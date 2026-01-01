Questo testo tradotto è fornito solo a scopo informativo e in caso di incongruenze tra questa versione e quella inglese, prevale quest’ultima.

Partner di Slack

Grazie per l’interesse dimostrato nel diventare un partner Slack ufficiale. Sebbene l’invio delle informazioni e l’inizio di una conversazione con Slack siano un primo passo entusiasmante, è importante notare che l’invio delle informazioni e l’esame ulteriore delle opportunità di collaborazione con il solo team di Slack non implicano essere un partner Slack ufficiale. Esaminare con attenzione i Termini e le condizioni per i Partner Slack. Il presente Contratto disciplina le comunicazioni dell’Utente con Slack nell’esaminare una potenziale relazione come partner Slack. Per ulteriori informazioni sulla collaborazione di Slack con i partner, consultare la pagina dei partner.

Termini e condizioni per i Partner Slack

Le presenti Condizioni per i Partner Slack (il “Contratto”) disciplinano la partecipazione dell’Utente come Partner Slack (se applicabile) e costituiscono l’accordo tra l’entità contraente Slack applicabile (“Slack”) e l’Utente o l’entità che rappresenta (“utente”, “Utente” o “Partner Slack”). Il presente Contratto diventa effettivo al momento della richiesta di diventare un Partner della piattaforma Slack (la “Data di efficacia”). Il Partner dichiara di essere legalmente in grado di stipulare contratti e, se stipula il presente Contratto per conto di un’Entità, ad esempio la società per cui lavora, dichiara di avere l’autorità legale per vincolare tale entità.

Informazioni riservate

In relazione al Programma, le parti possono ritenere opportuno divulgare reciprocamente Informazioni riservate (come qui definite) relative al Programma oppure a sostegno dello stesso (“Scopo”).

Informazioni riservate. Con “Informazioni riservate” si indicano tutte le informazioni riservate ricevute da una parte o da una qualsiasi delle sue Consociate (“Parte ricevente”) dall’altra parte o da una delle sue Consociate (“Parte divulgante”) in relazione all’attività della Parte divulgante, inclusi, senza limitazioni, programmi per computer, disegni tecnici, algoritmi, know-how, formule, processi, idee, invenzioni (brevettabili o meno), diagrammi e altri piani tecnici, aziendali, finanziari e di sviluppo di clienti e prodotti, previsioni, strategie e informazioni. Fatto salvo quanto precede, per essere considerate “Informazioni riservate” della Parte divulgante ai sensi del presente Contratto, tali informazioni devono essere (1) divulgate in forma tangibile ed essere chiaramente contrassegnate come “Riservate”, “Proprietarie” o simili, (2) divulgate in forma non tangibile e identificate come riservate al momento della divulgazione o (3) informazioni la cui natura e modalità di divulgazione sono tali per cui una persona ragionevole le considererebbe riservate. Saranno considerate Informazioni riservate di entrambe le parti anche la natura e l’esistenza del presente Contratto e qualsiasi potenziale relazione commerciale tra le parti. Con “Consociata” si indica qualsiasi entità che direttamente o indirettamente controlla, è controllata da o è sotto il controllo comune con l’entità in oggetto. Con “Controllo” (come utilizzato nella frase precedente) si indica la proprietà o il controllo diretto o indiretto di oltre il 50% dei diritti di voto dell’entità in oggetto. Le Informazioni riservate non includono le informazioni che: (i) al momento della divulgazione sono, o divengono successivamente, generalmente note al pubblico senza colpa della Parte ricevente o delle sue Consociate o dei suoi agenti, consulenti o dipendenti; (ii) sono o diventano disponibili alla Parte ricevente su base non riservata da una fonte che, a conoscenza della Parte ricevente, ha il diritto di rivelarle alla Parte ricevente; o (iii) sono in qualsiasi momento verificabili in modo indipendente dalla Parte ricevente. Se, in relazione alle informazioni di cui al punto (ii), la Parte ricevente viene a conoscenza in qualsiasi momento che la fonte non aveva il diritto di divulgarle, tali informazioni saranno considerate Informazioni riservate da quel momento in poi. Elementi proprietari di Slack. Ferma restando qualsiasi disposizione contraria, nella misura in cui Slack divulghi o metta a disposizione del Partner funzioni o caratteristiche della piattaforma di comunicazione SaaS “Slack” non pubblicamente disponibili, inclusi, senza limitazione, strumenti, prodotti, ambienti o API non pubblici o pre-rilascio e qualsiasi documentazione associata (“Elementi proprietari di Slack”), tali Elementi e tutti i dati o le informazioni in essi contenuti costituiranno Informazioni riservate appartenenti esclusivamente a Slack e le condizioni di riservatezza del presente Contratto continueranno ad applicarsi agli Elementi proprietari di Slack a meno che e fino a quando gli Elementi proprietari di Slack non diventino generalmente disponibili al pubblico senza restrizioni e senza colpa del Partner o delle sue Consociate o dei suoi agenti, consulenti o dipendenti. Feedback. Ferma restando qualsiasi disposizione contraria, l’Utente può inviare suggerimenti, commenti o feedback (“Feedback”) a Slack in merito a prodotti e servizi resi disponibili dall’Utente o da Slack. Qualsiasi Feedback di questo tipo sarà fornito volontariamente e Slack può utilizzare e sfruttare commercialmente tutti i diritti sul Feedback per qualsiasi scopo, senza alcun obbligo né compenso nei confronti dell’Utente, sia durante che dopo la durata del presente Contratto. Il Feedback non sarà considerato alla stregua di Informazioni riservate dell’Utente. Obblighi di non utilizzo e di non divulgazione. La Parte ricevente si impegna a (i) mantenere confidenziali le Informazioni riservate della Parte divulgante e ad adottare ragionevoli precauzioni per proteggerle (comprese, senza limitazione, tutte le precauzioni che la Parte ricevente adotta in relazione ai propri materiali riservati), (ii) non divulgare tali Informazioni riservate né qualsiasi informazione da esse derivata a terzi, ad eccezione di coloro che hanno necessità di conoscere tali informazioni in relazione allo Scopo e che sono stati precedentemente vincolati da obblighi di riservatezza non meno rigorosi di quelli del presente Contratto, (iii) non utilizzare in alcun momento le Informazioni riservate, eccetto se necessario in relazione allo Scopo, (iv) non copiare tali Informazioni riservate né eseguirne il reverse engineering e (v) non esportare o riesportare (ai sensi delle leggi degli Stati Uniti o di altre leggi o normative applicabili in materia di controllo delle esportazioni) tali Informazioni riservate o relativi prodotti. La Parte ricevente sarà responsabile degli atti e delle omissioni di qualsiasi terza parte a cui divulga le Informazioni riservate ai sensi della sottosezione (ii) del presente documento. Divulgazione obbligatoria. Se la Parte ricevente è obbligata per legge a divulgare Informazioni riservate della Parte divulgante, ne dovrà fornire alla Parte divulgante un preavviso (nella misura consentita dalla legge) e dovrà fornire inoltre un’assistenza ragionevole, a spese della Parte divulgante, se la Parte divulgante intende opporsi alla divulgazione. La Parte ricevente metterà in atto ogni sforzo commercialmente ragionevole per limitare la divulgazione e per ottenere un trattamento riservato o un’ordinanza restrittiva e consentirà alla Parte divulgante di partecipare al procedimento. Proprietà delle Informazioni riservate e di altri materiali. Nelle relazione tra la Parte divulgante e la Parte ricevente, la Parte divulgante sarà l’unica ed esclusiva proprietaria di tutte le sue Informazioni riservate, create sia dalla Parte divulgante, dalla Parte ricevente o da qualsiasi terza parte, e nessuna licenza né altri diritti sulle Informazioni riservate vengono concessi né sono impliciti con il presente documento. Tutti i materiali tangibili forniti a una parte dall’altra rimarranno di proprietà della parte che li fornisce e saranno restituiti a tale parte prontamente su sua ragionevole richiesta, insieme a eventuali copie degli stessi. Nessuna licenza ai sensi di alcun brevetto o altro diritto di proprietà intellettuale viene concessa o trasmessa con il presente documento né mediante la divulgazione di informazioni riservate resa di seguito. Esclusione di garanzia. TUTTE LE INFORMAZIONI RISERVATE SONO FORNITE “COSÌ COME SONO” SENZA ALCUNA GARANZIA ESPLICITA, IMPLICITA O DI ALTRO TIPO, RIGUARDO LA LORO PRECISIONE O COMPLETEZZA. Restituzione o distruzione di Informazioni riservate. Immediatamente, su richiesta della Parte divulgante in qualsiasi momento avvenga, la Parte ricevente distruggerà o consegnerà alla Parte divulgante tutte le Informazioni riservate della Parte divulgante e tutti i documenti o supporti contenenti tali Informazioni riservate e tutte le copie o estratti delle stesse. La Parte ricevente accetta che niente nel presente documento (i) richiede la divulgazione di Informazioni riservate della Parte divulgante o (ii) richiede che la Parte divulgante proceda con qualsiasi transazione o relazione. Decreto ingiuntivo. La Parte ricevente riconosce e accetta che, a causa della natura esclusiva delle Informazioni riservate della Parte divulgante, può non essere disponibile alcun rimedio legale adeguato per qualsiasi violazione dei suoi obblighi indicati di seguito, violazione che può comportare un danno irreparabile alla Parte divulgante. Pertanto, nel caso in cui tale violazione si verifichi o minacci di verificarsi, la Parte divulgante avrà il diritto di richiedere un equo rimedio appropriato, senza l’obbligo di cauzione, in aggiunta a qualsiasi rimedio che potrebbe avere per legge. Condizioni di protezione. Gli obblighi di riservatezza definiti di seguito si applicano solo alle divulgazioni effettuate durante il Periodo e saranno validi per tre (3) anni dalla data di divulgazione.

Durata e risoluzione

Il presente Contratto avrà inizio alla Data di efficacia e rimarrà in vigore fino alla sua risoluzione (il “Periodo”). Ciascuna parte può risolvere il presente Contratto in qualsiasi momento per convenienza previo preavviso scritto di 30 giorni di tale risoluzione. Slack può anche risolvere immediatamente il presente Contratto in caso di violazione dello stesso.

Limitazione di responsabilità

FATTA ECCEZIONE PER COLPA GRAVE O DOLO DI UNA PARTE, IN NESSUNA CIRCOSTANZA LE INDENNITÀ DOVUTE COMPLESSIVE DALL’UTENTE O DA SLACK DERIVANTI DA O RELATIVE A QUESTO CONTRATTO (SIA IN CONTRATTO, TORTO O ALTRIMENTI) SUPERANO I DIECI MILA DOLLARI (10.000 $) .

FATTA ECCEZIONE PER COLPA GRAVE O DOLO DI UNA PARTE, IN NESSUNA CIRCOSTANZA UNA PARTE SARÀ RITENUTA RESPONSABILE NEI CONFRONTI DELL’ALTRA O DI UNA TERZA PARTE PER EVENTUALI PERDITE DI PROFITTI O FATTURATO O PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEQUENZIALE, COMPENSATORIO O PUNITIVO COMUNQUE CAUSATO, SIA IN CONTRATTO, TORTO O ALTRIMENTI, E ANCHE QUALORA LA PARTE SIA STATA MESSA AL CORRENTE DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI. LA PRECEDENTE ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ NON È VALIDA QUALORA SIA PROIBITA DALLA LEGGE APPLICABILE.

Nel caso in cui il presente Contratto sia disciplinato dalle leggi irlandesi, la “colpa grave” sarà definita come un grado estremo di negligenza tale per cui qualsivoglia dovere di diligenza previsto non sia stato assolto con margine significativo e sia stato associato a disattenzione o indifferenza nei confronti delle conseguenze della condotta oppure a inosservanza deliberata e intenzionale delle stesse.

Varie