’utente renda disponibili idee e suggerimenti su prodotti o servizi Slack tramite il forum della Community di Slack, riconosce e accetta che la pubblicazione di tale Contributo non lo rende proprietario di alcuna invenzione che potrebbe derivare dallo sviluppo di qualsiasi prodotto o servizio Slack, inclusi quelli che possono incorporare o essere correlati ai contributi degli utenti nel forum della Community di Slack. Se, nonostante quanto sopra, l’utente conserva qualsiasi diritto, titolo o interesse in un’invenzione, accetta di assegnare a Slack tutti i diritti, titoli e interessi in e per tale invenzione, con effetto dal concepimento, creazione o sviluppo dell’invenzione stessa. Nella misura in cui l’utente conservi qualsiasi diritto o interesse su qualsiasi invenzione dopo tutte le cessioni consentite, rinuncia a qualsiasi rivendicazione in relazione a tali diritti o interessi nei confronti di Slack e delle sue affiliate e di qualsiasi utente di qualsiasi prodotto o servizio Slack. L’utente concede inoltre a Slack una licenza illimitata, irrevocabile, perpetua e priva di royalty per accedere, utilizzare, riprodurre, visualizzare, preparare opere derivate, concedere in sublicenza, eseguire, distribuire, modificare, creare, vendere, offrire in vendita, importare, analizzare e sfruttare tale invenzione, interamente o in parte. L’utente rinuncia a, né rivendicherà a Slack, qualsiasi reclamo per violazione o appropriazione indebita di qualsiasi invenzione o diritto di proprietà intellettuale assegnato o concesso in licenza ai sensi delle presenti Condizioni.

Moderazione

Il forum della Community di Slack è pensato come un luogo in cui gli utenti di prodotti e servizi Slack possono connettersi, comunicare e condividere informazioni, esperienze, suggerimenti e opinioni su tali prodotti e servizi. Per garantire e favorire un ambiente positivo, Slack può designare dipendenti Slack come moderatori/amministratori per il forum della Community di Slack (“Moderatori della Community”). Slack si riserva la facoltà di rimuovere e modificare in qualsiasi momento, con o senza preavviso, qualsiasi Contributo degli utenti al forum della Community di Slack per violazione delle presenti Condizioni, delle linee guida del forum della Community, dei Criteri di utilizzo, dell’Informativa sulla privacy o del Codice di condotta della community di sviluppatori, per essere altrimenti ritenuto inappropriato e/o illegale o per qualsiasi altro motivo. Slack ha la facoltà di impedire agli utenti che violano le presenti Condizioni o le linee guida del forum della Community di postare contenuti e la facoltà di chiudere l’account dell’utente per il forum della Community di Slack.

Diritti di proprietà intellettuale e criteri DMCA (Digital Millennium Copyright Act)

Slack ritiene importanti i diritti di proprietà intellettuale di altri e richiede lo stesso impegno agli utenti del forum della Community di Slack. Qualora l’utente sia proprietario di un copyright o disponga dell’autorità per agire per conto di un proprietario di copyright e desideri segnalare un reclamo secondo cui una terza parte violi tale materiale nel o tramite il forum della Community di Slack, deve seguire le procedure descritte nei Criteri DMCA (Digital Millennium Copyright Act), disponibili all’indirizzo https://slack.com/dmca-policy.

Esclusione di garanzie

IL FORUM DELLA COMMUNITY DI SLACK E TUTTI I COMPONENTI E LE INFORMAZIONI CORRELATI VENGONO FORNITI “COSÌ COME SONO” E “COME DISPONIBILI” SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA E SLACK DECLINA ESPRESSAMENTE QUALSIASI E TUTTE LE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, TITOLO, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE E NON VIOLAZIONE. IL CLIENTE RICONOSCE CHE SLACK NON GARANTISCE CHE I SERVIZI SARANNO ESENTI DA INTERRUZIONI, TEMPESTIVI, SICURI O PRIVI DI ERRORI.

Limitazione di responsabilità

NÉ SLACK NÉ ALCUNO DEI SUOI ​FUNZIONARI, AMMINISTRATORI, DIPENDENTI, LICENZIANTI O AFFILIATI SARÀ RESPONSABILE NEI CONFRONTI DELL’UTENTE O DI TERZI PER DANNI INDIRETTI, ACCIDENTALI, SPECIALI, CONSEQUENZIALI, PUNITIVI O ESEMPLARI DERIVANTI DA O RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE DELL’UTENTE AL FORUM DELLA COMMUNITY DI SLACK, INCLUSI, SENZA LIMITAZIONI, PERDITA DI RICAVI, DANNI PER PERDITA DI PROFITTI, AVVIAMENTO, UTILIZZO, DATI O ALTRE PERDITE INTANGIBILI COMUNQUE CAUSATE, CHE SIANO DERIVANTI DA CONTRATTO, TORTO O QUALSIASI ALTRA TEORIA DI RESPONSABILITÀ, E INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE LA PARTE SIA STATA MESSA O MENO AL CORRENTE DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

Indennizzo

L’utente difenderà e indennizzerà Slack e le sue affiliate, nonché i loro rispettivi funzionari, direttori, dipendenti e appaltatori, da e contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da o correlata a: (a) l’utilizzo o il tentativo di utilizzo del forum della Community di Slack da parte dell’utente in violazione delle presenti Condizioni, (b) la violazione da parte dell’utente di qualsiasi legge o dei diritti di terzi o (c) qualsiasi Contributo postato sul forum della Community di Slack, incluso, senza limitazione, qualsiasi reclamo di violazione o appropriazione indebita di qualsiasi proprietà intellettuale, privacy o altri diritti.

Modifiche

È facoltà di Slack modificare le presenti Condizioni, i Criteri di utilizzo e gli altri criteri correlati al forum della Community di Slack. Eventuali modifiche sostanziali alle presenti Condizioni entreranno in vigore alla data di pubblicazione delle stesse. Se si utilizzano i Servizi dopo la data di entrata in vigore delle modifiche, tale utilizzo costituirà accettazione dei termini e delle condizioni modificati.

Nullità parziale

Le presenti Condizioni verranno applicate nella misura massima consentita dalla legge applicabile. Qualora una delle disposizioni delle presenti Condizioni sia ritenuta contraria alla legge da un tribunale della giurisdizione competente, tale disposizione verrà modificata dal tribunale e interpretata in modo da ottemperare al meglio e nella misura massima consentita dalla legge agli obiettivi della disposizione originale e le restanti disposizioni delle Condizioni rimarranno pienamente in effetto.

Legge applicabile e foro competente

Le presenti Condizioni costituiscono un accordo vincolante e il mancato rispetto delle stesse può comportare azioni legali. Il presente Contratto e qualsiasi controversia da questo derivante oppure a questo correlata saranno disciplinati esclusivamente dalle leggi interne dello stato della California, indipendentemente dai conflitti con le leggi o le norme della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la vendita internazionale di beni. I tribunali statali e federali della Contea di San Francisco, California, avranno giurisdizione esclusiva su qualsiasi controversia derivante o relativa al presente Contratto.