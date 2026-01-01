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Data dell’ultima modifica: 11 luglio 2016

In qualità di individuo, azienda o entità giuridica che ha sviluppato l’Applicazione per presentarla nel Marketplace di Slack, l’utente acconsente al rispetto delle Condizioni d’uso delle API di Slack, soggette a aggiornamenti periodici e integrate dalle presenti Condizioni d’uso del Marketplace di Slack (insieme denominate il “Contratto”). I termini “utente” o “proprio/propria/propri/dell'utente” si riferiscono all’individuo, all’azienda o all’entità giuridica sopracitati.

1. Concessioni della licenza

Per l'intera durata dell’Accordo, l’utente concede a Slack una licenza limitata, globale, non esclusiva ed esente da royalty per: (a) riprodurre, eseguire, mostrare e utilizzare la propria Applicazione per scopi amministrativi e dimostrativi legati al funzionamento, al miglioramento e alla commercializzazione del Marketplace di Slack; al fine di (b) distribuire l’Applicazione nel Marketplace di Slack; per (c) l'esecuzione di una Verifica della sicurezza della propria Applicazione e (d) per l'uso di nomi commerciali, marchi commerciali e di servizio, loghi e nomi di domini associati all’Applicazione (collettivamente denominati “Nomi dell’utente”) come riferimento nelle iniziative promozionali o commerciali connesse al Marketplace di Slack e in altre comunicazioni o promozioni rivolte a sviluppatori, partner e clienti esistenti o potenziali del Marketplace di Slack. Ad esempio, ci riserviamo il diritto di includere i Nomi dell’utente nel Marketplace di Slack e nei post del blog che lo riguardano. Slack si atterrà ai criteri scritti sull'utilizzo del marchio commerciale, definiti dall’utente e comunicati a Slack periodicamente.

2. Criteri degli sviluppatori di Slack

L’utente acconsente a rispettare i Criteri degli sviluppatori di Slack, che Slack aggiorna periodicamente.

3. Diritti e licenze

L’utente dichiara e garantisce di avere tutti i diritti, i titoli e gli interessi necessari per consentire a Slack di distribuire l’Applicazione, inclusi tutti i diritti di proprietà intellettuale, come brevetti, marchi commerciali, segreti commerciali, diritti d’autore e altri diritti di proprietà, relativi all’Applicazione e ai Nomi dell’utente. L’utente non distribuirà attraverso il Marketplace di Slack nessun materiale protetto da copyright, protetto da segreto commerciale o soggetto a diritti di proprietà di terzi, ivi inclusi i diritti di brevetto, di privacy e di pubblicità, a meno che l’utente non sia titolare di tali diritti o abbia ricevuto l’autorizzazione a distribuire tali materiali da parte dei legittimi proprietari.

4. Verifica della sicurezza

Per l'intera durata dell’Accordo, l’utente autorizza Slack e il personale designato a eseguire, a orari e in date stabiliti da Slack, una o più verifiche della sicurezza sull’Applicazione, sui servizi e/o sui sistemi informatici relativi, come più ampiamente descritto in Verifica della sicurezza dell’Applicazione da parte di Slack (denominata “Verifica della sicurezza”). Slack non divulgherà a terzi (ad eccezione degli appaltatori autorizzati e degli agenti che agiscono per suo conto) le informazioni condivise dall’utente in relazione alle Verifiche della sicurezza. Tali informazioni e risultati sono di natura confidenziale e verranno trattati di conseguenza, a condizione che Slack possa divulgare tali informazioni e risultati a terzi come richiesto dalla legge o nella misura in cui tali informazioni e risultati siano in forma aggregata, non identifichino l’utente o l’Applicazione e siano privi di identificatori persistenti (ad esempio, identificatori di dispositivi, indirizzi IP e ID dei cookie). In qualsiasi momento della Verifica della sicurezza, l’utente può richiedere a Slack di interrompere i test. Tuttavia, tale richiesta potrebbe risultare in una verifica “non riuscita”. L’utente si assume la piena responsabilità della protezione e del backup adeguati dei dati e/o delle attrezzature utilizzate in relazione a una Verifica della sicurezza e non presenterà reclami a Slack per la perdita di dati, per il tempo necessario a rieseguire la verifica, per output inaccurati, per ritardi di lavoro o per la perdita di profitti risultanti da una Verifica della sicurezza.

5. Linee guida del marchio Slack

L’utente riconosce e accetta che, nonostante le Verifiche della sicurezza condotte da Slack, Slack non “certifica”, autorizza o supporta l’Applicazione. L’utente inoltre dichiara e garantisce che non farà dichiarazioni contrarie rivolte a esterni, incluse dichiarazioni che implicano endorsement, certificazione, affiliazione o collaborazione da parte di Slack e dichiara di attenersi alle Linee guida del marchio Slack, che Slack aggiorna periodicamente.

6. Assistenza

L’utente è il solo responsabile della gestione del supporto e della manutenzione dell’Applicazione, mentre Slack ne declina ogni responsabilità. L’utente è tenuto a fornire e garantire la validità e la correttezza delle informazioni di contatto visualizzate su ciascuna pagina dei dettagli dell’applicazione nel Marketplace di Slack e rese disponibili agli utenti per scopi legali e di assistenza. La mancata offerta di informazioni o di risorse di supporto adeguate per l’Applicazione potrebbe causare recensioni negative, un posizionamento meno in evidenza o la rimozione dell’Applicazione dal Marketplace di Slack.

7. Recensioni

Il Marketplace di Slack può consentire agli utenti di recensire e valutare l’Applicazione. Tali recensioni possono essere usate per determinare il posizionamento dell’Applicazione nel Marketplace di Slack, a condizione che Slack mantenga la facoltà di modificare il posizionamento a sua sola discrezione. Se Slack determina a sua sola discrezione che l’Applicazione dell’utente non soddisfa gli standard accettabili, si riserva il diritto di rimuoverla dal Marketplace.

8. Indennità

L’utente accetta di indennizzare, difendere e considerare indenni Slack e i suoi rappresentanti, agenti e dipendenti da ogni tipo di reclamo, richiesta, azione, danno (incluse le spese legali) e obbligo che qualsiasi terza parte potrebbe presentare in relazione a una violazione del presente Accordo da parte dell’utente, a una disputa tra l’utente e gli utenti della propria Applicazione o allo svolgimento di una Verifica della sicurezza da parte di Slack.

9. Rimozioni

Slack non si assume l’obbligo di monitorare l’Applicazione dell’utente o il suo contenuto, tuttavia si riserva il diritto di rimuovere l’Applicazione dal Marketplace di Slack in caso venga notificata dall’utente o venga a conoscenza in altro modo e determini a sua sola discrezione che qualsiasi porzione dell’Applicazione o dei Nomi dell’utente (a) violano i diritti di proprietà intellettuale o qualsiasi altro diritto di terzi; (b) violano le leggi applicabili o sono soggetti a un’ingiunzione o (c) violano le condizioni del presente Accordo, inclusi i Criteri degli sviluppatori di Slack. Slack si riserva il diritto di sospendere e/o rimuovere qualsiasi sviluppatore dal Marketplace di Slack a sua sola discrezione e senza preavviso.

10. Statistiche di utilizzo

Al fine di migliorare il Marketplace di Slack, Slack si riserva il diritto di raccogliere determinate statistiche di utilizzo dal Marketplace di Slack relative all’Applicazione dell’utente, incluse tra l’altro le informazioni sull’utilizzo del Marketplace di Slack. I dati raccolti sono esaminati in forma aggregata per migliorare il Marketplace di Slack e vengono mantenuti in conformità con l’Informativa sulla privacy di Slack.

11. Termini

Il Contratto entra in vigore a decorrere dalla data di accettazione e sarà valido (a) finché una delle parti, con un preavviso scritto di dieci (10) giorni (anche tramite e-mail), decide a propria discrezione di interrompere la distribuzione dell’Applicazione dell’utente tramite il Marketplace di Slack o (b) fino al termine delle Condizioni d’uso delle API di Slack (il “Termine”). Una volta terminato il Contratto, Slack rimuoverà l’Applicazione dell’utente dal Marketplace di Slack e non farà più uso dei Nomi dell’utente.

12. Autorità

L’utente dichiara e garantisce di disporre dell’autorità e delle autorizzazioni necessarie per stipulare il presente Accordo per conto dello sviluppatore dell’Applicazione. Dichiara inoltre che lo sviluppatore dell’Applicazione ha il diritto legale di sottoporre l’Applicazione, i servizi e il sistema informatico/i sistemi informatici a una Verifica della sicurezza e che se non è il proprietario dell’Applicazione, dei servizi e dei sistemi informatici, ha ottenuto tale diritto dal legittimo proprietario.

13. Modifiche

Ci riserviamo il diritto di modificare, aggiungere o eliminare periodicamente le presenti Condizioni del Marketplace di Slack o qualsiasi parte di esse a nostra discrezione. Qualora vengano apportate modifiche materiali alle Condizioni del Marketplace di Slack, prima che tali modifiche diventino effettive l’utente verrà informato con congruo anticipo tramite e-mail all’indirizzo associato al suo account o tramite la pubblicazione di un avviso nel Marketplace di Slack. L’utente riconosce che tali aggiornamenti e modifiche possono compromettere il modo in cui accede, utilizza e comunica con il Marketplace di Slack. Se l’utente non ritiene accettabile una modifica, l’unica soluzione disponibile è la rimozione della propria Applicazione dal Marketplace di Slack. L’utente, continuando a presentare la propria Applicazione nel Marketplace di Slack, esprime il proprio consenso agli aggiornamenti e alle modifiche.